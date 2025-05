Matilde Antía: "Si el vínculo con la gente lo tenés, te van a respetar teniendo un piercing, el pelo azul o lo que sea"

Sin embargo, Antía adelantó que en su próximo mandato la prioridad será enfrentar el atraso en el arbolado público, un tema complejo pero esencial para la calidad de vida y seguridad de la comunidad. Con un firme compromiso de duplicar recursos y reestructurar el área de mantenimiento, la alcaldesa electa plantea que será uno de los grandes desafíos para continuar transformando el Municipio CH en un lugar accesible, seguro y con espacios públicos cuidados.

En 2021 hicimos una entrevista, a muy poco de haber asumido, y me dijiste que "aggiornar la vida de alcaldesa requiere madurez porque no sos tan joven, porque tenés problemas de adultos, pero tenés 22 años". ¿Cómo te fue logrando eso?

Me acostumbré, después. Esos meses fueron muy difíciles. Pasar de ser una gurisa común y corriente a tener una exposición pública y un cargo bastante importante, que es el ser alcaldesa del municipio CH. Fueron meses que tuve que hacer terapia, cuidarme con mis amigos, con mi familia. Después, por suerte, lo fui entendiendo. Porque, además, me fui enamorando de esta función y por algo hoy la elijo de nuevo. La verdad que estoy muy orgullosa de todo lo que crecí. Porque, a veces, yo no me daba cuenta, pero ahora que gané y que bajé un poco la pelota y todo lo demás, te empezás a fijar todo lo que hicimos y todo lo que logramos, todos. Y estoy completamente orgullosa del equipo que tengo y de todo el trabajo que metimos y en cómo lo encaramos, ¿no? Porque no era fácil tampoco. Justamente el municipio CH, con un alcalde tan conocido como Andrés Abt, al que todo el mundo le tenía un respeto bárbaro y que fue para mí uno de los mejores alcaldes que tuvo el país en los últimos años. Seguir con su legado o levantar bien alto su bandera, como yo decía en su momento, no fue algo fácil. Pero yo creo que lo logramos bastante bien.

WhatsApp Image 2025-05-26 at 10.54.39 AM (2).jpeg Cedida por Matilde Antía

Un cargo como el tuyo, y tantos otros, tienen detrás toda una estructura partidaria que, muchas veces, necesita diálogo. Ni que hablar el hecho de que la intendenta anterior, Carolina Cosse, pertenece al Frente Amplio y el intendente electo, Mario Bergara, también. Y vos no dejás de ser del Partido Nacional. ¿Qué aprendiste a nivel político de todo este trabajo de gestión?

La situación en la que estábamos en la gestión pasada era oficialismo a nivel nacional, pero era oposición a nivel departamental. Lo cual, por como soy yo, me resultó muy divertido. Pero aprendí que lo esencial es tener valores. Yo siempre dije y, siempre lo recalco, tanto la gestión anterior como esta, yo quiero construir cosas en Montevideo. Para construir vos necesitás de la Intendencia de Montevideo y no me importa que sea de otro color porque los problemas de los vecinos no tienen colores. Son problemas, punto. Que se ponga un árbol, que no se ponga un árbol, que se remodele una plaza, que no se haga la plaza. Ese es el tipo de problemas que tienen nuestros vecinos. En ese sentido, tuve que hacer como una balanza entre lo que realmente importa, que son los problemas de la gente, y también en ser representante de la oposición en Montevideo.

Y siempre lo destaqué dentro de la intendencia, obviamente, porque cada tanto me mandaba alguna declaración que no caía muy bien y yo siempre les decía, "yo represento también a la gente que a ustedes no los votó, que nos eligieron a nosotros". Lo cual no quita que podamos trabajar juntos. Y creo que ese es un concepto que tienen varios en la intendencia que lo recalcan porque está bueno. Porque no importa que seamos de otro partido, se puede trabajar igual. Y obviamente eso te hace crecer mucho, ¿no? Te hace tener amistades en otros partidos, te hace poder trabajar con mucha gente, con gente que piensa completamente distinto a vos. Aún así se puede laburar, y te hace aprender que no todas las batallas hay que darlas. Y tenés que trabajar con una estrategia para el bien de tu laburo, que en este caso es el municipio. Entonces, por más de que a veces salía con ese rol más opositor, con el cuchillo entre los dientes, y marcando las cosas que estaban mal, logré hacer muy buenos vínculos en la intendencia, que después esos vínculos son los que te ayudan a llevar adelante algunas gestiones adentro, por el bien de los vecinos. Como lo que es el Mercado de Flores frente al Cementerio.

