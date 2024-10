Lacalle Pou sobre el plebiscito de la seguridad social: "Creo que la ciudadanía uruguaya no lo va a aprobar"

El presidente Luis Lacalle Pou dijo que no cree que el plebiscito de la seguridad social , impulsado por el PIT-CNT y que se someterá a votación el próximo 27 de octbre, sea aprobado por la población .

"No me quiero atajar, porque creo que la ciudadanía uruguaya no va a aprobar este plebiscito", aseguró el presidente, que participó en la inauguración de obras en el Puerto de Colonia.