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Obras en la Ruta Interbalnearia a la altura del balneario Solís: MTOP advirtió por reducción de la circulación y desvíos

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) informó que se realizarán tareas de mantenimiento en la Ruta Interbalnearia, entre los kilómetros 82 y 83,5, en la zona de balneario Solís. La circulación se verá reducida hasta el 31 de julio inclusive

14 de julio de 2026 17:46 hs
20241029 Salida del peaje de Pando hacia Ciudad de la Costa por Av. Giannatttasio y ruta Interbalnearia, carteles, puente para peatones, autos.
Foto: Inés Guimaraens

El tránsito de la Ruta Interbalnearia, a la altura del balneario Solís, se verá afectado por el desarrollo de trabajos de mantenimiento que reducirán la calzada. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) anunció que se harán desvíos para permitir el desarrollo de las tareas y, a la misma vez, mantener la circulación de vehículos.

Las tareas comenzarán en la senda Norte, que estará cerrada de lunes a viernes, durante todo las horas. Los fines de semana será habilitada nuevamente para la circulación normal.

Más adelante, una vez terminen los trabajos en esta senda, las tareas se trasladarán a la senda Sur. Se mantendrá el mismo criterio: cerrará de lunes a viernes durante las 24 horas y se habilitará solamente los fines de semana.

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El Ministerio recomienda, a quienes transiten por la zona, "extremar las precauciones, respetar la señalización de obra y las indicaciones del personal presente, así como prever posibles demoras".

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