Con Carolina Cosse, la verdad, nunca tuve un diálogo fluido. Eso lo dije públicamente y he salido varias veces a marcar cosas que no me gustaban de ella. Aún así se puede trabajar juntos, porque el fin es el bien de la gente. Me parece lo más maduro que hay que hacer. Si los políticos se quedan en esas peleas políticas, al final, yo creo que no estarían haciendo bien su trabajo.

Quieras que no vos sos una blanca muy de ciudad. Y no solamente sos blanca de ciudad, sino que sos muy hija de tu tiempo, digamos te conectas mucho más a través de redes sociales y el otro día Sebastián Da Silva en una entrevista con El Observador habló de tu piercing. ¿Cómo te mezclás con el Partido Nacional más tradicional?

Bárbaro. El Partido Nacional es un partido de hombres y mujeres libres. Para mí es más un tema de la política, y como sos una persona expuesta tenés que actuar de determinadas maneras. En el partido eso nunca fue un problema, la verdad. Cada uno tiene su manera de ser y por ahí la rebeldía joven jugaba un poco más ¿no? Nunca tuve ningún problema y siempre me di a entender con que somos la renovación del partido. Entonces, bueno, a acostumbrarse.

Yo soy de las que cree que los políticos tienen que ser de lo más auténticos posibles. Ponele, esta campaña, yo decía lo de no poner carteles. Recibí varios comentarios diciendo "che, ¿en serio no vas a poner carteles? Le estás errando...". No me dijeron que iba a perder, pero me dijeron, "esto no va por buen camino". Y yo dije, "yo tengo que resistir archivo, primero". Tengo que ser auténtica. Incluso, me comentaron sobre el piercing y me dijeron "me parece que deberías de sacarte el piercing para la campaña" y yo decía, "pero lo tuve toda la gestión, no me lo voy a sacar ahora". Es lo más falso que vi en mi vida eso. Para mí lo más importante es el vínculo con la gente. Si ese vínculo con la gente es real te van a respetar teniendo un piercing, el pelo azul o lo que sea. No creo que tengamos que que poner estereotipos. Lo más importante va por el cara a cara, y no por lo visual o lo físico. O por lo menos así pensamos en las nuevas generaciones.

Aquella vez que charlamos yo te pregunté cómo era el municipio CH y qué características tiene: mucha población que vive ahí, pero también mucha población flotante, o sea que va de visita y se va; muchos hospitales; con oficinas: con mucho turismo, también; con mucho tráfico y que, por ejemplo, tiene el Estadio Centenario, por ende, también cuando hay shows o cuando hay fútbol tenés conglomeración de gente; y que además es un municipio que tiene sus necesidades básicas satisfechas, entonces, la gestión va por otro lado, no necesariamente es la misma que la de los municipios de más al norte. ¿Sigue siendo así el municipio de CH? ¿Cambió en algo?

Concuerdo con mi "yo" de hace cuatro años. El CH es como la puerta de entrada a Montevideo, es el lugar donde cada uno que viene seguramente se quede en este municipio. Ahí estoy hablando del turismo, de los que vienen del extranjero a visitarnos, a vernos, a disfrutar de nuestra ciudad. También entiendo que sí, que sigue teniendo las necesidades básicas satisfechas, en un 99%. Lo que hoy le está faltando al municipio es tener satisfechos los servicios municipales.

