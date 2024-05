"Se le fue la moto": Álvaro Delgado apuntó contra Orsi y aseguró que "está condicionado" por la interna

" Se le fue la moto a Yamandú Orsi al decir que Uruguay se cae a pedazos. Yo creo que está muy condicionado por la interna, como Carolina Cosse es apoyada por grupos más contestatarios quiere endurecer su discurso y se desperfila. No es el Orsi que conocemos ", dijo Delgado en entrevista con Radio Viva en la previa de su gira por Maldonado .

Por otro lado, consultado sobre la preocupación de los uruguayos en seguridad, dijo: " Estamos mejor y no estamos conformes todavía . Este gobierno logró que dejaran de pasar algunas cosas que venían pasando en cada una de las administraciones pasadas donde se incrementaban las denuncias de delitos. Este gobierno logró frenarlos, bajando un 27% los hurtos, 20% menos las rapiñas, un 3% los homicidios y 50% menos de abigeato ".

Además se manifestó a favor respecto a la Ley de Financiamiento de los partidos políticos, recordó que ya hay una ley vigente y dijo que estaba de acuerdo con "la poción conceptual que tuvo el Partido Nacional" ayer.

Por otra parte, Delgado fue entrevistado por FM Gente y allí señaló que "hay algo que me puede y es la mentira".

En tal sentido, subrayó que "Yamandú Orsi sabe la realidad" y agregó que "lo que (Orsi) está haciendo es jugar para la interna del Frente Amplio".

Según Delgado, el precandidato frenteamplista "puede decir lo que quiera", pero cuando sale a la calle o mira los datos "la realidad le pasa por arriba". "Está claro que Yamandú Orsi está mintiendo porque el conoce los mismos datos que yo", añadió.

Consultado por el rival que prefería de cara a las elecciones si es el candidato de la coalición, dijo: "Tengo un rival elegido, que es el candidato del FA. No pasa por Orsi o Cosse. En el 2019 en el balotaje mucha gente del FA no nos votó, las causas fueron varias, mentiras, manijas, muchos decían que no teníamos equipo preparado para gobernar".

"Representamos el centro político del Uruguay. Tenemos programa, equipo y soy el único que tuvo la experiencia de trabajar espalda con espalda con Lacalle Pou. Somos estilo e impronta diferentes pero siguiendo el rumbo", cerró sobre el tema.