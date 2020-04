¿Cómo impacta la crisis sanitaria en OFI? ¿Se cancela la temporada 2020?

Por Sebastián Amaya y Luis Eduardo Inzaurralde

La Organización de Fútbol del Interior (OFI) observa con "preocupación" los efectos económicos que provoca la paralización de los torneos por la pandemia de coronavirus que afecta al país, trabajan sobre un borrador para el regreso de la actividad para el 15 de mayo y entienden que si por alguna razón se dilata más allá de agosto el regreso del fútbol cancelarán la Copa de Clubes de la temporada 2020. Además, adelantaron a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que es inviable jugar partidos a puertas cerradas por la incidencia que tienen las recaudaciones en la economía de clubes y ligas del interior.

¿De qué forma castiga a OFI esta crisis sanitaria? "Tiene un impacto que aún no podemos calcular. Las pérdidas para la Organización son millonarias porque en estos momentos deberíamos estar recibiendo nuestros mayores ingresos por pases, carnés y derechos de televisión para el torneo de clubes que comenzaba el fin de semana del 11 y 12 de abril. Esos ingresos nos permiten funcionar todo el año y volcar a los distintos fondos que tenemos, entre ellos el de selecciones", explicó el presidente de OFI, Mario Cheppi a Referí.

Previo a la suspensión de la actividad, OFI negociaba con Tenfield la comercialización de los derechos de su torneo 2020 por una cifra que rondaba los US$ 200.000, dijo el presidente.

Por su parte, el representante de OFI en el ejecutivo de la AUF, Fernando Sosa, brindó a Referí su mirada acerca de cómo es la situación del fútbol del interior en estos momentos de incertidumbre en el país y en el deporte.

#QuedateEnCasa 🏠 | Mensaje de los 24 Clubes que participan este año en la Copa de Clubes Campeones Divisional A de @OFIUruguay pic.twitter.com/Ec3OyLdDwT — OFI (@OFIUruguay) March 31, 2020

En lo estrictamente deportivo, dijo Sosa que siguen la situación con “mucha preocupación, porque la actividad económica del país para el fútbol del interior la afecta directamente, mucho más que al resto del fútbol que se subsidia o financia de una forma muy diferente”, explicó.

En ese sentido, señaló que la recesión que se da a nivel del interior está directamente relacionada con la actividad deportiva. “Básicamente, los agentes de cada departamento, como empresas locales, regionales o globales que están instaladas, además del mundo comercial local es de una apoyo muy importante para los presupuestos que tienen los torneos regionales y nacionales a nivel de clubes y selecciones”, señaló Sosa.

Los clubes y las ligas del interior se mantienen en parte por los aportes de comercios y empresas vinculadas a las ciudades o pueblos, explicó el dirigente. La otra fuente de ingreso son las recaudaciones por venta de entradas, con partidos que reúnen en las tribunas 5.000 y 6.000 espectadores.

“Esto lo monitoreamos de cerca, porque es una preocupación que está instalada. Lo hemos conversado con el presidente de AUF, Ignacio Alonso, también en teleconferencia con el Consejo Ejecutivo de OFI con el Comité Ejecutivo de AUF. También estamos siguiendo cómo evoluciona ese proceso de deterioro natural y forzoso que va a ocurrir”, agregó el dirigente.

Sosa señaló que están atentos a posibles apoyos que puedan llegar a la AUF desde la FIFA y Conmebol, para que también incluyan al regreso de la actividad del fútbol del interior para tener asistencia.

“La OFI lo va a necesitar porque cuando empiece va a encontrar un país totalmente diferente”, indicó Sosa.

Cheppi puso sobre la mesa los costos que implica para OFI el fútbol parado. "Tenemos 61 ligas con sus oficinas cerradas. Eso implica costos fijos de cada liga, sueldos de cancheros, que deben seguir manteniendo los campos, gastos de funcionamiento y mantenimiento, y un funcionario mínimo, que arroja un promedio de $ 75.000. Si calculás ese egreso de cada una de las ligas por 61 te da que tienen que conseguir $ 4.575.000 (US$ 100.000) por mes sin tener ingresos, que tienen que aportar los clubes".

OFI nunca pidió a la AUF

Sosa destacó que “históricamente” OFI nunca recurrió a apoyos de AUF para sus torneos. Solamente ejecutó proyectos de desarrollo de FIFA a nivel de juveniles, lo que le permite al interior seguir desarrollando el semillero que nutre de destacadas figuras al fútbol de la capital, a equipos del exterior y a las selecciones nacionales.

“Vamos a tener otras necesidades que no las tiene el resto del fútbol”, dijo el delegado. “Dentro del paraguas de AUF, ya manifestamos que vamos a cuantificarlas, a medirlas bien (a las necesidades). Es una foto diferente a la que teníamos antes de esta crisis”.

Para tener una referencia, señaló que en la Copa de Selecciones que todos los años se disputa hasta abril se realiza una inversión muy importante en combustible, transporte y salarios de jugadores, los que en muchos combinados son acuerdos de los futbolistas por porcentajes de las recaudaciones de los partidos.

Además, se refirió a los egresos que generó el torneo de clubes. “Son clubes tan amateurs como acá en la C de Montevideo. Y hay muchos clubes en el interior con infraestructura y actividad deportiva superior a clubes de la C y a algunos de la B”, destacó.

En ese sentido, indicó que un club que disputa la Copa de Clubes este año se fijó un presupuesto de US$ 120.000 por aportes que ya tiene asegurados y no para cobrarlos después de jugar, como ocurre a nivel de las competencias de la capital.

