Llamados laborales para tutores y docentes en centro educativo internacional en Uruguay: animación, cine, videojuegos y más

Vista del proyecto TUMO en Uruguay, a la entrada del Aeropuerto de Carrasco

El centro educativo internacional TUMO, que abrirá sus puertas en Uruguay, lanzó una serie de llamados laborales destinados a tutores y docentes en distintas áreas, como animación , cine , videojuegos , música , programación , robótica y modelado en 3D .

TUMO es un programa educativo gratuito dirigido a adolescentes de 12 a 18 años que funciona de manera extracurricular, es decir, que no sustituye a la educación formal. Fue fundado en Armenia y permite a los adolescentes definir su propio camino de aprendizaje, decidiendo a qué ritmo quieren aprender y qué disciplinas.

La iniciativa tiene sedes en Berlín , París y Lisboa , mientras que en Uruguay se ubicará en el Aeropuerto de Carrasco y abrirá sus puertas en abril .

Por esta razón, la organización lanzó una serie de llamados laborales dirigidos a tutores y líderes de distintos proyectos, que trabajarán de forma presencial .

Concretamente, el llamado laboral para tutor especifica que se requiere una jornada laboral presencial de 44 horas semanales que se dividen en ocho horas de lunes a viernes y cuatro horas los sábados de mañana.

Principales responsabilidades para el llamado laboral de tutor

image

Los tutores podrán "acompañar a adolescentes en su aprendizaje autodirigido en tecnología y creatividad", además de tener las siguientes responsabilidades.

Asistir a los estudiantes en el diseño de sus planes de aprendizaje mediante el software interno de TUMO.

Apoyar y guiar a los adolescentes en la realización de actividades de autoaprendizaje.

Brindar motivación, orientación y seguimiento personalizado a cada estudiante.

Coordinar talleres y proyectos así como participar en su ejecución en distintas áreas tecnológicas.

Realizar seguimiento de asistencia y progreso de aprendizaje de los estudiantes, proponiendo acciones para involucrar a los menos comprometidos.

Crear un ambiente colaborativo, positivo y energizante que promueva el aprendizaje.

Proporcionar retroalimentación para mejorar y ajustar las actividades existentes.

Colaborar con otras tareas asignadas como visitas a escuelas o atención a estudiantes y familias.

Principales requisitos para el llamado laboral de tutor

image

Entre las principales requisitos para el llamado laboral de tutor, están:

Tener experiencia en trabajo con adolescentes o ser estudiante de áreas vinculadas al trabajo con adolescentes (por ejemplo, estudiantes de carreras como educación, pedagogía, psicología, recreación, entre otras).

Excelentes habilidades interpersonales.

Capacidad para motivar, guiar y acompañar procesos de aprendizaje autónomo.

Habilidades organizativas y de comunicación, tanto escrita como oral. Interés en fomentar el pensamiento creativo, analítico e iniciativa personal.

Conocimientos tecnológicos y experiencia en herramientas online.

Nivel intermedio de inglés.

Disponibilidad para viajar a Argentina en febrero 2026 para la capacitación (excluyente).

Otros llamados laborales de TUMO en Uruguay

TUMO en Uruguay Vista aérea del proyecto TUMO en Uruguay, a la entrada del Aeropuerto de Carrasco Foto: Difusión TUMO

TUMO también ofrece varios llamados para ser líder en proyectos como animación, cine, videojuegos, música, programación, robótica y modelado en 3D.

Las exigencias y requisitos, así como también el tiempo de experiencia previa, varían según cada llamado al cual se puede acceder mediante los enlaces web.

Las iniciativas afirman que quienes apliquen serán responsables de "dirigir talleres, guiar a jóvenes de 12 a 18 años y evaluar su aprendizaje mediante proyectos prácticos, actividades grupales y retroalimentación personalizada".