Nicolás Martinelli sobre el próximo ministro del Interior: "Pienso que Carlos Negro tiene un discurso similar al nuestro"

"Pienso que Carlos Negro tiene un discurso similar al nuestro. Creo que hay muchas cosas que por suerte se van a poder continuar como parte de que todos los actores políticos tienen que empezar a entender que acá nos jugamos mucho y que esto tiene que ser una política de Estado", aseveró.

Luego mencionó en este sentido que quizás haya políticas que les "criticaron en la campaña", pero es posible que exista una "continuidad de esas políticas".

Sobre la situación de las cárceles, el ministro mencionó la necesidad de crear una "nueva institucionalidad", con una nueva gobernanza.

En cuanto a esto y el estado de las cárceles, contó que han estado trabajando mucho para "generar nuevas cárceles con nuevos sistemas constructivos que no son vandalizables".

"Ahí se evita mucha violencia, porque estos nuevos sistemas ya no tienen hierro, entonces no pueden armar los famosos cortes carcelarios. Además, las cárceles no se van a destruir de la misma forma que se destruyen hoy. Y al mismo tiempo, estas nuevas cárceles están diseñadas con, por ejemplo, un 70% más de espacios socioeducativos, sociolaborales, de quintas para hacer huertas, entonces tenemos que ir hacia ese cambio también de concepción de cómo abordar el tema", sostuvo.

"Este año empezamos a trabajar con el Ministerio de Defensa en la protección de la frontera. Necesitamos más tecnología, radares, drones. Necesitamos blindar toda la franja de la Prefectura, hay lugares que los cruzas caminando", dijo en cuanto a la importancia de trabajar en la frontera en el marco de la lucha contra el narcotráfico.

Después continuó con el tema y mencionó que cree que Uruguay "todavía" no ha llegado a los niveles que tienen otros países en cuanto al narcotráfico.

Consultado por si ningún partido está infiltrado por el narcotráfico, Martinelli dijo que "no puede asegurar eso" ya que no puede poner "las manos en el fuego" por gente que "ni conoce".

"Lo que sí puedo confirmar es que los grandes grupos de crimen organizado como el Comando Capital no tienen una operatividad en Uruguay", aseguró.

Sobre el cierre de la entrevista se refirió a los resultados del Ministerio en cuanto al trabajo en materia de homicidios, destacó que bajaron y dijo que es un "enorme desafío" trabajar en este aspecto.

"El tema homicidio no es una problemática que se pueda abordar por el Ministerio del Interior", dijo.