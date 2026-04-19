"No vi nunca en el Estado un plan tan orientado a resultados", destacó Cosse sobre documento del gobierno para combatir la inseguridad

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse , se refirió al Plan Nacional de Seguridad presentado por el gobierno y destacó que "nunca" ha habido a nivel Estado un programa "tan orientado a resultados y a la intercoordinación entre instituciones" .

"Lo vengo diciendo desde hace mucho: la violencia es un problema del Uruguay y esta se expresa en todas sus formas. La forma más terrible son los homicidios y los femicidios, pero también se derrama en cómo establecemos nuestros vínculos en la sociedad. Los que hacemos política tenemos que dar el ejemplo en discutir en un ánimo de respeto", comenzó señalando en rueda de prensa al ser consultada por la seguridad en el país.

Después, subrayó la "gran tarea" que llevó adelante el Parlamento con las recientes modificaciones a la ley de lavado de activos , que incluyó la incorporación de nuevos delitos y la reducción del tope del uso de efectivo en transacciones, y destacó como "importante" la modificación en el tiempo de la capacitación de la Policía, pasando de 3 a 9 meses .

Yamandú Orsi se reunió con el presidente de la Generalitat de Cataluña en Barcelona

Cosse encabezó en Soriano conmemoración por el aniversario del Desembarco de los Treinta y Tres Orientales

En cuanto al nuevo plan de seguridad presentado en marzo por el gobierno, aseguró que este era "verdaderamente innovador". "No vi nunca en el Estado un plan tan orientado a resultados y a la intercoordinación entre instituciones" , expresó.

Redes sociales e inteligencia artificial

Tras esto y en otro tema, la hoy presidenta en ejercicio se refirió a la posibilidad de regular las redes sociales: "Es un tema complejo que requiere una profunda discusión porque yo me debato entre una cosa y otra; no tengo una posición definida, pero tengo dudas".

Cosse recordó que previo a la existencia de las redes ya pasaban "cosas terribles" en el mundo y que propiamente estas "no trajeron la violencia".

"Yo entiendo que, como está el mundo hoy, el tener esa ubicuidad en la comunicación es un factor que puede no ayudar, pero también puede ayudar mucho. Entonces yo apostaría más a educar y a hacer buena política", dijo y señaló la necesidad de ponerle "algún límite" a los dueños de las plataformas.

Finalmente, Cosse habló sobre el impacto de la inteligencia artificial y llamó a hacer una "profunda reflexión" sobre ella. "Hay muchas cosas que tenemos que escuchar, quiero escuchar a los docentes", mencionó.

"La humanidad toda está de atrás en esto. Pasan cosas terribles en países muy desarrollados. Uruguay va a hacer las cosas a la uruguaya", manifestó después.

Los dichos de Cosse tuvieron lugar tras su participación en la conmemoración por el aniversario del Desembarco de los Treinta y Tres Orientales.