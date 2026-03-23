Más de medio país bajo doble alerta amarilla y naranja de Inumet por lluvias y tormentas fuertes: los detalles

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este lunes 23 de marzo una advertencia naranja por lluvias copiosas y dos alertas amarillas por lluvias abundantes , en el marco de una perturbación atmosférica que afecta a gran parte del país.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

La advertencia naranja rige desde las 06:30 horas y fue actualizada a las 09:30 , con una probabilidad superior al 75% .

Según Inumet, se prevén precipitaciones acumuladas de entre 60 y 100 milímetros en 12 horas , con la posibilidad de registros superiores en forma puntual.

Uruguay lidera en Latinoamérica con una tendencia silenciosa, pero de alto impacto: qué son los "testamentos solidarios" de MSF

El fenómeno estará acompañado por tormentas aisladas , con ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuertes .

Las zonas más afectadas incluyen localidades de los departamentos de Artigas, Cerro Largo, Durazno, Florida, Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, Tacuarembó y Treinta y Tres, con impacto extendido en varias ciudades y áreas rurales.

Alerta amarilla: lluvias abundantes en el norte

En paralelo, Inumet mantiene una alerta amarilla para otras zonas del norte del país, también vigente desde las 06:30 y actualizada a las 09:30.

El organismo advierte por un escenario similar, con lluvias acumuladas de entre 60 y 100 milímetros en 12 horas, además de tormentas aisladas con rachas fuertes, actividad eléctrica y eventual granizo.

Las localidades comprendidas en esta advertencia se ubican principalmente en los departamentos de Cerro Largo, Rivera y Salto.