“A Carrasco lo aman mucho y lo odian poco”

Juan Ramón siempre tiene una salida inesperada. Es común que pasa de entrevistado a entrevistador.

“¿Qué le pasa a Fénix? La explicación es un tema que…”, arranca diciendo antes de parar el pensamiento y cambiar rápidamente de rumbo. “Siempre tenés que poner ejemplos para que se conozca y se evalúe. Yo te hago esta pregunta y las vas a entender para mi respuesta: ¿Por qué Argentina que tiene a Messi, Agüero e Higuain que hacen goles en sus equipos, vienen a su selección y no los hacen? ¿A qué lo atribuís?”. Pregunta Juan Ramón Carrasco con la ropa de periodista.

“Inexplicable”, le dice el periodista de Referí.

Y Juan Ramón responde, ahora sí como el técnico de Fénix: “No, no, es explicable. No juegan como en sus equipos con Argentina porque tienen una presión que no la tienen en sus equipos”.

Quiere decir que Fénix juega con presión…

Acá la presión que tenés es un fantasma que es el descenso. Porque se juega bien y no se culmina, se falla el último toque, o porque te apurás, o no ligás, y otras veces porque el golero te la ataja. Y eso normalmente en otro contexto no debería pasar. O se ve de otra manera.

Hace un mes usted dijo que en Capurro había un oxigeno como que iban primeros. ¿Se sigue respirando ese oxigeno?

Sí. Por supuesto.

¿Y a qué lo atribuye si me dijo que ronda el fantasma del descenso?

Lo atribuimos a que el equipo juega bien, el equipo juega mejor que el rival de turno. Por ejemplo hicimos los amistosos de los miércoles y los ganamos y goleamos. Después el fin de semana de repente se nos cierra el arco pero no tengo duda que en el ida y vuelta las situaciones más claras son nuestras. Claro que está la preocupación, pero también el convencimiento de que el equipo juega bien y no tiene la contundencia que debe tener, como les pasa a los 9 cuando se les cierra el arco. Sabemos que es una situación delicada pero tenemos la fe, el convencimiento de que se van a encontrar esos tres puntos que se nos vienen negando. Por eso hay tranquilidad.

¿Considera que hubo muchos partidos donde la suerte nos los acompañó?

Si venís de otro país y ves jugar a Fénix decís este equipo es candidato, no tengo ninguna duda. Entonces vuelvo al tema del descenso, al fantasma. No hemos consolidado esos tres puntos con lo bueno que hicimos y la situación es inmerecida. Pero quedan partidos. La fe, las ganas, el trabajo están a full de que nos vamos a salvar.

¿Es el equipo donde más le costó transmitir su idea?

Es que juega bien el equipo. No vayamos a confundir. Separame el resultado, la situación, porque sino es como que somos un desastre y eso es lo que hay que separar. ¿Cuál fue el mejor partido del campeonato hasta ahora? No metamos circo. Para mí fue Fénix - Progreso. Y nosotros con 10. Con Wandrerers también fue un partidazo, otro a la altura de los que vi fue el de Wanderers-Progreso. Pero como soy el abogado voy a poner Fénix - Progreso. A lo que iba es que tenés en ese partido y otro donde para mí se dio la mejor jugada del campeonato que no terminó en gol y fue un tiki tiki salado contra Cerro que tocaron de taco y primera y mano a mano con el golero Cantera lo erró. Y la mejor goleada es la nuestra con Cerro. Hay mojones importantes.

Hay entrenadores que ante la eventualidad de un descenso priorizan otras cosas como ganar a como de lugar. Usted tiene un estilo. ¿Lo puede llegar a traicionar?

No es traicionar. El fútbol son dos arcos, yo voy a tratar de llegar más veces que vos. Yo se que vos me vas a llegar y trabajo, pero la idea apunta a eso y lo hemos logrado. En fútbol a veces no se gana con más llegada se gana con goles pero está el convencimiento y el que no se hace trampas al solitario. Sabemos que vamos a tener más chances de ganar llegando más que el rival y los jugadores están convencidos como nosotros. El que habla con el diario del lunes no. Si perdés te dicen que no cerraste el partido, que solo miras un arco.

¿Y la gente que le dice en este momento que pelea el descenso, porque los hinchas se quieren salvar?

Foto: Camilo Dos Santos

Juan Ramón Carrasco

Yo siempre hablo del bosque, no del árbol ¿y el bosque qué es lo que dice? Que es inmerecido, que el equipo lamentablemente está en una situación que no la merecemos y después la mayoría te dice bueno vamos arriba, vamos muchachos, vamos Juan Ramón que lo sacamos. Yo soy de mirar el bosque y no el árbol. Te pongo este ejemplo y me gustó porque lo hice, esta me gusto, Si te pregunto qué se dice de mí me vas a decir que te dicen a Carrasco lo amas o lo odias, lo tomás o lo dejás. Bueno, ahora yo te digo esto, vos agarras de 10 personas y pregúntales ¿te gusta Carrasco cómo juegan sus equipos? Y ocho te dicen que sí, que les encanta y dos que no. Esos ocho no salen con bombo y platillo a decir ni a desgarrarse. Son ubicados. Ahora los otros dos te hacen un ruido bárbaro. Y de ahí sale la frase a Carrasco lo amas o lo odias pero yo soy mi abogado y digo a Carrasco lo aman mucho y lo odian poco.

Usted convive con eso desde su etapa de jugador

Vos sabes que el estadio te aplaude, pero no te sale una, ¡y hacen ruido! El periodista tiene que darle ruido porque es así pero yo no compro eso.

¿Cuánto influye en su carrera descender?

Tampoco es la muerte, bajó River argentino, bajó la Juventus. Yo no empecé este proceso, por supuesto que estoy con la camiseta puesta y tomo toda la responsabilidad pero vamos a ser optimistas. Ojalá el sábado estemos a la altura.

Por lo que me dice no le trauma descender.

No tendría que traumar porque en la vida se te pueden presentar montones de cosas agradables y desagradables. Por supuesto que las desagradables es donde más capitalizás para un medio de vida. Se me presentó esto y lo debo cristalizar para crecer, no la disfruto pero la debo cristalizar.

De hecho usted descendió como jugador.

Claro, me pasó como jugador que vine de San Pablo a River y estaban con ese problema y estuvimos a punto de sacarlo adelante. Ganamos todos los partidos hasta que me lesioné y tuve que entrar igual contracturado. Le tocó bajar a River pero dije me quedo quiero a subir con River el año siguiente y fue así.

¿Por qué el gesto casi que paternal con el Cacique Medina al que felicitó por su equipo y sus decisiones?

Juan Ramón Carrasco

Porque me gustaba como jugaba Nacional, con mucha dinámica, recupera y pasa rápido al ataque y lo que más destaqué es que toma decisiones. cosa que no es fácil en un equipo grande. No miró la cédula y lo más lindo que se lo dije personalmente que los jugadores le respondieron y lo felicité por eso. Bienvenido a esta generación de técnicos que tienen su impronta y apuntan al arco rival y no siguen la escuela que para ganar hay que ser de respuesta.

¿Y qué concepto tiene de Diego López?

Leonardo Carreño

Diego López

Que es un técnico de proyección, que dirigió en el primer mundo y va a volver a dirigir no tengo dudas, porque es capaz. Fuimos compañeros, lo cité a la selección, tengo un cariño muy sano porque es flor de muchacho y acá hablo del ser humano.

Va a ir por primera vez en el Campeón del Siglo, ¿qué le genera?

Te genera el hecho de ir a un estadio que empieza su historia. Tenemos mucho ida y vuelta con Peñarol desde mi etapa como jugador y entrenador. Va a haber un clima especial porque sabemos lo que yo represento por el otro lado (Nacional). Pero nosotros en la cabeza tenemos que vamos a jugar contra el que va primero, contra un grande. Le tenemos respeto pero no miedo. Y a ganar. A jugarle a ganar.

Y muchos van a ir a ganarle a Carrasco.

Van a ver lo que nosotros generamos como equipo, que saben que van a ver un equipo que no se va a meter todo atrás. Peñarol tiene la obligación de ganar y pasa por ahí y es lindo. No estoy diciendo que Peñarol sea un desastre. Ojalá Peñarol juegué a lo Peñarol y nosotros estemos a la altura de lo que normalmente hacemos los miércoles. A los dirigentes les digo que se tomen la molestia de ir a ver los amistosos, sé que no se cuentan los puntos pero sí pueden ver la idea futbolística y ese sería el Fénix que veríamos sin el fantasma del descenso.

Usted en todos los clubes donde trabajó dejó rédito, ¿en Fénix queda?

Y quedan jugadores. Yo no estoy diciendo que me vaya a ir. Si nos quedamos (en Primera) me encantaría seguir. Mirá que no es fácil inculcar y llevar a la práctica lo que enseñamos y encima con esta mochila. Me gustaría, sin presiones, si nos salvamos, me gustaría seguir con este plantel, con algún refuerzito, no refuerzo porque no tengo dudas de que están para grandes cosas y la verdad que me gustaría seguir.