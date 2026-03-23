Más de medio país bajo doble alerta amarilla y naranja de Inumet por lluvias y tormentas fuertes: los detalles

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este lunes 23 de marzo una advertencia naranja por lluvias copiosas y dos alertas amarillas por lluvias abundantes, en el marco de una perturbación atmosférica que afecta a gran parte del país.
Advertencia naranja: lluvias intensas y tormentas
La advertencia naranja rige desde las 06:30 horas y fue actualizada a las 09:30, con una probabilidad superior al 75%.
Según Inumet, se prevén precipitaciones acumuladas de entre 60 y 100 milímetros en 12 horas, con la posibilidad de registros superiores en forma puntual.
El fenómeno estará acompañado por tormentas aisladas, con ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuertes.
Las zonas más afectadas incluyen localidades de los departamentos de Artigas, Cerro Largo, Durazno, Florida, Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, Tacuarembó y Treinta y Tres, con impacto extendido en varias ciudades y áreas rurales.
Alerta amarilla: lluvias abundantes en el norte
En paralelo, Inumet mantiene una alerta amarilla para otras zonas del norte del país, también vigente desde las 06:30 y actualizada a las 09:30.
El organismo advierte por un escenario similar, con lluvias acumuladas de entre 60 y 100 milímetros en 12 horas, además de tormentas aisladas con rachas fuertes, actividad eléctrica y eventual granizo.
Las localidades comprendidas en esta advertencia se ubican principalmente en los departamentos de Cerro Largo, Rivera y Salto.
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