El tránsito de la Ruta Interbalnearia, a la altura del balneario Solís, se verá afectado por el desarrollo de trabajos de mantenimiento que reducirán la calzada. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) anunció que se harán desvíos para permitir el desarrollo de las tareas y, a la misma vez, mantener la circulación de vehículos.
Obras en la Ruta Interbalnearia a la altura del balneario Solís: MTOP advirtió por reducción de la circulación y desvíos
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) informó que se realizarán tareas de mantenimiento en la Ruta Interbalnearia, entre los kilómetros 82 y 83,5, en la zona de balneario Solís. La circulación se verá reducida hasta el 31 de julio inclusive