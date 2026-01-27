Dólar
/ Nacional / ADV

Rige alerta amarilla de Inumet por tormentas "puntualmente fuertes": las zonas afectadas

La advertencia meteorológica, que entró en vigencia a las 13:15, será actualizada a las 15:15 o "ante cambios significativos"

27 de enero 2026 - 13:22hs
Rige alerta amarilla de Inumet

Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por tormentas "puntualmente fuertes" que afectarán a nueve departamentos del país.

La advertencia meteorológica, que entró en vigencia a las 13:15, será actualizada a las 15:15 o "ante cambios significativos".

El organismo oficial del tiempo señala que la alerta responde a un "frente semi-estacionario que afecta el país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes".

En tal sentido, Meteorología advierte que en zonas de tormentas "se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes".

Principales localidades afectadas:

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, Getulio Vargas, Lago Merín, Plácido Rosas, Quebracho, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.

Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, La Paloma, Las Palmas, Rossell y Rius, San Jorge y Sarandí del Yí.

Florida: Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cerro Chato y Nico Pérez.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Colón, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Mariscala, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur y Zapicán.

Maldonado: Aiguá y Los Talas.

Rivera: Las Flores y Minas de Corrales.

Rocha: 18 de Julio, 19 de Abril, Aguas Dulces, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, Cebollati, Chuy, La Coronilla, La Esmeralda, Lascano, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puimayen, Punta del Diablo, San Luis Al Medio y Velazquez.

Tacuarembó: Ansina, Balneario Iporá, Caraguata, Clara, La Hilera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví y Tacuarembó.

Treinta y Tres: todo el departamento.

