Obras en la Ruta Interbalnearia a la altura del balneario Solís: MTOP advirtió por reducción de la circulación y desvíos

El tránsito de la Ruta Interbalnearia, a la altura del balneario Solís, se verá afectado por el desarrollo de trabajos de mantenimiento que reducirán la calzada. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) anunció que se harán desvíos para permitir el desarrollo de las tareas y, a la misma vez, mantener la circulación de vehículos.

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Las tareas comenzarán en la senda Norte, que estará cerrada de lunes a viernes, durante todo las horas. Los fines de semana será habilitada nuevamente para la circulación normal.

Más adelante, una vez terminen los trabajos en esta senda, las tareas se trasladarán a la senda Sur. Se mantendrá el mismo criterio: cerrará de lunes a viernes durante las 24 horas y se habilitará solamente los fines de semana.