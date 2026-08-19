Llamado laboral de Casinos para 12 puestos: pide bachillerato completo y ofrece sueldos que pueden superar los $ 100 mil

La Dirección General de Casinos , dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), abrió un llamado laboral para cubrir hasta 12 puestos de trabajo en salas de juego de Rocha, San José y Florida . El concurso está abierto a postulantes externos, las inscripciones comenzaron el 18 de agosto y permanecerán abiertas hasta el 1° de setiembre de 2026 .

Uno de los principales requisitos es contar con Educación Media Superior completa , ya sea Bachillerato de Secundaria o su equivalente de UTU. Los cargos son presupuestados, aunque quienes resulten seleccionados tendrán inicialmente 12 meses de trabajo a prueba antes de quedar designados en forma definitiva, previa evaluación.

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Los seleccionados ingresarán como Fiscal III, grado 12 , dentro del escalafón Administrativo y Fiscalizador de Casinos.

Las tareas se desarrollarán bajo un régimen de polifuncionalidad e incluyen funciones administrativas, fiscalización en salas de juego, tareas de cajero, apoyo, atención al público y anfitrión. Entre las actividades previstas también aparecen el cobro de apuestas, pago de premios, asistencia a clientes y control de la operativa de las salas.

Cuánto se paga en el llamado de Casinos

Las bases establecen una carga horaria de 48 horas semanales y un régimen de descanso rotativo, con un día libre cada cinco días de actividad.

La remuneración tiene dos componentes: un salario nominal fijo de $ 26.682, a valores de enero de 2026, más una remuneración variable asociada a las utilidades de los juegos.

Según los valores promedio de 2025 informados en las bases, esa remuneración variable mensual fue de:

San José: $ 99.542.

$ 99.542. Florida: $ 84.702.

$ 84.702. Rocha: $ 79.702.

Esos montos corresponden al componente variable promedio informado por Casinos y se suman al salario fijo, por lo que no constituyen un sueldo mensual garantizado.

Qué requisitos hay que cumplir

Para presentarse es obligatorio tener 18 años o más al cierre de las inscripciones, contar con cédula de identidad vigente y ser ciudadano natural o legal en las condiciones previstas por la Constitución.

En materia educativa, se exige Bachillerato completo de Secundaria o UTU, que deberá acreditarse mediante el certificado correspondiente.

Además, se valorarán cursos aprobados de ofimática, inglés o portugués, así como formación en atención al cliente, comunicación, liderazgo o trabajo en equipo. También será valorada una experiencia de al menos un año en atención al cliente, tanto en el sector público como privado.

Cómo anotarse al llamado laboral de Casinos

La postulación se realiza mediante el formulario de inscripción dispuesto por la Dirección General de Casinos, que debe enviarse por correo electrónico a [email protected], siguiendo el instructivo oficial.

El proceso contempla una prueba de oposición de hasta 60 puntos, valoración de méritos y antecedentes de hasta 25 puntos y una entrevista personal de hasta 15 puntos. Para aprobar el concurso será necesario alcanzar un mínimo de 70 puntos.

Finalmente, se elaborarán listas de prelación por departamento, que permanecerán vigentes durante 18 meses y podrán ser utilizadas por Casinos si surgen nuevas necesidades de personal.