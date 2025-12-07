Mientras arma su propio partido, Lorena Quintana marca perfil y se posiciona como referente de organizaciones conservadoras

Lorena Quintana organiza un campamento pro-vida. Lorena Quintana participa de una actividad contra la “injusta” ley sobre violencia de género. Lorena Quintana da una charla sobre “lo esencial”: el valor de la vida humana. Lorena Quintana escribe una proclama sobre la familia para iglesias evangélicas. Lorena Quintana participa de la celebración por los 100 años de la Iglesia de Jesucristo.

La excandidata a vicepresidenta por Cabildo Abierto, que abandonó esa agrupación exclamando que los “cristianos deben votar como cristianos”, está trabajando políticamente para conformar su partido –espera en 2026 presentar las firmas ante la Corte Electoral– mientras busca posicionarse como referente de organizaciones y sectores de la sociedad que se identifican con valores conservadores.

JUSTICIA El detrás del caso en el que se denunció actuación de Ojeda: disputa por la comisión de la venta de una empresa de agua y dos fiscales trasladadas

Desde su salida de Cabildo Abierto, la excandidata a vicepresidenta empezó a trabajar para que su partido tenga una estructura nacional parada sobre la base que le da su otrora sector cabildante Encuentro Nacional Cristiano. Y, además, tiene en funcionamiento varias comisiones trabajando para definir líneas programáticas en diversos temas: defensa, salud, educación, etc.

Su salida del partido liderado por Guido Manini Ríos fue en buenos términos y se dio por “razones tanto personales como de convicción”. Aunque también hubo molestia. En el congreso partidario de mayo dijo que abría un período de reflexión porque entendía que su sector no había sido tenido en cuenta y no se le había dado el lugar que le correspondía por los 10 mil votos obtenidos. Eso en Cabildo Abierto fue interpretado como un reclamo por cargos.

Finalmente, tres meses después de esa instancia, Quintana anunció su salida del partido, retornó a su cargo de médica en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y desde entonces está trabajando para que el sector se transforme en un partido con estructura en todo el territorio.

En paralelo, la exreferente del programa Familias Fuertes del Ministerio de Salud Pública empezó a elevar su perfil entre organizaciones conservadoras. Son grupos que predican y defienden los mismos tópicos que otras organizaciones internaciones de su mismo talante: defensa de la familia tradicional, críticas a lo que denominan “ideología de género", rechazo a la despenalización del aborto, y, en el caso de Uruguay, también a la regulación de la eutanasia.

A fines de noviembre, Quintana asumió la vocería de la organización Con mis hijos no te metas, un movimiento político ultraconservador que surgió en Lima en 2016, y tuvo réplicas en distintos países del mundo, que tiene como motivación principal cuestionar y movilizarse en contra de la educación sexual con enfoque de género en la educación.

¿Qué busca con esa vocería? Lorena Quintana lo resume en “visibilizar la ideología de género en la educación”. Esa es la forma despectiva con la que las organizaciones que cuestionan el avance del feminismo han elegido para criticar la perspectiva de género.

"Que a tu hijo de cuatro años le digan que no nació ni nena ni varón, que tiene que elegir lo que quiere ser, que su sexo fue designado por un médico al nacer, eso de ciencia no tiene nada, eso es una ideología que lo único que le genera es confusión", dice en un video difundido en su cuenta de Instagram segura de que eso es lo que sucede en las aulas uruguayas.

Además, explicó Quintana a El Observador, la idea que tiene también es poder canalizar las consultas o dudas que la organización reciba de padres preocupados por esta temática.

Pero si bien en los papeles ya asumió ese rol, en la práctica lo hará un poco más adelante porque sus esfuerzos por estos días se concentran en la organización del primer campamento de jóvenes pro-vida del Uruguay. En ese evento, que se va a desarrollar el fin de semana del 14 al 16 de diciembre en el Instituto Bíblico Asambleas en la ruta Interbalnearia, estiman que habrá unos 120 jóvenes y el objetivo es crear la primera red de jóvenes pro-vida.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lorena Quintana (@doc.lorena_quintana)

Según la programación del evento, a la que accedió El Observador, el campamento contará con talleres sobre el sentido de la vida, la eutanasia, el aborto, la ley trans, la ley de violencia de género y también charlas sobre experiencias de otros países: la ola celeste en Argentina que se generó en rechazo a la despenalización del aborto y Con mis hijos no te metas de Perú.

Incluso, el campamento cuenta con cuatro competencias. La primera consiste en armar el “mejor cartel de marcha pro-vida”, la segunda es por el “mejor contenido de redes contra la eutanasia”, la tercera es la “mejor estrategia de movilización nacional” y finalmente un debate. Quintana estará a cargo del taller sobre vocería y debate en la noche del sábado. Entre los expositores hay pastores, abogados y psicólogos.

El evento, según la promoción en redes sociales, cuenta con el apoyo de empresas como Claldy, ianovo granjas avícolas y el grupo Marfrig.

El vínculo con las iglesias evangélicas

Si el 31 de octubre sobre la tardecita alguien pasaba por la rotonda del Palacio Legislativo se iba a encontrar con una importante movilización, una de las sendas de la calle totalmente cortadas por la gente y un escenario grande montado sobre la vereda que da a avenida Libertador.

La escena, habitual para una zona de la ciudad acostumbrada a recibir manifestaciones, tenía una particularidad. Quien arengaba desde el escenario no era un dirigente sindical sino un pastor y las miles de personas que lo escuchaban eran fieles. El motivo del acto era pedir que el 31 de octubre sea declarado por el Parlamento como el Día Nacional de la Iglesia Evangélica del Uruguay.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Día Nacional de la Iglesia Evangélica del Uruguay (@diadelaiglesiaevangelica.uy)

De ese evento también participaron otros políticos como el exsubsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla y el diputado blanco Álvaro Dastugüe pero una de las proclamas que se leyó esa tarde fue escrita por Quintana, que también estuvo en la avenida De las leyes.

Hubo proclamas sobre varios temas pero la excandidata a vice se encargó de la que se refería a la familia. “Alzamos nuestra voz para defender su esencia: afirmamos que la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer es un bien universal e irreemplazable, que debe ser protegida y promovida por las leyes y la sociedad”, dice un pasaje del texto que señala como los “desafíos de nuestro tiempo” la “confusión sobre la identidad humana, el individualismo y las ideologías que pretenden redefinir la esencial del matrimonio y la familia”.

No es la primera vez que en Uruguay un dirigente político intenta atender las demandas o pregonar los valores de este sector de la sociedad. El tiempo y los votos dirán si Quintana, con este trabajo a mediano plazo, logra ser más exitosa que sus antecesores.