Soportes de publicidad que ocupan la mitad de la vereda: la "falta de espacio" para circular, la seguridad vial y la defensa de la IM

Las veredas de Montevideo tienen, desde hace meses, soportes publicitarios que son objeto de debate y molestia para muchos ciudadanos . Es que los MUPI (Mobiliario Urbano para la Presentación de Información) ocupan, en algunos casos, más de la mitad del ancho de la vereda en varias avenidas transitadas.

“Se autoriza publicidad en veredas muy angostas y hay falta de espacio para que pueda pasar un flujo de personas, una silla de ruedas, un carrito de bebés. El problema no es un cartel, está bien que estén, pero está mal poner un cartel que te deje un ancho pequeño para pasar”, lamentó el edil blanco Nicolás Botana en diálogo con El Observador

En redes sociales se han viralizado fotos de distintos puntos de la capital donde los carteles generan distintos inconvenientes. El más recurrente es la falta de espacio para circular , pero también la molestia para manejar, por ejemplo al impedir ver todo el panorama para doblar.

Cartel de publicidad en la rambla a la altura de Luis Alberto de Herrera

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Las imágenes se repiten en calles y avenidas transitadas como Avenida Italia, Rivera, la rambla, Canelones, Fernández Crespo, Soriano y 21 de Setiembre . En este último caso se están instalando en estos días varios soportes, por ejemplo a la altura de Luis de la Torre, Libertad y Echeverría.

Cartel de publicidad en 21 de Setiembre y Luis de la Torre Redes sociales. Cedida por Félix Pérez a El Observador.

El usuario de X Félix Pérez se ha encargado de recolectar las decenas de imágenes que suben distintos usuarios y meses atrás presentó a la Junta Departamental una carta —remitida a El Observador— solicitando que se revisen los criterios que regulan la instalación de cartelería publicitaria en las veredas, con el objetivo de “evitar soportes desproporcionados respecto del ancho de las aceras y garantizar una circulación accesible, continua, cómoda y libre de obstáculos”.

Los ediles de Montevideo tomaron el guante y durante el análisis de la Rendición de Cuentas le consultaron al departamento de Movilidad de la IM sobre los MUPI. Allí, el coordinador de la Unidad de Estructuras Fijas de Transporte, Gabino Oliveira explicó el criterio de la comuna: “En los lugares en que la vereda lo permite se dejan pasajes mayores a 90 centímetros. La accesibilidad básica se da por delante o por detrás de los refugios, mayor a 90 centímetros. Donde la accesibilidad básica no llega a 90 centímetros no se coloca soporte publicitario. De hecho, hay casi 60 puntos donde no se le permitió al adjudicatario colocar pantalla publicitaria”.

Los soportes publicitarios llegan a tener un ancho que supera 1,2 metros.

El origen de los carteles

Estos soportes para publicidad son la contrapartida de la instalación de las nuevas paradas de ómnibus. El Consorcio Global AD360 ganó en 2024 la licitación y se comprometió a invertir $1.000 millones (unos US$ 25 millones) para construir 400 de las nuevas paradas con pantalla, además de restaurar 1.702 paradas de los anteriores diseños (las de metal pintado de negro y las de madera con techo a dos aguas).

Como contrapartida, se quedaron con la explotación comercial de 100 pantallas digitales para la emisión de publicidad por 15 años.

“Es curioso, porque son parte de algo que está bueno, que son las nuevas paradas, pero me sorprende cómo la ciudad no es capaz de autofinanciar la creación de infraestructura de calidad a menos que venda parte del espacio público. Lo mismo pasa con los nombres de las calles, que me parece una aberración que los nombres de las calles necesiten un sponsor”, dijo a El Observador el artista visual Alfredo Ghierra, activista enfocado en la arquitectura y el diseño urbano de la ciudad.

El activista consideró "una aberración" que "para tener unas paradas decentes" se deban "esponsorear" con los carteles. "Rompe los ojos que están diseñados para otro tipo de veredas o por lo menos no aplican a todas las veredas donde han sido colocados”, añadió.

Cartel de publicidad en Rivera y Soca Redes sociales. Cedida por Félix Pérez a El Observador.

