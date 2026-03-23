Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
nubes
Martes:
Mín  17°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Nacional / ADVERTENCIA

Más de medio país bajo doble alerta amarilla y naranja de Inumet por lluvias y tormentas fuertes: los detalles

En las zonas afectadas podrían registrarse tormentas aisladas, con ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuertes

23 de marzo de 2026 7:19 hs
Lluvias intensas y tormentas eléctricas.

Lluvias intensas y tormentas eléctricas.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este lunes 23 de marzo una advertencia naranja por lluvias copiosas y dos alertas amarillas por lluvias abundantes, en el marco de una perturbación atmosférica que afecta a gran parte del país.

Embed

Advertencia naranja: lluvias intensas y tormentas

La advertencia naranja rige desde las 06:30 horas y fue actualizada a las 09:30, con una probabilidad superior al 75%.

Según Inumet, se prevén precipitaciones acumuladas de entre 60 y 100 milímetros en 12 horas, con la posibilidad de registros superiores en forma puntual.

Más noticias

Dubái bajo alerta: explosiones, columnas de humo y evacuaciones mientras Irán anuncia nuevos ataques

Uruguay lidera en Latinoamérica con una tendencia silenciosa, pero de alto impacto: qué son los "testamentos solidarios" de MSF

El fenómeno estará acompañado por tormentas aisladas, con ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuertes.

Las zonas más afectadas incluyen localidades de los departamentos de Artigas, Cerro Largo, Durazno, Florida, Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, Tacuarembó y Treinta y Tres, con impacto extendido en varias ciudades y áreas rurales.

Alerta amarilla: lluvias abundantes en el norte

En paralelo, Inumet mantiene una alerta amarilla para otras zonas del norte del país, también vigente desde las 06:30 y actualizada a las 09:30.

El organismo advierte por un escenario similar, con lluvias acumuladas de entre 60 y 100 milímetros en 12 horas, además de tormentas aisladas con rachas fuertes, actividad eléctrica y eventual granizo.

Las localidades comprendidas en esta advertencia se ubican principalmente en los departamentos de Cerro Largo, Rivera y Salto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inumet_/status/2036013001749221738&partner=&hide_thread=false

Las más leídas

Así está la situación entre Jorge Bava y el Diente López, luego de que en diciembre de 2024 el técnico no pudiera firmar con Nacional a pedido del futbolista

Reforma del transporte en horas decisivas: cuánto tiempo lleva actualmente ir desde Plaza Independencia a Tres Cruces y cuánto se ahorraría con el túnel

Países de la Celac coincidieron que el próximo líder de la ONU debe ser de la región; gobiernos cercanos a Trump se desmarcaron del rechazo al "bloqueo" a Cuba

Inumet emitió un aviso especial por "precipitaciones abundantes y puntualmente copiosas" para este domingo

Temas

alerta Inumet Alerta amarilla alerta naranja

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos