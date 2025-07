Sandra Lazo sobre Cardama: "Yo no quiero ser la que tire este contrato abajo"

No puedo decirle, le repito, porque el ministerio tiene un deber de reserva. Por eso yo no pasé el informe y no lo voy a pasar. Y haremos una investigación interna para averiguar cómo se filtró un documento de la presentación. Lo que sí le puedo decir es que las lecturas y las conclusiones que se han sacado de lo que se filtró muchas veces no se ajustan a los hechos. Se ha dicho que decidí desplazar a la Armada del proceso. Eso no es cierto, no tiene ningún asidero. Dan a entender que yo me voy a manejar exclusivamente con agentes externos. Y es falso. De hecho, los dos oficiales que vamos a volver a enviar a Vigo, los mismos que ya fueron, son dos integrantes en actividad de la Armada: los capitanes de navío Ismael González y Héctor Cardozo. Y luego, obviamente, serán integrantes de la Armada quienes tripulen y manejen estas embarcaciones. Hablar de hacer a un lado a la Armada es una afirmación temeraria, por decir lo menos. Queremos trabajar junto con la Armada en la defensa de la soberanía nacional y del éxito de este proyecto.

En la anterior misión González y Cardoso estuvieron una semana en Vigo. ¿Ahora cuánto tiempo estarán?

Irán ahora en una misión permanente, que se extenderá por un año. Para solventar esta misión existía un presupuesto hecho por la Armada durante la gestión anterior de 300.000 dólares. Nosotros lo ajustamos a 60.000.

¿A quién reportarán estos dos oficiales?

Directamente a la ministra. En lugar de reportar al jefe de la Comisión de Seguimiento de Proyecto de la Armada, como en su primera misión a Cardama, lo harán a la ministra. Y los reportes que envíen los analizaremos aquí con el asesoramiento con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, aprovechando un convenio marco que tenemos.

Eso es un cambio.

Sí, porque queremos estar lo más arriba posible del proceso. Pero por supuesto que la Armada seguirá siendo informada y participando en todo.

La Comisión de Seguimiento del Proyecto de la Armada, ¿seguirá existiendo?

Esta comisión fue creada por el excomandante en jefe Jorge Wilson. Yo le pedí al actual encargado de despacho, el contraalmirante José Luis Elizondo, que analice y vea si tiene sentido que siga funcionando. En principio yo no me opongo, porque considero que cuántos más ojos estén arriba de este proceso, mejor.

Mientras tanto continúa una investigación administrativa respecto a cómo se decidió comprarle las dos patrulleras a Cardama.

-Sí. Esa investigación será la que dirá si el proceso de compra fue correcto o incorrecto. Yo hoy no me animo a decir una cosa o la otra, aunque repito lo que ya dije antes: a mí me pareció que fue desprolijo. Si uno hace un seguimiento de todo lo que ocurrió, hay fechas que no coindicen, hay lagunas de información… Pero vamos a esperar el resultado de la investigación administrativa. Mientras tanto, tengo la obligación de vigilar lo que se está construyendo.

Buena parte del dinero que cuestan estas dos patrulleras ya se pagó.

Sí. Y lo que yo quiero de acá en adelante es estar más arriba de esos pagos. En eso quiero poner foco: en tener la certeza que los hitos que disparan los pagos de verdad están cumplidos. Un hito no es una foto.

En el proceso previo se denunciaron muchas debilidades de Cardama. Lo que se ha conocido de la observación de los oficiales enviados parece confirmar algunas de esas críticas y temores. ¿No son razones para que el contrato caiga?

Yo no puedo darle una respuesta que viole el deber de reserva que tengo. Puedo decir que sí, que hay algunas alertas que a nosotros nos dejan un poco nerviosos. Por eso es que decidimos estar más arriba de este proceso. Vamos a no amputarnos la posibilidad de tener a alguien que esté permanentemente allí. Por eso enviamos esta nueva misión. Hay que entender también que éste es un contrato que le otorga ciertas flexibilidades al constructor. Cosas que puede hacer de más de una manera. Lo que puedo decirle es que hoy no estoy en condiciones de cortar el proceso. Y, le soy sincera, yo no quiero ser la que tire este contrato abajo. Lo que quiero sí es obtener lo mejor de lo que se firmó. Quiero el máximo aprovechamiento para Uruguay. Quiero la máxima seguridad, por el rol que tendrán que cumplir estas naves y por la gente que las tripulará. No quiero ser yo la que meta al Estado en un juicio millonario, donde se gastan fortunas en honorarios. El otro día reuní a todo mi equipo y les dije que nosotros somos personas que tenemos el sustento asegurado, pero muchos otros uruguayos no. Y yo no quiero ser la que haga que el Estado pierda el dinero que otros organismos necesitan con urgencia para atender a esos uruguayos.

O sea que no está planteado rever el contrato.

El contrato está vigente. Nosotros queremos obtener lo mejor, reforzar el rol del comprador, sacar el máximo provecho de las posibilidades de contralor que nos da el contrato. Y para eso necesitamos que la Armada sea nuestro aliado.

Le cambio de tema. El presidente del Instituto Antártico Uruguayo ha sido como norma un oficial en actividad con el rango de general que cobra su salario de militar, pero no por presidir el Instituto, cuya presidencia es un cargo honorario. Usted colocó a un jubilado, el contralmirante Daniel Núñez. Y, como informamos en Telemundo, lo nombró Asesor de Sanidad del Ministerio, un cargo que se le dio para que cobre el sueldo que no puede cobrar como presidente del IAU. Suena poco prolijo.

Queremos jerarquizar el Instituto Antártico. Darle un salto estratégico. Y para eso es necesario crear un cargo específico de presidente del Instituto. Para eso hay que esperar al presupuesto. Mientras tanto, el cargo de Asesor de Sanidad estaba allí. Yo tengo que ser sincera: si vamos a lo prolijo, muy prolijo no es.

Para empezar, Núñez no va a poder cumplir las dos cosas.

No, claro que no.

¿Y necesitamos incluir un nuevo cargo jerárquico con sueldo en el presupuesto nacional, con todas las urgencias que existen?

Tiene que ser algo acotado, razonable. Hoy tenemos a este director que tiene la formación, el cariño y la visión estratégica para dirigir el Instituto. Y tiene que haber esa jerarquización.

Desde el Ministerio de Defensa, ¿cómo ve la búsqueda de desaparecidos y de lo que se ha llamado “la verdad” en cuanto a la historia reciente?

Usted entra acá y lo primero que ve es un cuadro que habla de los derechos humanos. Yo lo tengo ahí y no lo muevo. Es una fotografía muy fuerte de los huesos de un desaparecido y dice “Mienten”. Cuando alguno que entra se siente tocado, yo le digo que no se sienta así. Porque toda la gente que hoy está en las Fuerzas Armadas, no es la de entonces. Ellos no son parte, tienen que largar esa mochila. Y no quiero que se sientan interpelados, porque la verdad está en algún lado, pero eso no quiere decir que la tengan los actuales. Al mismo tiempo, tenemos que dar el paso de plantearnos cómo trabajamos para que esa verdad aparezca, y al mismo tiempo que no chiflen a los gurises cada vez que salen a hacer un entrenamiento. Esa mochila no la van a poder largar, porque la gente no se las va a dejar largar hasta que no aparezca algo de verdad. Le hablo de la verdad. La justicia es otra cosa.

Y a veces no van de la mano. Mujica hablaba mucho de eso.

Ahí es donde está el secreto. Se nos pide que demos la orden (de que se dé la información de dónde están los desaparecidos). Y es algo totalmente simbólico, yo creo que Familiares lo sabe. Es simbólico.

¿No tendría ningún efecto?

No creo. Ya no lo ha tenido. Hay que trabajar lo otro. Hay experiencias interesantes en otros países donde cada uno dice su verdad… Yo fui al Círculo Militar el otro día. Me dijeron que nunca había ido un ministro de Defensa en democracia. Yo fui, porque voy a todos lados. Lo primero que les dije es: tenemos mil discrepancias, pero no puedo creer que no tengamos una línea en común para aquellos ciudadanos que hoy están debajo de la línea de pobreza. Son compatriotas de ustedes y míos. ¿No puede salir de aquí una idea para ver cómo sacamos a esa gente de esa situación? Cuando me iba, me llevan a un espacio donde está el cuadro de los cuatro soldados muertos en el jeep. Y me iban a tomar una fotografía allí. Yo les pedí disculpas y me corrí. Les dije que soy de la idea de que cada uno debe llorar a sus muertos. Yo no le voy a decir al padre que le mataron a su hijo que no lo llore. Pero de ahí a sacarme una foto y que luego mis propios compañeros me den palo hasta que me canse… Y lo hablo naturalmente. Porque es la única forma de transitar lo que yo llamo dar vuelta la página, y algunos compañeros míos se enojan. Pero lo digo desde el lugar de quien reclama que se conozca la verdad. Yo pienso como Saramago: ojo por ojo el mundo se va a quedar ciego. Ese no es el camino.

¿Tiene alguna idea concreta en mente para avanzar en la búsqueda de la verdad?

Recibimos agenda de todas las organizaciones de Derechos Humanos que han solicitado audiencia. Tenemos puntos focales que abordan el tema. Sitios de la memoria, Secretaría del Pasado Reciente, Familiares, etc. Para empezar se retoma la digitalización de archivos, de allí podrían surgir líneas de trabajo. No corresponde que las defina este Ministerio, en todo caso articulamos. Pero nuestro trabajo en el Ministerio de Defensa Nacional en materia de Derechos Humanos no está solamente enfocado en el tema desaparecidos, tiene un abordaje más integral hacia cualquier vulneración de derechos.

En ese sentido hay casos de mujeres que han denunciado diversas situaciones de abuso en las Fuerzas Armadas. En un caso al menos que conozco, corroboradas por la Inspección del Trabajo.

A ellas se les da trato igualmente desde un enfoque de Derechos Humanos, aunque obviamente no podemos saltear garantías de todas las partes –pruebas, etc-, pero en la medida de lo posible tomamos medidas hasta tanto tengamos resultados.

¿Cuál es la situación hoy del teniente Nelson Duarte?

Prefiero mantener en reserva.

¿Cuándo se va a designar al comandante en jefe de la Armada?

Ya lo elegí. Pero no quiero dar el nombre hasta tanto no lo hable con el presidente. Si bien sé que va a estar de acuerdo, quiero conozca el proceso a través del cual arribamos a esa conclusión, a esa selección.

¿Y eso cuándo será?

Yo esperaba que fuera esta semana. El viernes, en la inauguración del Diálogo Social, le dije al presidente que ya tenía una propuesta para hacerle. Le dije que necesitaba diez minutos nada más para que nos reciba a Joel Rodríguez, el subsecretario, al doctor Álvaro Colotta, director general de secretaría, y a mí. Pero se dio la visita de Pedro Sánchez… Le adelanto que la elección no tiene nada que ver con los disparates que se han escrito por allí.

¿O sea que es un almirante en actividad?

Sí. Es uno de los seis almirantes.

¿Qué la llevó a definirse por ese almirante que eligió?

La necesidad. Yo tengo presiones, reales y hasta legítimas. Entiendo la necesidad de tener un don de mando. Han influido muchas cosas. Yo no puedo permitir que un periodista me diga en una entrevista, como me dijeron, “son todos ladrones”. Pero tampoco puedo tapar el sol con un dedo y negar que hay investigaciones abiertas.

¿Qué elementos de la carrera y de la personalidad de ese oficial la llevaron a preferirlo por sobre los otros candidatos?

Actitudes que observé en todo este tiempo. Ciertas lealtades, no hacia mí, sino hacia la institución. Una actitud de cuidarla un poco a la Armada, lo que no quiere decir tapar nada. Pero sí cuidarla.