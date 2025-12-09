Dólar
/ Nacional / OPORTUNIDAD

Llamado laboral de Antel busca cubrir 33 vacantes en Montevideo y ofrece sueldo de más de $ 102 mil: los requisitos

Antel ofrece un salario base de $ 102.572 mensuales, más una partida de alimentación de $ 19.003, por 40 horas semanales

9 de diciembre 2025 - 8:30hs
Torre de las Telecomunicaciones de Antel
Torre de las Telecomunicaciones de Antel Foto: El Observador.

Antel, la empresa estatal de telecomunicaciones, lanzó un nuevo llamado laboralhttps://www.elobservador.com.uy/tag/llamado-laboral para cubrir 33 puestos dentro de Montevideo y el Área Metropolitana. La convocatoria está abierta desde el miércoles 3 de diciembre y se cerrará el domingo 21 de diciembre de 2025. Los cargos están destinados a profesionales en diversas ramas de ingeniería y tecnología.

Cargos disponibles y condiciones laborales

Los puestos disponibles en este llamado son:

  • Ingeniero electricista

  • Ingeniero en computación

  • Ingeniero en sistemas de comunicación

  • Ingeniero industrial mecánico

  • Ingeniero telemático

  • Licenciado en informática, sistemas o computación

  • Analista en computación

Antel ofrece un salario base de $ 102.572 mensuales, más una partida de alimentación de $ 19.003, por una jornada laboral de 40 horas semanales, con turno y descanso fijo.

Requisitos para postularse

Los interesados en postularse deben cumplir con los siguientes requisitos:

  • Tener al menos 18 años cumplidos al momento del cierre de la inscripción.

  • Poseer ciudadanía natural o legal.

  • Ser egresado de una de las siguientes carreras, con título reconocido por el Ministerio de Educación y Cultura: ingeniería eléctrica, computación, sistemas de comunicación, industrial mecánico, telemática, licenciatura en informática o sistemas, o analista en computación.

  • Para la cuota de personas trans, será necesario presentar constancia de haber iniciado el proceso de adecuación de nombre o sexo en documentos identificatorios o haber solicitado la Tarjeta Uruguay Social Trans.

Cómo postularse

Los interesados deberán completar su inscripción a través de la página oficial de Antel, adjuntando los siguientes documentos:

  • Cédula de identidad vigente (ambos lados).

  • Título universitario (ambos lados).

  • Escolaridad con información de autenticidad.

  • Curriculum vitae.

Las personas trans deberán enviar también la constancia mencionada anteriormente.

Antel subraya que aquellos postulantes que no cumplan con los requisitos de inscripción serán dados de baja automáticamente del proceso.

Consultas

Para realizar consultas, los interesados pueden enviar un correo electrónico a [email protected].

