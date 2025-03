La trama de corrupción por la que cayó el exintendente Besozzi: un incendio y un teléfono incautado fueron la punta de la madeja

Tres años después, el 9 de mayo de 2024, la justicia imputó al presidente del sindicato Martin Herling por incendio especialmente agravado (por tratarse de un edificio público que data de mediados del siglo XIX), libramiento de cheques sin fondo y apropiación indebida. El día anterior había sido el turno del tesorero José Luis Pica, a quien le imputó un delito continuado de apropiación indebida, un delito continuado de libramiento de cheques sin fondos y un delito continiado de peculado (robo de bienes al Estado), junto con el empresario de Palmitas, Pablo Pose, a quien se le tipificó once delitos de estafa porque cambiaba cheques de Adeom a otras personas para hacerse de efectivo.

En ese momento la fiscal del caso Stella Alciaturi había declarado al medio local Agesor que Herling y Pica sabían que tenían sus comunicaciones intervenidas y que venían siendo vigilados.

La fiscal contó entonces que del análisis del teléfono de Pica sugía que en acuerdo con al menos otros tres funcionarios municipales, "se apropiaba de combustibles, lubricantes y otros productos pertenecientes a la Intendencia Municipal de Soriano, los que posteriormente comercializaban en su provecho". Eso se conoció de escuchar solo una parte de las comunicaciones que habían empezado en 2021.

Por esa fecha se entregó en Ciudad de la Costa, el secretario general, Juan Andrés Echenique, que estaba prófugo y requerido por la Justicia por esta causa, quien fue trasladado a Mercedes y también imputado.

Así fue se descubrió la trama que terminó con, hasta el momento, la imputación o condena de unas 30 personas, entre particulares y funcionarios municipales, la mayoría del departamento de obras y dos dirigentes sindicales. También fue imputado un funcionario policial.

Este jueves sorpresivamente, sin que hubiera trascendido que venía siendo indagado, la fiscal ordenó la citación con detención del exintendente Guillermo Besozzi y sobre el final de la tarde fue trasladado al juzgado a audiencia para formalización la investigación en su contra. Junto con Besozzi, fueron detenidos también el exsecretario general Daniel Gastán, el prosecretario Gonzalo Castillo, el director de Hacienda Pedro Besozzi, el director de Auditoría Germán Cavallero, el director de Obras Pedro Nocetti y el director de Logística Jonathan Torres.

Este viernes declararán más particulares que llegaron a un acuerdo con la fiscalía para entregar información. La fiscal dijo que hay dos testigos protegidos que colaboraron con la causa.

La participación de Besozzi en la maniobra

Sobre las 23.50 de este jueves terminó la audiencia en la que Besozzi y los otros jerarcas detenidos fueron imputado por numerosos delitos de corrupción. En el caso de Besozzi se le imputaron los reiterados delitos de peculado (robo de bienes al Estado), concusión (obligar a alguien a dar o prometer un beneficio patrimonial indebido), cohecho simple (recibir una retribución indebida o acepta una promesa de pago), tráfico de influencias y abuso de funciones y omisión de denunciar delitos y como coautor de un delito de cohecho calificado (retardar u omitir un acto relativo al cargo a cambio de beneficios o dinero). Se dispuso que por 180 días cumpla prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

Al resto de los directores se le tipificaron los mismos delitos como peculado y en algún caso se agregó la divulgación de información privilegiada.

Se informó que uno de los motivos de la sorpresiva citación fue que la fiscal será trasladada a Atlántida y antes de mudarse quiso avanzar en esas imputaciones. Besozzi fue defendido por el abogado Pablo Vera y este viernes asumirá como defensor de Besozzi el penalista Juan Fagúndez. La defensa ya anunció que apelará el fallo.

Besozzi se postulará a la reelección en mayo y su candidatura quedará por el camino si el Partido Nacional toma una decisión en ese sentido. Al no haber sido condenado la justicia no lo inhabilitó.

Desde el Directorio del partido, donde también expresaron sorpresa por la noticia, dijeron que esperaban una resolución de la justicia para analizar la situación.

Hasta ahora Besozzi se había referido al tema elogiando el trabajo de la Fiscalía y lamentando no haber detectado los casos de corrupción. “La Fiscalía realmente está yendo a fondo y a mí me parece que es muy bueno porque más allá de los controles lo que falla acá es el factor humano”, declaró a Agesor. Agregó que sentía “dolor y tristeza” porque fallaron los controles y los funcionarios de su confianza.

El 5 de agosto el intendente había comparecido ante la Junta Departamental del departamento para dar explicaciones sobre el tema. En una sesión que se extendió por cuatro horas dijo que "hay que estar encima de las cosas y los directores tienen esa orden de estar encima, pero (la intendencia) es la empresa estatal o privada más grande que tiene cualquier departamento, y que es un desvelo de todos nosotros andar permanentemente en estos temas, porque puede pasar lo que nos está pasando. No podemos funcionar por oídas, no podemos, nosotros tratamos de ir cuando hay elementos".

"La confianza es la que nos hace marchar de la mejor manera, pero el factor humano falla y pasan estas cosas. Lógicamente que todo el proceso de control que debe haber en cualquier empresa, pública o privada,es súper importante,pero el factor humano, insisto, juega un rol más que importante también",

Cuando se habían dado las primeras imputaciones, la bancada de ediles del Frente Amplio de Soriano emitió un comunicado en el que expresó preocupación porque las investigaciones de la Fiscalía no se originaron “en una denuncia de la Intendencia de Soriano (…), lo que hace pensar que no habría en la administración conocimiento de estos hechos, demostrando falta de controles o, peor, tolerancia a conductas irregulares por afinidades políticas”.

Ante eso, Besozzi dijo que la intendencia había denunciado el incendio pero que luego la intendencia puede investigar "hasta donde lo permite la norma" pero no puede "hacer pesquisas" ni "perseguir gente".

En otro momento de la sesión y ante consulta de los ediles, Besozzi dijo que los jerarcas tienen responsabilidades porque manejan "los dineros de la gente". "Por ahí se dice que en la intendencia hay hechos de corrupción -la corrupción y el dolo lógicamente que van de la mano-, pero ojo con emparejar a todo el mundo por igual, porque no se lo merecen los funcionarios, no se lo merece la clase politica, creo que como en todo cajón "hay manzanas podridas", pero no se puede, insisto, salir a emparejar".

(Colaboración desde Soriano: Manuel Bueno)