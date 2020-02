¿Cuáles son los bienes que Uruguay más importa desde China y qué empresas se destacan?

Durante 2019, China fue por séptimo año al hilo el principal comprador de bienes que tuvo Uruguay y el segundo más importante proveedor de productos –detrás de Brasil– afirmándose como ocurre desde 2012 como el principal socio comercial que tiene el país.

El Observador realizó un relevamiento sobre cuáles fueron los principales productos que importó Uruguay del país asiático, así como también de las 15 principales empresas que se encargan de traer bienes desde la segunda economía mundial, destacándose la presencia de empresas tanto públicas como privadas.

En total, Uruguay importó en 2019 por US$ 1.609 millones desde China y en lo que va de 2020 lo ingresado al país asciende a US$ 216 millones, según datos aduaneros.

Los principales productos importados del país asiático en lo que va de 2020 fueron celulares (6,8%), computadores (3,1%), fertilizantes (2,6%), materiales de construcción hierro (1,8%), aires acondicionados (1,5%), módems (1,5%), herbicidas (2,2%); mientras que caucho, refrigeradores y calzados se ubicaron por debajo del 1%.

Aunque históricamente la balanza comercial de intercambio entre China y Uruguay fue favorable para el gigante asiático, el notorio crecimiento de las exportaciones que ha experimentado la cadena productiva nacional hacia ese destino hizo que desde 2017 la balanza sea positiva para Uruguay. Las exportaciones a China aumentaron 17,3% entre 2013 y 2018, mientras que las importaciones cayeron 13%, según un informe elaborado por Uruguay XXI.

En 2019 el país exportó hacia China un 26% más que en 2018, particularmente por el fuerte impulso que tuvo la carne en volumen, pero sobre todo en precios, llegando a los US$ 2.117 millones en el total de los productos exportados (en 2018 fue por US$ 1.681 millones). En tanto, las importaciones desde China el año pasado tuvieron una caída del 4% con respecto al año previo, con un monto de US$ 1.609 millones versus los US$ 1.678 de 2018.

Los productos más importados y las empresas

Según la información a la que pudo acceder El Observador, durante 2019 con ventaja sobre otros productos lo más importado fueron teléfonos celulares, por un importe de casi US$ 82 millones.

Fueron en total 401.326 unidades las que entraron al país desde ese destino y esa elevada cantidad de aparatos móviles comprados a China posiciona a Antel como la empresa nacional que más importó si se toman en cuenta todos los rubros. La compañía estatal desembolsó US$ 84,5 millones en importación desde China, entre aparatos móviles y otros insumos tecnológicos como pueden ser también módems.

Estos últimos son el octavo producto más importado desde China, con un registro de 299.223 aparatos que ingresaron al país por un monto equivalente a los US$ 15 millones. Su adquisición fue liderada por UTE, seguida por Antel y en tercer lugar se ubicó la empresa china Huawei.

Seguido, los agroquímicos tienen un peso relevante en las compras que se realizan desde Uruguay al país asiático, con importaciones por más de US$ 63 millones durante el último año, fundamentalmente herbicidas en base a glifosato y otros productos químicos asociados.

Alrededor del 90% de los bienes que se importan desde China llegan vía marítima, lo que lleva un período de viaje para la mercadería de entre 40 y 60 días. Lo restante llega al país vía área.

En este ítem, se destacan dos empresas nacionales que comercializan agroquímicos y fertililzantes en particular: Grupo Macció y Proquimur SA. Cada una de estas firmas importaron en torno a los US$ 30 millones en productos para el sector agrícola.

Grupo Macció es además la firma nacional privada que más importa si se toman en cuenta todo el panorama de comercio exterior, solo superada por Antel y Ancap. Por su parte, otros bienes que tienen importancia relativa entre las compras por los uruguayos son, como es presumible, insumos vinculados al consumo de televisión. Principalmente televisiones Led, pero este rubro también puede incluir canaleras y otros aparatos relacionados .

Uruguay adquirió 181.730 de este tipo de productos provenientes de China durante todo 2019, por un total de casi US$ 24 millones. Las empresas que lideraron la importación fueron Carlos Gutiérrez (US$ 13 millones) y Punktal SA (US$ 2,8 millones).

En el cuarto lugar en relevancia se ubican productos en base a plásticos y caucho que implicaron una importación durante el año pasado por US$ 27, 5 millones. Cristalpet y Leb SA fueron las empresas que más importaron.

Los aires acondicionados también tienen una importante presencia dentro de los bienes importados desde China. Según Aduanas, entraron al país durante el año pasado 118.320 aparatos por un monto de US$ 22 millones. La importación de estos equipos también fue liderado por Carlos Gutiérrez, que adquirió 54 mil aires acondicionados por US$ 10,5 millones.

Muy de cerca en un cómodo sexto puesto se ubican los fertilizantes como uno de los productos más importados, que implicó una erogación de US$ 20,5 millones durante 2019. La compañía que más trajo al país este insumo desde China fue Grupo Macció (US$ 14 millones), seguida por Bunge Uruguay que importó por US$ 3,6 millones.

En los últimos dos lugares del top ten de las manufacturas que entran a Uruguay desde el país asiático, se encontraron el año pasado motocicletas (por US$ 13 millones) y calzados (por US$ 12 millones). La empresa que más importo motos fue Deceleste por algo más de US$ 8 millones, seguido por Epicentro SA que lo hizo por casi US$ 2 millones. En tercer lugar se ubicó Honda Motos y en cuarto Yamaha Motor Uruguay.

Finalmente, también entre los bienes más demandados por Uruguay durante 2019 se destacaron computadoras portátiles, refrigeradores y congeladores, lavarropas y neumáticos.

En lo que respecta a calzados, Sanary SA (Toto Calzados) lidera la compra con un gasto durante 2019 de US$ 2,5 millones. También figuran entre los principales compradores Grupo daPie, Alpargatas Calzados del Uruguay, Ta-ta SA y Chic Parisien. En el caso de Ta-Ta SA la gran parte de los artículos que importa desde China son relacionados a la vestimenta y utensilios.

En el rubro de computadores portátiles la importación durante 2019 fue encabezada por el Centro Ceibal, que compró por US$ 11,5 millones, con la particularidad de que la adquisición estuvo fuertemente concentrada entre los meses de enero, febrero y marzo. Los restantes meses la importación fue prácticamente inexistente, con una minúscula excepción en octubre por US$ 200 mil.

En refrigeradores y lavarropas también el liderazgo lo tuvo Carlos Gutiérrez, secundado por James SA. Para el caso de los neumáticos, los principales importadores fueron durante 2019 Rolcon Neumáticos y Tornometal.

Los productos que más se importan:

Teléfonos celulares. Herbicidas a base de glifosato Otros herbicidas e insecticidas Productos de caucho y plástico Televisores y equipos relacionados Aires acondicionados Fertilizantes Módems Motos Calzados Computadores portátiles Refrigeradores y congeladores Lavarropas Neumáticos

Las empresas que más importan: