¿Cuándo se empiezan a contar los 14 días para considerar a un paciente recuperado de covid-19?

El gobierno uruguayo comenzó a difundir la cantidad de pacientes que se curaron de coronavirus. Hasta este martes, 41 personas se recuperaron desde que se decretó la emergencia sanitaria y se anunciaron los primeros cuatro casos de covid-19 el pasado 13 de marzo.

A nivel clínico, la única forma de saber si una persona está curada y no tiene el virus es realizando un test de alta que de como resultado negativo. Sin embargo, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo el lunes en conferencia de prensa que hay un "criterio consensuado con los especialistas" sobre cuándo se considera que una persona está curada.

"Lo ideal seria tener un PCR de alta (examen para identificar la permanencia del virus) pero sería desperdiciar recursos en algo que no es muy útil. Una vez que terminan los síntomas, el día 14 se considera que (la persona) está recuperada", señaló.

El médico es quien decide si manda al paciente a realizarse el test. Zaida Arteta, médica infectóloga y secretaria médica del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), dijo a El Observador que utilizar el criterio de esperar 14 días luego que la persona deja de tener síntomas para considerarla curada, es "probable", pero no seguro.

"Los inmunodeprimidos o quienes estuvieron muy graves pueden seguir eliminando el virus durante más tiempo. No es 100%, estamos hablando de probabilidades", apuntó.

Sin embargo, agregó que aunque lo ideal es hacer el test, dada la disponibilidad y la prioridad para la detección del virus, se reservan para los pacientes que están internados y para el personal de salud, para saber cuándo están curados y pueden retomar al trabajo. "Cuando tenés pocos hay que resolver qué priorizar en beneficio de la comunidad", destacó.

Por su parte, el virólogo Juan Cristina señaló días atrás que en Uruguay, al igual que en el resto de los países, no se puede dar de alta a una persona que contrajo el virus si no se la somete a una prueba de laboratorio para confirmar que no padece más la enfermedad.

Cristina explicó que no hay un tiempo estipulado para que el médico pida la prueba una vez que el paciente fue diagnosticado. Si bien la mayor parte de la población se recupera a los 15 o 20 días, dependerá de cómo evolucione ese caso en particular.

"El médico estará atento a los síntomas. No es lo mismo alguien que estuvo en cuidados intensivos que alguien que solo tuvo los síntomas de una gripe fuerte", sostuvo el virólogo.

Cuando el paciente recibe el alta médica, automáticamente queda habilitado para retomar la rutina que tenía antes de contagiarse.

Poner en la balanza

Alicia Cardozo, médica grado 4 en infectología, aseguró que lo importante es diagnosticar a los pacientes para establecer con claridad quiénes deberán cumplir con la cuarentena, y "no hay problema" en considerar que una vez que pasaron los 14 días desde que la persona no tiene más síntomas, pasa a estar "curada y no contagia".

Sin embargo, sostuvo que "al igual que el resto de los uruguayos, debería quedarse en su casa", salvo el caso de las personas que necesitan ir a trabajar.

En el caso de las personas asintomáticas que fueron diagnosticadas con covid-19, en general pueden identificar cuándo tuvieron contacto con un positivo. "Si una persona llegó de Europa sin síntomas pero se hizo el test porque estuvo en contacto con alguien que está diagnosticado, puede empezar a contar los 14 días desde el contacto", aseguró.

En estos casos el test se realiza generalmente al séptimo día del contacto, ya que es más seguro el resultado que se obtendrá. Si la persona no recuerda cuándo fue su contacto con el virus, podrá empezar a contar los 14 días desde el momento en que le realizaron el test de diagnóstico, explicó la infectóloga.

Autodiagnóstico

El exsenador Pedro Bordaberry está terminando la cuarentena. Fue diagnosticado con covid-19 el pasado domingo 15 de marzo. Estuvo internado unos días en el sanatorio y luego fue dado de alta para terminar el tratamiento en su domicilio.

Consultado por El Observador, dijo que no le realizarán el test de diagnóstico porque lleva varios días de cuarentena. Desde que empezó con los síntomas, diez días antes de ser diagnosticado, permaneció en su casa, evitando los contactos.

Luego de la confirmación del positivo, comenzó a contar los 14 días después de las primeras 48 horas sin tener síntomas, por lo que llevará 26 días de cuarentena.

Lucía (nombre ficticio), una uruguaya de 28 años que llegó de Europa junto a su novio y una prima el 14 de marzo, comenzó a hacer cuarentena con su pareja pese a no tener síntomas, debido a las recomendaciones del gobierno y a la situación que se estaba viviendo en Europa.

A los ocho días, su novio comenzó a tener tos, fiebre alta y estaba resfriado, por lo que llamaron a un médico que solicitó al MSP que les realizaran el test. "El ministerio no nos mandó a hacer el test porque por nuestra edad y que habíamos llegado de Europa nos trataban como casos positivos", relató, por lo que decidieron realizar el test en un laboratorio privado el jueves pasado, cuyo resultado recibieron este lunes.

Los dos tienen coronavirus. El joven de 30 años ya no tiene síntomas de la enfermedad y Lucia empezó a sentir pérdida del olfato y del gusto a los pocos días de que le realizaran el test, síntomas menos probables de covid-19 que comenzaron a estudiarse hace poco tiempo.

El médico que los atendió les recomendó permanecer siete días más en cuarentena desde que obtuvieron el resultado.

Lucía no se quedó conforme con la respuesta y consultó a otros médicos que le dijeron que debía contar 14 días desde que dejó de tener síntomas. "Si soy asintomatica, ¿tengo que contar desde el día que mi novio tuvo fiebre? ¿Desde que dejó de tener fiebre? En esos casos no sabes por dónde guiarte", dijo.

Por esa razón, decidieron empezar a contar los días desde el momento en que se realizaron el test.