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Las recomendaciones de ANEP ante amenazas y "mensajes intimidatorios" en centros educativos de todo el país

Desde la ANEP además emitieron una serie de recomendaciones a seguir ante la detección de amenazas o mensajes intimidatorios

21 de abril de 2026 9:38 hs
20250723 ANEP, fachada
Foto: Inés Guimaraens

Luego de que varios centros educativos de todo el país se vieran amenazados por la difusión de múltiples "mensajes intimidatorios o amenazantes", la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) difundió un comunicado en las últimas horas expresando preocupación por la situación.

"Los centros educativos no son ajenos a situaciones que se viven cotidianamente en las relaciones interpersonales, presenciales o virtuales. Los centros deben seguir siendo lugares seguros para niños, niñas, adolescentes, así como también, para los y las integrantes de la comunidad educativa", comenzaron señalando.

En este sentido, desde la ANEP emitieron una serie de recomendaciones a seguir ante la detección de amenazas o mensajes intimidatorios.

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En cuanto a medidas generales, la administración sugirió lo siguiente:

  • Dar aviso a las autoridades del centro educativo.
  • Colaborar con las indicaciones que se den desde el centro.
  • Dialogar para conservar la calma.
  • No viralizar ni estimular la repetición de este tipo de mensajes.

Tras esto, la ANEP divulgó recomendaciones más específicas para cada uno de los actores involucrados:

  • Autoridades del centro educativo: realizar la denuncia ante el Ministerio del Interior.
  • Docentes y funcionarios/as de gestión: acompañar desde la "serenidad y la escucha", evitando alarmas innecesarias, transmitiendo "confianza para los y las estudiantes".
  • Familias: Invitación a la "reflexión y concientización" sobre el uso "crítico y responsable" de las redes sociales con los y las adolescentes.
  • Estudiantes: invitación a "dialogar y a reflexionar" con sus pares y sus "referentes adultos" frente a estas situaciones para que los centros educativos "sigan siendo un lugar de encuentro, de disfrute y de aprendizajes significativos".

Finalmente, desde la ANEP destacaron la importancia de "fortalecer las medidas de cuidado", manifestaron su confianza en la "capacidad colectiva para afrontar este tipo de situaciones" y, para cerrar, recordaron que hasta ahora las instituciones educativas se mantienen abiertas y en "normal funcionamiento".

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