Hoy estamos teniendo un problema grande con la basura, que de hecho si vos vas a mediciones de la Intendencia Montevideo, en cuanto a la gestión de la basura, hace tres años era dentro de todo positiva y hoy no es positiva. Incluso la aprobación de la Intendencia viene bajando, bajó bastante en los últimos dos años. Entonces ahí realmente muestra que tienen un problema y es un problema cotidiano y de todos los días. Y que le molesta absolutamente a todos, no solo al CH, sino también a Montevideo. Eso te juega mucho en el entorno porque te molesta la calidad de vida del vecino: desde la visual, el disfrutar de tu barrio, de tu ciudad, de tu plaza, hasta un punto de vista sanitario. La verdad que hoy lo que estaría faltando es eso, y nosotros como postura en esta nueva gestión lo que vamos a hacer es el lugar donde la Intendencia abandonó o lo estaba manejando de manera ineficiente, es el lugar que nosotros vamos a tratar de tomar y hacer algo al respecto.

Ahí estamos planteando una cuadrilla de respuesta inmediata. Lo que nos imaginamos son cuatro cuadrillas con el territorio delimitado en cuatro zonas. Pero que sea proactiva, no que espere el mensaje del vecino para poder limpiar. Que recorra todo el tiempo, que vea lo que está mal, va y se limpia. Creo que le falta avanzar un poquito más en lo que es el estado de la ciudad. Hoy veo una Montevideo desmejorada, como dejada, y eso hace que más cosas estén mal. Yo creo mucho en la teoría de los cristales rotos. Hay cosas para cuidarle detalles, incluso canteros con flores. Estamos planteando un municipio floral, canteritos con flores, árboles que no sean tan normales, que sean más lindos, que larguen flores, algo distinto para poder disfrutar un poquito más de nuestro municipio cada día y de nuestra ciudad, también. Vamos a terminar de perfeccionar cosas que nos quedaron en el tintero de la gestión pasada y que va a ser un desafío para él.

WhatsApp Image 2025-05-26 at 10.54.40 AM.jpeg Cedida por Matilde Antía

Me dijiste en aquella entrevista que el municipio gastaba casi el 30% de su presupuesto en limpieza. ¿La idea es mantener ese porcentaje de presupuesto, aumentarlo, negociar con la intendencia?

Después ese porcentaje terminó subiendo a casi 50. En el 45% está, si mal no recuerdo. Metimos cambios ahí. La competencia directa de los municipios en cuanto a la limpieza es el barrido de las calles. En la zona sur nosotros trabajamos con Tacurú, que es ese servicio que está hace muchísimos años, y en la zona norte trabajamos con Dinali. Pero había todo un barrio, todo Buceo Norte, que no estaba cubierto. Nunca estuvo cubierto, la limpieza, el barrido, nunca tuvo. Siempre se hacía algún operativo especial con las cuadrillas municipales para poder cubrir esa zona, pero no era algo de todos los días. Eso lo ampliamos y hoy tenemos todo el territorio con barrido y para eso tuvimos que agarrar el presupuesto y ver cómo lo podíamos hacer. Lo terminamos logrando y hoy los vecinos de ahí lo súper agradecen porque de un día para el otro pasaron a tener barranderos todos los días.

Eso cambia mucho en el barrio, porque además nosotros barremos las calles, pero si hay un contenedor que está desbordado también vamos y lo limpiamos. Mejora todo, Mejora ahí todo el barrio y la calidad de vida de la gente. Esto hay que sumarle esta cuadrilla de respuesta inmediata que yo te digo que va a contar con su presupuesto y que apenas tengamos el nuevo número del presupuesto municipal, que vamos a tener sobre el año que viene, ya la vamos a estar pensando. Pero va a ser una prioridad. Y las dos prioridades van a ser esas, limpieza y arbolado. Sobre todo en cuanto a tema presupuestal.

¿Qué otros temas van a estar sobre la mesa a la hora de negociar o dialogar con la gestión de Mario Bergara?

Bergara el otro día dijo que iba a tener una gestión cercana con los municipios. Voy a ir a un tema de fondo y después voy a un tema de gestión. Él dijo que iba a trabajar muy de cerca con los municipios, lo cual me parece bárbaro y, si termina siendo así, estaría bueno. Me gustaría primero pensar un poco en la descentralización de Montevideo. Hoy los municipios nos hacemos cargo de las calles internas y de las plazas chicas. Ya los parques, por ejemplo, Parque Villa Biarritz, Parque Batlle, o plazas grandes como Plaza Varela y la Plaza Gomensoro, nosotros no tenemos acción. Ahí me gustaría un poco cambiar o tratar de cambiar esa normativa que tiene Montevideo, porque al final terminás dependiendo mucho de la intendencia en cosas que son diarias. En la limpieza de una plaza, por ejemplo, cuando nosotros perfectamente lo podríamos asumir.

Me gustaría ver esos aspectos y me gustaría ver cómo la intendencia nos puede ayudar a hacernos más conocidos. El CH es el municipio más conocido porque lo conoce el 60% de la población. Hay municipios que tienen un conocimiento súper bajo. Y eso puede ir desde la publicidad hasta poner un cartel de una calle qué está haciendo el CH. Entonces ahí el conocimiento es para el tercer nivel de gobierno, que es el que queda en el barrio, que es al que la gente acude cuando tiene un problema con la intendencia, me parece que estaría bueno. Y que eso se vea también reflejado en el presupuesto. Porque hoy un municipio, ese municipio el CH, tiene un presupuesto de 5 millones de dólares anuales, que básicamente son 2 días de recaudación de la intendencia. Te dan cinco millones, pero al mismo tiempo te dicen "tenés que podar todos los árboles de las calles internas del municipio". Son 25.000 árboles, no te da la plata. Tenés que arreglar baches y arreglar calles, en caso de que sea necesario, no te da la plata para hacer eso. Incluso hay municipios que ni siquiera hacen esta tarea porque no es proporcional al presupuesto que tenemos anualmente. Tenés que encargarte del barrido de todo el territorio, de la iluminación y de la remodelación de espacios públicos. Hacer todo eso con 5 millones de dólares, no es viable. Ahí es donde nosotros terminamos poniendo en balanza las cosas más importantes, como es la limpieza, la remodelación de espacios públicos, y dejamos de lado otro tipo de cosas. En un municipio como el CH, la repavimentación de calles no termina siendo una prioridad, cuando por ahí estaría bueno tener un servicio al respecto.

Hay que coordinar un poco más ahí con la Intendencia y, si llega el caso de que el intendente electo tiene interés en la descentralización, estos temas los vamos a terminar charlando porque no son solo una preocupación mía, fue una charla que tuvimos en la Junta de Alcaldes y varios estaban de acuerdo. En cuanto a la gestión, que sea directa, que pueda levantar el teléfono y llamarlo directamente para poder hablar de los problemas que tenemos, para poder gestionar, que sea rápida, que no sea burocrática. Yo creo que por ahí capaz que un poquito más de autonomía en los municipios nos vendría mejor.

¿Cómo juega el trabajo con, por ejemplo, el Ministerio del Interior? Porque no hay persona que vaya a ir a una plaza pública si tiene miedo de que le roben, por ejemplo.

El rol que jugamos es de nexo, ¿no? Entre la comunidad y el Ministerio del Interior. He ido a cientos de reuniones de seguridad. En el gobierno nacional anterior tocó tener un director de convivencia presente que, si lo llamabas, iba al barrio y tenía la reunión con los vecinos. Iba a escuchar todo y a encontrar soluciones. Muchas veces parte de esa inseguridad era por falta de alumbrado público, falta de luz. No falta de luz, generalmente era falta de podas, porque la luz estaba, pero la luz no llegaba por los árboles. Y ahí es donde el municipio juega ese rol de poder coordinar esas podas o esos arreglos de luminaria para que el entorno sea más seguro. En algunos casos, cuando nos correspondía, lo terminábamos haciendo.

En otros casos seguíamos este diálogo con el vecino para poder seguir comunicándole a la comisaría o al director de convivencia. En esta nueva gestión, no sabemos qué rol va a tomar la dirección de convivencia del Ministerio del Interior, no sabemos si va a tener la misma apertura. Por las dudas planteamos crear como una mesa de seguridad que la integre un referente del municipio, que va a estar absolutamente encargado de hablar con cada grupo de WhatsApp de vecinos del barrio, edificio o de cuadra para saber cómo están los temas y para poder hacer un nexo. La seguridad no es una competencia nuestra, pero me encontré miles de veces gestionando temas con el Ministerio del Interior. Para darle la relevancia suficiente al tema, y para poder estar segura de que eso lo vamos a seguir haciendo y que lo vamos a hacer de una manera mucho más amplia con todos los barrios del municipio, es que vamos a tener un referente en seguridad en cuanto a esto.

Una segunda cosa que vamos a hacer es solicitarle a la intendencia que vuelvan los guardaparques, porque además eso tiene un efecto para todos lados. Tenés un guardaparques, te aumenta la seguridad en la plaza. O sea, vos, vecino, estás seguro en esa plaza porque tenés al señor que va todos los días y que está vigilando esa situación. Y no solo eso, sino que mejora los espacios públicos. Porque ha pasado en Plaza Varela, ha pasado en Parque Batlle, ha pasado en la Plaza Gomensoro, que se sacaron esos guardaparques y empezaron los grafitis, empezó a estar sucia. Por ejemplo, un día, los bancos de la Plaza Gomensoro estaban en cualquier lado, no estaban en el lugar donde deberían estar. Cambia porque se vio ese deterioro en los espacios públicos, es una lástima también porque al no ser competencia municipal nosotros no podíamos ingresar a poder hacer lo que realmente queríamos y lo que los vecinos nos pedían. A nosotros nos gustaría hacernos cargo directamente del CH y listo. Pero lo primero que vamos a hacer sería eso, porque la verdad que fue un cambio y fue para mal. No entendí la idea de sacar los guardaparques.

El otro gran problema en los barrios de Montevideo, aunque muchos de ellos no caen necesariamente en el CH, es el tema de las bocas de drogas. ¿El municipio tiene ese problema? ¿Cómo se ayuda al ciudadano con el miedo que le puede generar?

En algunas situaciones las ha tenido. Generalmente, esas bocas están en fincas abandonadas. Lo que nosotros hacemos con el equipo inspectivo nuestro, estamos constantemente controlando todas las fincas abandonadas que hay. Y el equipo de inspectores nuestro, todos los meses, hace un relevamiento de cómo están esas bocas. Si hay ocupas directamente hablan con el Ministerio del Interior para que eso no suceda. Si está sucio, que eso después puede ser un foco infeccioso, sanitario, o lo que sea, directamente se habla con la Intendencia para poder limpiar eso. Y si hay que tapearlo, hacen la gestión con el área de convivencia de la Intendencia para poder tapear eso. Y así evitar una boca de droga. Una vez que la boca de droga está, generalmente los caminos que teníamos era con el Ministerio Interior, mediante la Comisaría y la Dirección de Convivencia. Esos procesos son largos, el Código de Proceso Penal lo puso más complicado todavía, porque hay que buscar testigos por todos lados, y generalmente eran bastante largos. Pero hemos tenido buenas respuestas, por lo menos en la gestión anterior. Hemos logrado cerrar varias bocas en los barrios y darle la tranquilidad al vecino. Lo que hacíamos siempre era escuchar y, en lo que podíamos ayudar. Si necesitaban alguna luz específica en algún punto o alguna poda porque justo estaba la boca en frente, íbamos y lo hacíamos. Es una situación bastante crítica que trae un montón de consecuencias para todo el barrio, porque te trae gente, porque te trae robos, porque necesitan 50 pesos para poder comprar algo entonces van y roban en el auto, o roban a la señora. Tratamos de ayudar por donde podemos, para poder solucionar.

WhatsApp Image 2025-05-26 at 10.54.39 AM (1).jpeg Cedida por Matilde Antía

Otro tema que quiero tocar dentro de lo que es gestión es el tema de los baños públicos. ¿Cómo se para el municipio CH con respecto al tema baños públicos?

