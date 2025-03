Vecino de San Rafael alcanzó un acuerdo reparatorio con jóvenes que lo agredieron en una fiesta clandestina

Según informó El País, un mes y medio después la Justicia cerró el caso luego de que ambas partes alcanzaran un acuerdo reparatorio, en el que los agresores reconocen su responsabilidad por las lesiones ocasionadas y pagarán a la víctima US$ 4.000.

El vecino explicó en una entrevista con el citado medio que "el monto acordado es simbólico, no es una cifra terrible", y afirmó que su intención era marcar "un ejemplo que alentara a otros ciudadanos a denunciar y evitar que queden impunes actos delictivos y que un comportamiento antisocial nos pase por arriba".

Además, criticó que él haya tenido que ir a quejarse de la fiesta por una "falta de coordinación" entre la Intendencia de Maldonado, que fue a medir los ruidos pero no les permitieron ingresar al hogar, y la Policía, que "aducía que no podía ir si no había un disturbio", aunque valoró la labor policial en la investigación del caso.

"Hay que ponerse en pie frente a estas situaciones que no se pueden tolerar simplemente por comodidad. Si hubiese sido por la comodidad, yo no hubiera ido a la casa. Estas situaciones no las podemos normalizar. Acá viven familias y no puede ser que pueda haber un parlante prendido de la noche al mediodía", agregó.

En tanto, Jorge Barrera, abogado de la víctima, dijo en declaraciones a FM Gente que "lo más importante no es la reparación" sino mostrar que "cuando se realizan fiestas clandestinas y cuando se realizan agresiones, esto no queda impune".