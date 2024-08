Martín Lema apuntó contra Yamandú Orsi: "No le conozco una postura clara ni una propuesta clara"

El diputado del Partido Nacional, Martín Lema, disparó contra el candidato frenteamplista Yamandú Orsi por la forma en la que está encarando la campaña electoral de las elecciones nacionales 2024. " Hay una cantidad ausencia de posturas, en el caso de Orsi veo que no está mostrando nada. No le conozco una postura clara ni una propuesta clara ", señaló este martes en una entrevista con Desayunos Informales (Canal 12).

"Yo no fui de los mejores estudiantes, cuando no iba a un examen y me hacía la rata, era porque me había rifado casi toda las bolillas", aseguró al cierre.

A su vez el candidato nacionalista, Álvaro Delgado también lo criticó en diferentes oportunidades. "Primero escondieron el programa y ahora esconden al candidato", dijo Delgado en el congreso de jóvenes blancos.

"Tenemos pocas chances de que se generen instancias en que el candidato del FA participe", comentó sobre la decisión de Orsi de no acudir a eventos con más de un candidato de la coalición.