Consultados sobre el tema, desde la IM aclararon que la comuna “autoriza, controla y audita una a una la colocación de cada elemento de los refugios, incluyendo las pantallas publicitarias, cuidando que dichas medidas y distancias se respeten”.

En este sentido, la IM aseguró que se cerciora que la “accesibilidad y transitabilidad por la vereda está garantizada”, a veces “entre el refugio y la línea de propiedad, y en otros casos, entre el refugio y la calzada”.

“En aquellos casos en que, por la ubicación seleccionada, no es posible respetar dichas medidas, la Intendencia define primero cualquier modificación en la implantación que resulte necesaria, y en última instancia, y esto especialmente en el caso de las pantallas publicitarias, no autoriza su colocación, que es algo que ha pasado efectivamente en algunos casos”, indicaron.

El edil blanco Rafael Seijas contó que ha medido el ancho libre de las veredas y que, efectivamente, se respetan los 90 centímetros. Sin embargo, en varias ocasiones, tal como marca la IM, la distancia es entre la calzada y la parada de bus, por lo que el transeúnte debe pasar “en medio de la gente que está bajando del ómnibus o esperando en la parada”. “No tiene sentido. Es cero práctico para pasar con el carro del niño", dijo.

El curul realizó un pedido de informes para conocer la ubicación de todas las pantallas publicitarias y poder medir si se respeta el espacio necesario. Desde la IM le respondieron, contó Seijas, que por el momento no tienen georreferenciado la ubicación de los soportes.

"Atentado a la seguridad vial" y la "visual perfecta"

Ghierra consideró, además, que estos carteles son un “atentado a la seguridad vial”: “Te tapa la mirada de lo que viene, bloquea la visión de cruces y distrae, porque son imágenes en movimiento, están hechas para que vos las mires”.

Una de las fotos que se repite en redes sociales cuestionando a la intendencia es de la rambla de Pocitos a la altura de José Martí. Allí hay un cartel que no impide el paso de los peatones, pero sí parece impedir parcialmente la visión de los conductores que quieren ingresar a la rambla.

Cartel de publicidad en José Martí y Rambla República del Perú Redes sociales. Cedida por Félix Pérez a El Observador.

Durante la Rendición de Cuentas, Oliveira habló sobre ese caso puntual.

“Con respecto a la visibilidad, se ha planteado algún reclamo en algunos puntos, se hace el relevamiento del equipo técnico conformado por un arquitecto y un inspector de tránsito. A modo de ejemplo, en Martí y la Rambla se hicieron las verificaciones: el vehículo en la línea de detención tiene visual perfecta para acceder. Por supuesto, es un elemento que a nadie le gusta, como existen árboles o como existen un montón de elementos... Cuando se trabaja en la vía pública, la situación óptima no existe, sino la menos mala, muchas veces. Pero se evita que los refugios se instalen en un lugar donde generen algún perjuicio”, dijo el jerarca de la IM.

Las veredas en debate

Botana aseguró que no se trata de un tema únicamente de estos carteles, sino de todos los obstáculos que impiden la trayectoria normal de las personas por la vereda.

Por ejemplo, citó el informe Veredas Accesibles de la IM y la Facultad de Arquitectura del año 2022 que concluye que el 17% de las veredas de Montevideo presentaban vehículos u otros obstáculos.

“Los municipios D y F son los que presentan mayormente esta problemática con más de 30% de sus veredas con vehículos y/o obstáculos, seguido por el E con 22%. El municipio A es el que presenta menor recurrencia de este problema”, concluye el informe.

Cartel de publicidad en Canelones y Araúcho Redes sociales. Cedida por Félix Pérez a El Observador.

“Se parte de la idea de que la calle tiene que funcionar pero la vereda no importa. Todo se pone en la vereda porque no se considera un espacio tan valioso, y debería ser al revés”, añadió Tim Vosskaemper, fundador de Ciudad Abierta, un colectivo enfocado en la movilidad y los espacios públicos de Montevideo.

El activista consideró que estos soportes, al igual que el deteriorado estado de muchas veredas “perjudican especialmente a las personas más vulnerables”. “Yo tengo 36 años y no tengo enfermedades, me las arreglo, pero las personas más chiquitas, los que tienen discapacidad y los que no pueden caminar bien, dependen de que las veredas estén bien”, declaró.