El tema, según expresó el neutral, es que las instituciones tenían acuerdos con firmas locales y espónsores por montos similares, y ya recibieron la noticia que no van a poder contar con ese dinero, por lo que cambian sus aspiraciones competitivas y algunos hasta han desistido de participar.

“Tenemos que estar muy claros qué fútbol queremos, qué debemos modificar en los calendarios, quizás debemos repensar algún torneo que permita paliar y pasar esta crisis”, dijo Sosa con respecto al regreso a la actividad del interior.

“Debemos definir cómo vamos a seguir jugando, una red de 600 clubes no puede desaparecer”, subrayó.

¿Por qué OFI no juega a puertas cerradas?

El presidente Cheppi explicó que el fútbol del interior no puede jugar a puertas cerradas, como en un principio había manejado la AUF para sus torneos del fútbol profesional debido a que la recaudación de los partidos es uno de los ingresos más importantes que tienen los clubes.

"Con los ingresos por venta de entradas se pagan los costos de los espectáculos y lo que cobran los jugadores", dijo el presidente. "Por esa razón el viernes 13, cuando se puso sobre la mesa la opción de jugar el fin de semana sin público, OFI decidió suspender los partidos programados por cuartos de final del torneo de selección. No podemos jugar sin público y decidimos cancelar los partidos en las primeras horas de la tarde, antes que en la noche la AUF resolviera suspender los espectáculos públicos", subrayó Cheppi.

¿Cuándo vuelve el fútbol de OFI?

La temporada de OFI en primera división se compone de dos torneos. La Copa de Selecciones que se disputa desde diciembre hasta abril y la Copa de Clubes entre abril y julio.

Cuando el 13 de marzo se canceló la actividad, ese fin de semana se iba a jugar los partidos de ida de la Copa Nacional de Selecciones, que tenía agendado los siguientes encuentros: Canelones Interior-Paysandú, Cerro Largo-San José, Canelones-Salto y Rocha-Río Negro.

Restaban la revancha de cuartos, las semifinales (ida y vuelta) y la final (ida y vuelta).

En el calendario quedan 14 partidos (ocho de cuartos de final, cuatro semifinales y dos finales) para los que necesitan seis fines de semana consecutivos.

Por tanto, en la hoja de ruta que estableció OFI, les queda un mes y medio de la Copa de Selecciones.

Luego se pondrá en marcha la Copa de Clubes. En 2019 participaron 86 equipos (24 en la A y 62 en la B) y para esta temporada aún estaban abiertas las inscripciones.

OFI estableció el 15 de mayo como fecha de regreso a la actividad. Esto no significa que inmediatamente vuelvan a jugar, sino que los equipos comenzarán a entrenar y se reprogramará la actividad, siempre en caso de que estén dadas las condiciones sanitarias.

Teniendo en cuenta eso, el presidente de OFI, Mario Cheppi, entiende que habrá tres o cuatro semanas más de preparación para que vuelvan los partidos, una vez que se confirme la fecha de retorno a la actividad, confirmó a Referí. Esto quiere decir que antes de un mes, luego del regreso a los entrenamientos, no retornarán los torneos.

¿Por qué el plazo máximo que tiene OFI para reiniciar la actividad es agosto? Porque deben disputar un mes y medio del torneo de selecciones y luego tres meses de la competencia de clubes.

Si por alguna razón los torneos se postergan más allá de agosto, Cheppi adelantó que no podrán jugar la Copa de Clubes, salvo que replanteen la programación y disputen un torneo diferente al que estaba previsto.

“Personalmente, me hace pensar que no vamos a tener campeonato de clubes campeones. En las condiciones que está fijada la competencia no dan los plazos", dijo a Referí.

De todas formas, el presidente prefiere esperar la evolución de la crisis sanitaria.

Entre las alternativas que llegaron a la mesa del ejecutivo de OFI ingresó una propuesta de Paysandú, que planteó reanudar la actividad, cuando vuelva todo a la normalidad, con el torneo de clubes y dejar las seis semanas con las instancias decisivas de la Copa de Selección para fines de noviembre y diciembre. Los presididos por Cheppi descartaron esa opción. "Primero debemos terminar la Copa de Selecciones y luego avanzaremos con la Copa de Clubes si dan los plazos".

Por otra parte, las oficinas de OFI están cerradas y se tomaron medidas, por lo que trabajan con personal mínimo y las reuniones de dirigentes se hacen por régimen de teletrabajo.

Teleconferencia con los neutrales

El pasado viernes los seis integrantes del ejecutivo de la AUF que preside Ignacio Alonso y cinco representantes de OFI (Cheppi, Manuel Román, Sebastián Sosa, Jorge Ortiz y Marcos Tiscordio) mantuvieron una teleconferencia a través de Zoom. Los dirigentes de la AUF querían conocer la situación de la Organización.

Entre los planteamientos que hicieron a Alonso destacaron que no pueden jugar partidos a puertas cerradas porque las recaudaciones son una de las principales fuentes de ingreso para los clubes del interior.

¿En que quedó la Copa Uruguay?

“Del lado de OFI estamos prontos para jugarla. En ese sentido no hubo cambios; la voluntad política y deportiva existe, pero cambiaron todas las circunstancias y es tiempo para repensar cuándo jugarla. ¿Sí? El asunto no es: la jugamos o no. Está claro que hay que jugarla, hay que jugarla. La voluntad política de AUF está bastante confirmada que iba a acompañar en la segunda ronda de votación. OFI y AUF siguen comprometidas en ese proyecto, aunque quizás hay que diferirlo en el tiempo para atender otras prioridades, pero no quiere decir que se diluya definitivamente. El concepto no cambió, es un proyecto integrador, sino que cambio la circunstancia”, dijo Fernando Sosa.