Lo que entendemos es que es una necesidad. Es algo que la gente está pidiendo. De hecho, dentro de las 120 ideas concretas que tenemos para esta gestión, una de ellas son baños públicos para la rambla del CH. Es algo que la gente pide, no es un servicio que tenga el municipio. Generalmente esos servicios se dan en alguna concesión, por una contraprestación que tenga la intendencia, por ejemplo, en los baños de Villa Biarritz o los baños de Parque Batlle. Entiendo que son necesarios, en cualquier ciudad del mundo hay baños públicos. Es un tema sí lo vamos a charlar con la Intendencia. Justamente, la rambla no depende del CH, sino que depende de la Intendencia en sí por ser la franja costera. Y le vamos a plantear esa necesidad. Te diría que por lo menos hace dos años tenemos vecinos pidiéndolo. Para mí la rambla es uno de los paseos más democráticos que hay. El vecino que vive a una cuadra, que vive enfrente, que vive a cinco, o el vecino que viene de Colón. Y no tenés un baño cerca. Entonces, sí creo que mejoraría muchísimo tener baños públicos, por lo menos en la rambla, seguro. Y en los parques grandes ya los hay, pero los seguiría manteniendo. En las plazas más chicas ya es difícil, lo estuvimos hablando en la gestión, sobre todo con los concejales del Frente Amplio en los últimos años. No es tan fácil ahí porque por un tema de espacio, por un tema obviamente de presupuesto, porque si no lo teníamos que hacer nosotros. Pero no es una idea que descartemos, porque para mí es un servicio que hay que brindar.

Pasemos al tema reciclaje. En su momento, una de las propuestas que había incorporado Andrés Abt en su programa era ver la posibilidad de hacer un compost ciudadano. Un plan de reciclaje de compost. ¿En qué está el CH en términos de reciclaje? La queja típica del ciudadano es para qué reciclar si igual todo termina en el mismo lugar.

Sí bueno las políticas de reciclaje generales las lleva adelante el Desarrollo Ambiental de la Intendencia. Igualmente, cada municipio tiene sus planes. A nosotros se nos hace muy difícil un plan de reciclaje integral porque nosotros no nos hacemos cargo de la disposición final de residuos. Lo que sí hemos hecho es trabajar con muchos emprendedores que trabajan en este tema. Estamos asociados a PlastiCoin desde el año 2021. Ellos reciclan plástico y lo hacemos conjuntamente con ellos. En ese caso, nosotros en la gestión anterior trabajamos lo que fue el compost, desde los cursos hasta. regalar 120 composteras. A los vecinos les regalamos las composteras para poder incentivar otra manera de hacer compost, que eran composteras más chicas para que entren en un apartamento, que es la normalidad de este territorio.

No creo que ahí, y puedo hacer mea culpa por parte del CH, y también decirle a la Intendencia que no tiene la visibilidad necesaria ni la visibilidad que debería tener. Por ejemplo, en la gestión anterior trabajamos en un ecocentro con la Intendencia, que fue una obra de la Intendencia y nosotros fuimos partícipes, pero por ahí no tiene la mejor visibilidad del mundo ni su mayor difusión. Incluso hay gente que me dice, ¿cómo puedo hacer para reciclar? Y bueno, tú si mandas un mensaje al 092, te mandan un bolsón y podés reciclar. No necesariamente tenés que ir hasta el supermercado más cercano para poder dejar los residuos, sino que existe ese servicio y te lo pasan a levantar por la casa. Capaz que ahí faltó un poco más de comunicación y educación.

Creo que la clave está en la educación en la escuela. Lo que nos ha pasado últimamente es que los niños van educando a los padres en qué es lo que se tiene que hacer en la ciudad y creo que es el camino. Es el camino para tener una ciudad limpia o por lo menos con menos residuos. Porque si empezamos a clasificar en casa hay menos basura en el contenedor que después se desborda y que ensucia todo alrededor, y esa basura va a la boca de tormenta, y después eso genera una inundación. Todo es un círculo vicioso que lo podemos empezar a bajar desde casa. Entonces, sí, vamos a seguir trabajando con el tema compost, vamos a incentivar el reciclaje de escuelas. Tenemos una propuesta que es un certificado de barrio verde. Vamos a trabajar en huertas, ya sea en algún espacio público como también en escuelas. Tenemos 27 propuestas de limpieza.

