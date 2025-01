Las revelaciones de Agustín Casanova y Nico The La Planta: la historia del acoso de una fan y los aprendizajes de pasar por la cárcel

Agustín Casanova , vocalista de Marama , y Nicolás Choca , líder de The La Planta , son dos de los artistas más influyentes en la escena musical uruguaya actual. Con 3,9 millones y 6,6 millones de oyentes mensuales en Spotify respectivamente, ambos han marcado hitos en la música nacional, consolidándose como referentes del género cumbia .

Casanova, nacido en Montevideo en 1993, pasó de ser cerrajero a convertirse en uno de los máximos exponentes de la "cumbia pop". Con Marama, alcanzó reconocimiento internacional desde 2014, destacándose también como actor en la serie Simona, participante en dos ocasiones de Showmatch , y jurado en programas como Got Talent Uruguay y La Voz Uruguay .

Choca, nacido en Melo en 1995, lidera The La Planta, un proyecto que combina cumbia y música urbana. Tras atravesar momentos difíciles, incluyendo una estadía en prisión , Nicolás transformó su experiencia en una historia de resiliencia y perseverancia. Con éxitos como Barrio Prendido y Bonita , se ha posicionado como uno de los artistas más escuchados del país, alcanzando los 8 millones de reproducciones a finales de 2024.

Backstage , el nuevo programa de entrevistas de El Observador, conducido por la cantante Meri Deal y la periodista Federica Bordaberry , debutó con Agustín Casanova, líder de Marama, y Nicolás Choca, cantante de The La Planta, quienes compartieron historias personales y anécdotas que captaron la atención de los espectadores.

Uno de los momentos más impactantes del episodio fue el relato de Nicolás Choca, quien habló de los seis meses que pasó en la cárcel y cómo esa experiencia transformó su vida. “El poder de resiliencia que me creó la cárcel y darme cuenta de que no pertenecía al mundo de la delincuencia me permitió convertirme en otra persona”, reflexionó.

Choca también compartió cómo la pérdida de la libertad lo marcó profundamente: “Es el stop más grande. No hay pérdida más grande que la libertad. Me asustó tanto que hizo que nunca más tomara el lado malo”.

Captura de Pantalla 2025-01-13 a la(s) 11.24.12.png

Por su parte, Agustín Casanova sorprendió al relatar un episodio de acoso vivido con una fan mayor de edad en Argentina. “Una señora mayor, de unos 70 años, llegó a un nivel que ya no era bueno. Se han juntado fans a hablar con su familia porque hubo situaciones fuertes de acoso. Llegué a tener miedo”, confesó. El cantante también mencionó cómo este tipo de experiencias lo llevaron a ser más cuidadoso con sus interacciones con el público.

El programa también pasó por temas como el auge de la cumbia pop en Uruguay a partir del 2014, donde protagonizaron bandas como Toco Para Vos (donde Meri Deal era la vocalista), Marama y Rombai. Además, Casanova recordó cómo tuvieron que adaptar las letras de sus canciones para captar al público infantil que los seguía desde el inicio, evitando letras de canciones como ‘verte en poca ropa’ para que fueran más aptas para todo público.

A continuación, la entrevista completa de Meri Deal y Federica Bordaberry con Agustín Casanova y Nicolás Choca de The La Planta.