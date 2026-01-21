Dólar
Tiroteo en Malvín Norte: niño de 7 años estaba en su cama cuando una bala entró por la ventana y lo hirió en la cabeza

"A simple vista, el menor sufrió lesiones visibles leves en su rostro", detallaron desde la Policía

21 de enero 2026 - 10:30hs
Balacera en Malvin Norte&nbsp;

Balacera en Malvin Norte 

Capturas de video de Telenoche (Canal 4)

Un niño de 7 años resultó herido en la cabeza tras una balacera ocurrida este martes en el barrio Malvín Norte, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

El incidente tuvo lugar durante la tarde del martes, cuando un intercambio de disparos se desató en las inmediaciones de Iguá y Pasaje 125.

Según informó Telenoche (Canal 4), en el transcurso de los enfrentamientos, un proyectil alcanzó la vivienda ubicado en el tercer piso de un complejo habitacional.

El niño, que se encontraba sentado en la cama de su habitación, fue golpeado por el proyectil, que rozó su cabeza antes de rebotar en el techo y terminar en el living de la casa. El impacto de la bala provocó la rotura de un vidrio cuyos fragmentos también hirieron al menor.

Tras aviso al 911, personal policial se dirigió al lugar y allí constató el estado del menor. "A simple vista, el menor sufrió lesiones visibles leves en su rostro", aseguran desde la Policía en un comunicado al que tuvo acceso El Observador.

Los efectivos trasladaron al niño al Hospital Pereira Rossell donde le diagnosticó "astilla de vidrio en dedo de pie izquierdo y laceraciones en la cara".

En la escena de los hechos, la Policía encontró cinco vainas de bala en la vereda. Personal de Policía Científica y del Área de Investigaciones trabajaron en el lugar.

Temas:

Malvín Norte Niño policía Montevideo

