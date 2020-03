¿Cuándo un paciente se recupera de coronavirus?

A dos semanas de que el gobierno decretara la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, anunció que las autoridades incluirán al reporte diario de casos el dato de cuántos uruguayos se curaron de la enfermedad covid-19.

De acuerdo a la Universidad John Hopkins, que actualiza en tiempo real los contagios y las muertes producidas por esta pandemia, hasta la tarde de este sábado hay en el mundo 137.270 personas que ya se recuperaron. Por ahora se sabe que en Uruguay hubo 274 casos positivos y ninguna muerte, pero todavía no se sabe oficialmente cuántos pacientes fueron dados de alta.

¿Cómo un médico puede determinar si la persona está curada? Aunque la evolución del paciente es un buen indicio, la única prueba fehaciente es el análisis clínico. El virólogo Juan Cristina señaló que en Uruguay, al igual que en el resto de los países, no se puede dar de alta a una persona que contrajo el virus si no se la somete a una prueba de laboratorio para confirmar que no padece más la enfermedad.

Este test es el mismo que se usa para confirmar o descartar los casos sospechosos y, como recientemente se incorporó a la canasta básica de prestaciones (Plan Integral de Atención en Salud), todos los prestadores están obligados a tenerlo y no necesitan la autorización del Ministerio de Salud Pública para realizarlo.

Como la mayoría de los cuadros (alrededor de 80%) son asintomáticos, la prueba diagnóstica le confirma al médico si esa persona efectivamente se recuperó. Cristina explicó que cuando esto pasa, según los estudios primarios que hay sobre esta cepa de coronavirus, lo más probable es que el sistema inmunitario haya generado anticuerpos neutralizantes y sea inmune al virus que causa la covid-19.

Por otra parte, no hay un tiempo estipulado para que el médico pida la prueba una vez que el paciente fue diagnosticado. Si bien la mayor parte de la población se recupera a los 15 o 20 días, dependerá de cómo evolucione ese caso en particular. "El médico estará atento a los síntomas. No es lo mismo alguien que estuvo en cuidados intensivos que alguien que solo tuvo los síntomas de una gripe fuerte", sostuvo el virólogo.

Sin embargo, cuando el paciente recibe el alta médica, automáticamente queda habilitado para retomar la rutina que tenía antes de contagiarse.

En los últimos días, en Uruguay se empezaron a registrar los primeros pacientes que se recuperaron. "Di tantas batallas que esta no podía ser la última", escribió en Twitter Fernando Heber, el hermano del ministro de Transporte, Luis Alberto Heber. Heber fue una de las primeras personas contagiadas que debió ser internada en cuidados intensivos.

También el exsenador colorado Pedro Bordaberry fue dado de alta el 18 de marzo, después de ser internado por precaución en una sala común con cuidados especiales en el Hospital Británico, debido a una afección respiratoria que tuvo en el pasado. Al ser dado de alta, el asesor del Montevideo City Torque contó que haría cuarentena obligatoria durante 14 días.

De acuerdo al protocolo del Ministerio de Salud Pública, en todos los casos se deberá realizar la prueba de laboratorio rutinaria para considerar que los pacientes se recuperaron.