En aquella entrevista vos decías que muchas veces estabas mirando qué se hacía en E.E.U.U. y en Europa, o en otros países, para traer ideas para acá y hacer una lluvia de ideas con cosas que estén buenas. ¿Qué idea importaste de otros continentes o de otras ciudades?

El borrón y cuenta nueva fue importado. El plan anti-grafiti del municipio, que es una política de ayuda al vecino para poder limpiar la fachada de su casa. Montevideo está plagada de grafiti por todos lados, en los espacios públicos, y se tiene que hacer cargo la intendencia o el municipio de limpiarlo. En las fachadas de los vecinos era difícil, directamente no podés hacerlo, salvo que tengas un programa específico que te avale hacerlo.

Una vez que fui a Buenos Aires, me estaba quedando Palermo, en la Comuna 14, que es bastante parecida a lo que es el CH. Empecé a buscar, a buscar, a buscar, a ver qué hacían, y ahí apareció un plan antigrafiti. Lo adaptamos a lo que es el municipio CH y terminamos haciendo esta política de que el vecino compra la pintura y el municipio pone la mano de obra. Así logramos remodelar alrededor de 40 casas, que hoy en día las 40 están intactas después de un año. Así que sirvió, y salimos un poco de la caja.

Y la verdad que fue un éxito porque fue un momento donde la Intendencia tuvo la postura, y sobre todo la intendenta, de decir "es un problema muy complejo", como que no tiene mucha solución. Y sí había cosas para hacer. Salimos con esa idea y encajó bien. Le gustó a la gente. Estuvo en el programa de gobierno de Martín Lema a nivel departamental. O sea, la idea era llevarlo a todo Montevideo en caso de que ganáramos la intendencia. Y bueno, no pasó pero lo vamos a seguir haciendo en el CH.

WhatsApp Image 2025-05-26 at 10.54.39 AM.jpeg Cedida por Matilde Antía

¿Y qué proyectos te hubiera gustado importar que no pudiste por un tema de contexto? Porque no es lo mismo una ciudad europea que una ciudad latinoamericana, tienen distintas formas de ser y de pensar y de entender su cultura y a su ciudad.

Hay un proyecto que es bastante polémico, pero a mí me encantó, que son las súpermanzanas en Barcelona. La vi y me encantó. Pero viste que el Uruguay es un medio reacio de los cambios. Hay algo parecido que estoy pensando, no es una manzana, es un espacio que me encantaría que sea mucho más público de lo que es hoy, que es la bajadita de Kibón. Sson ideas muy grandes que el CH no las puede llevar a cabo, sino que es más una política departamental. Así que capaz que para un futuro la dejamos. Pero la verdad que hay muy buenas ideas en el mundo y por ahí al municipio se le hace cuesta arriba por un tema presupuestal.

Si algo que le sorprendió mucho a la gente en su momento cuando tu asumiste la alcaldía es que hacías algo muy divertido que era en tus redes, subías una historia y ponías una cajita pidiendo que te den ideas. ¿Incorporaste alguna idea que te han dado o hay alguna que te ha sorprendido?

Ah, no me acuerdo, pero hice pila de veces eso, sí. En realidad lo hacía para saber qué opinaba la gente, a ver si salía alguna idea buena. De ahí íbamos sacando reclamos y sugerencias que nos hacía la gente. Es parte de esa cercanía que ,al ser 160.000 personas, es muy difícil conocerlas a todas y hay que usar las redes sociales para poder comunicarse con todos. Seguramente, sí, porque lo que hemos hecho fue en base a lo que nos pedía la gente, es como nosotros después reaccionábamos en la gestión. Por ejemplo, la idea esta de los baños públicos en la rambla no fue que se me ocurrió a mí. Hablé con un señor, me lo encontré en una feria y me dijo, "salgo todas las mañanas a caminar y en algún momento tengo que ir al Expreso Pocitos para poder ir al baño". Son cosas básicas. Tomamos esa postura de escuchar a la gente y de actuar en consecuencia. Y no gestionar desde el escritorio que muchas veces suele pasarle a los políticos.