Sin Gustavo Olmos, con viejos referentes y hasta un ex colaborador de Marcelo Gallardo: así es la lista de Bergara

Gustavo Olmos, diputado del Frente Amplio denunciado por su suplente Martina Casás Foto: Leonardo Carreño.

La lista 95 del Frente Amplio, que representa a Convocatoria Seregnista-Progresistas, el espacio liderado por el senador Mario Bergara, tiene una serie de particularidades al nuclear a dirigentes históricos de las corrientes más socialdemócratas de la izquierda uruguaya. Pero también llama la atención una ausencia: la del diputado Gustavo Olmos.

A una semana de que se extingan las medidas cautelares que le impiden acercarse a Martina Casás –la diputada suplente que lo denunció por acoso sexual y laboral–, la Corte Electoral autorizó la hoja con 204 nombres de Convocatoria para las internas, entre los que no figura el de Olmos.

"Cuando se armó la lista, yo recién estaba empezando a retomar la actividad parlamentaria y me pareció que no era prudente en ese momento poner en una discusión si tenía que estar o no", reconoció Olmos a El Observador.

"Había distintas posiciones en la interna, y me pareció que correspondía que yo dijera que era mejor no estar. Así lo hice y fue de acuerdo con Fuerza Renovadora y Convocatoria, pero no quiere decir nada a futuro", insistió el legislador, para quien la Justicia de Familia decretó este miércoles el cese de las cautelares.