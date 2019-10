Nin Novoa justificó apoyo a la única resolución “posible” para Venezuela

Rodolfo Nin Novoa llegó el martes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York, y este miércoles, a primera hora de la tarde, convocó una rueda de prensa para hacer “algunas aclaraciones” sobre lo que Uruguay votó en relación a Venezuela en el 42 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

“Pareciera, comenzó Nin Novoa, que según la mayor parte de los medios, no la mayor parte; algunos medios y algunos dirigentes políticos, Uruguay no apoyó una resolución vinculada a Venezuela, y la verdad, eso no es verdad”.

La primera "aclaración" que hizo el canciller es que en Ginebra se votaron dos resoluciones sobre Venezuela y no una “como fue informado erróneamente por alguna prensa y muchos dirigentes políticos”.

Uruguay aprobó una y se abstuvo en otra, impulsada por el Grupo de Lima. “Pensamos que no era conveniente y no ayudaba al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, cosa que todos conocemos”, dijo Nin Novoa.

Ambos proyectos fueron aprobados con un día de diferencia y prácticamente con la misma votación a favor y en contra “pero ambas se diferenciaban en los mecanismos propuestos”.

AFP

La primera diferencia señalada por Nin Novoa es que la resolución aprobada por Uruguay pone el énfasis en la cooperación con Venezuela en la instalación de una oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos en Caracas.

La otra resolución es para Nin Novoa “confrontativa, inflexible y plantea caminos imposibles” porque no cuenta con la “aquiescencia del país concernido”, es decir Venezuela. El ministro señaló que es “imprescindible dentro del sistema de derechos humanos de Naciones Unidas tener el beneplácito del país referido".

Otra diferencia entre ambas resoluciones fue en su gestación. En la que Uruguay votó favorablemente se incorporaron modificaciones que la “robustecieron” mientras que en la otra no se aceptaron “los numerosos aportes propuestos" por los diplomáticos uruguayos, según Nin Novoa

Para el canciller esa segunda propuesta tenía una intención política.

Mediante la resolución en la que se abstuvo Uruguay se creó una “misión internacional independiente” para su envío urgente a Venezuela con el fin de investigar "casos de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzosa, detención arbitraria, tortura (...) y tratos crueles, inhumanos y degradantes, ocurridos desde 2014, con miras a asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y justicia para las víctimas", como recogió un despacho de la AFP.

Lo que votó Uruguay

De la respaldada por la diplomacia uruguaya, bajo el título “Fortalecimiento de la cooperación y la asistencia técnica en la esfera de los derechos humanos en la República Boliviariana de Venezuela”, el canciller leyó algunos de sus numerales:

Acoge con beneplácito el informe de la Alta Comisionada de los las Naciones Unidas (Michelle Bachelet) sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela,.

Exhorta al gobierno de Venezuela a que aplique íntegramente las recomendaciones del informe.

Acoge con beneplácito también la presencia permanente de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, que estaba cerrada desde hace 10 años. No había dentro del sistema de Naciones Unidas la posibilidad de ingresar a Venezuela para hablar de los derechos humanos.

En el memorándum de entendimiento en Venezuela y las Naciones Unidas se incluye el acceso ilimitado a “todas las regiones y centros de detención”.

Acoge con beneplácito la decisión del gobierno de Venezuela de autorizar que las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales pertinentes presten asistencia humanitaria, cosa que no estaba sucediendo.

Expresa su preocupación por la imposición de medidas coercitivas, extraterritoriales y unilaterales que han agravado todavía más los efectos de la crisis económica y la situación humanitaria del pueblo venezolano.

Alienta tanto al gobierno como a la oposición en Venezuela a que sigan avanzando por la senda del diálogo político genuino a fin de alcanzar una solución pacífica, democrática y constitucional.

Y solicita a la alta comisionada que durante tres asambleas de la comisión de derechos humanos se informe sobre los avances que haya en materia de derechos humanitarios en Venezuela.

El canciller reiteró que por esos razonamientos Uruguay votó la única propuesta con "posibilidades de implementación real e impacto concreto". Al final, y como parte de el intercambio con los periodistas, Nin Nova dijo que "cada vez hay más posiciones a favor de la postura de Uruguay que las que han aparecido" pero se reservó identificarlas.