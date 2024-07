Resultado electoral del FA divide al PIT-CNT: sectores contrarios al plebiscito aplastaron el domingo y dirigentes piden contemplarlo

“Con los resultados del domingo, el plebiscito tiene más dificultades de las que se suponía” , sostuvo el martes ante el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT el dirigente de COFE, Martín Pereira. “Una cosa es el plebiscito con todo el Frente ensobrando, y otra cuando todos esos sectores claramente no van a poner la papeleta”, esgrimió ante los compañeros, según reconstruyó El Observador.

El dirigente de la Asociación de Bancarios (AEBU), Fernando Gambera, comentó en el Secretariado Ejecutivo que si bien ya asumen de antemano que el Frente Amplio no va a ensobrar la papeleta, el PIT-CNT podría pensar en una “libertad de acción” puertas adentro del propio movimiento sindical, aunque no pasa de una intervención testimonial sobre una eventualidad que no está contemplada por los estatutos de la central.

También José Olivera, de la Federación de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), llamó a no desconocer los resultados del domingo a la hora de elaborar la logística de la campaña.

El presidente del PIT-CNT, Abdala, defendió en la reunión que habían sido más los firmantes en favor de la consulta que los que votaron en la interna frenteamplista y que no iban a ignorar esas voluntades.

Los detractores del plebiscito rebaten que fueron varios los que se limitaron a firmar para habilitar la discusión, y citan como ejemplo a la propia candidata a vicepresidenta Carolina Cosse, quien aún no ha fijado posición sobre el fondo del asunto.

Los dirigentes prevén que el tema se aborde en la próxima Mesa Representativa del lunes 15 de julio, a la que llegarán con la confirmación de la Corte Electoral de que habrá plebiscito el último domingo de octubre. El organismo detuvo la cuenta cuando llegó a las 276.151 firmas habilitadas, cuando ya había cotejado un total de 385 mil y descartado unas 96 mil.

“Vamos a tener un diálogo directo con toda la ciudadanía, vamos hablar con la población para que ponga la papeleta”, celebró este miércoles Marcelo Abdala. El presidente del PIT-CNT afirmó que el cuestionado plebiscito no es “ninguna catástrofe” salvo que “alguien piense que es una catástrofe que alguien que trabajó toda su vida después de dar todo su esfuerzo para el país salga por arriba de la línea de la pobreza”.

El sindicalista señaló también que le pedirían reunión a todos los partidos políticos y que buscarían “salir de prédicas que pretenden aterrorizar a la gente”.

Por otro lado, el candidato del Partido Independiente, Pablo Mieres, propuso que todos los postulantes a la Presidencia de la República firmen una declaración contra el plebiscito y logró que los de la coalición concreten este jueves ese gesto. Además arrobó a Orsi y le dijo "ojalá que nos acompañe". Orsi acusó recibo de ese pedido pero indicó que aguardaría a que el Frente Amplio ratifique una posición al respecto.

Si bien comunistas y socialistas impulsan una reconsideración del tema, el MPP, la Convocatoria de Mario Bergara, la Vertiente Artiguista y otros sectores ya se plantaron intransigentes respecto a modificar la postura de la libertad de acción acordada meses atrás tras arduas negociaciones en la coalición de izquierdas.

“No está claro el posicionamiento de Carolina (Cosse)”, deslizó este miércoles el senador Bergara, una de las voces más duras con la papeleta resuelta en el movimiento sindical. “Yo espero que próximamente se manifieste. Yo aspiro a que la fórmula presidencial del Frente Amplio tenga una postura consolidada en este tema, porque de otra manera podría ser un factor de debilidad, sin dudas”.

La Convocatoria Seregnista-Progresistas de Mario Bergara se había negado incluso a adherir a una declaración de la Mesa Política frenteamplista para saludar al PIT-CNT y otras organizaciones sociales por las más de 430 mil firmas recolectadas.

Andrade---DB_15.webp Senador del Partido Comunista, Óscar Andrade Diego Battiste

Una de cal y una de arena

El Partido Comunista sufrió una derrota por partida doble el domingo: el MPP lo dobló en votos en todo el país y perdió la interna su precandidata a la Presidencia. Los comunistas de todos modos votaron considerablemente mejor que en 2019 en un escenario en que la izquierda toda logró una sensible mejora y cumplió su objetivo de superar los 400 mil votos.

A tres días del domingo, la Corte Electoral volvió a poner a los camaradas en el centro de la agenda al validar el plebiscito para eliminar las AFAP, mantener en 60 años y 30 años de servicio la edad de retiro y anexar las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional.

Además de los comunistas que están en la dirección de los sindicatos –como Marcelo Abdala con la unión de metalúrgicos y Daniel Diverio en el Sindicato de la Construcción (Sunca)–, uno de los más activos en favor de la reforma ha sido el senador Óscar Andrade, uno de los liderazgos que sale blindado de la interna del Frente Amplio.