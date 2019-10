¿Cuánto dinero le falta a Nacional para equilibrar sus finanzas?

Diciembre 2018. El primer mes de gobierno de José Decurnex fue turbulento. El rostro del nuevo presidente se alejaba de las expresiones que brindan los triunfos en las urnas y exponía su preocupación en cada presentación pública. El bicampeonato en el Uruguayo de Peñarol, la crisis institucional, política y económica que atravesaba el club tras la deficitaria gestión de José Luis Rodríguez, habían dejado a la nueva comisión directiva una extremadamente frágil situación.

La primera medida, apenas asumida la nueva comisión, fue reducir el presupuesto del plantel principal y la antipopular decisión de aumentar 50% la cuota social. Aquello llegó acompañado de un mensaje del presidente y el vicepresidente Alejandro Balbi, quienes le pidieron que le extendieran un crédito a quienes comenzaban a conducir los destinos del club.

Once meses después, a Nacional le faltan US$ 3.000.000 para equilibrar sus cuentas en el primer año de gestión, entre los egresos e ingresos que proyectó para este año. El plan es que el presupuesto anual se cierre en US$ 15 millones, contra US$ 23 millones del año anterior.

¿Por qué tienen un desfasaje de US$ 3.000.000, de acuerdo a las proyecciones que realizaron para este año, pese a los profundos ajustes que hicieron? El club no concretó transferencias esta temporada. Aún está en plazo para conseguirlo, pero de las consultas que realizaron por el lateral Matías Viña, el jugador albo con mayor exposición en el mercado internacional, ninguna tomó forma.

Leonardo Carreño

Por concepto de transferencias recibió solamente una cuota del pago del pase de Christian Oliva a Cagliari, y procentajes de objetivos cumplidos en contratos de jugadores negociados, como el de Juan Manuel Sanabria, a Atlético de Madrid, además de los porcentaje por goteo que anualmente el club recibe por derechos de formación de jugadores transferidos entre otros clubes que hayan jugando en las juveniles de los tricolores.

¿Qué dicen los números de Nacional?

Decurnex desembarcó en el club con una comisión de especialistas en temas financieros, Gonzalo Lucas (segundo vicepresidente), Gustavo Amoza (tesorero) y Alejandro Irastorza (secretario), para avanzar con firmeza sobre los asuntos que generan rechazo en el hincha que vive de la pasión tras ajustes presupuestales que reducen gastos e incrementan cuotas y servicios en su estadio que vende el club.

Nacional cerró 2018 con un presupuesto anual de US$ 23.000.000 y con ingresos por US$ 15.000.000. Esto le dio como resultado, en el último ejercicio pérdidas por US$ 8.000.000, solo por concepto de funcionamiento de la institución. Eso disparó el pasivo el año pasado a US$ 25.336.000

Camilo dos Santos

No están incluidos en esa cifra los desequilibrios que generó el frustrado proyecto de remodelación del Gran Parque Central, que el club espera reactivar en un plazo breve.

El último día de este mes, Nacional cerrará su balance noviembre 2018-octubre 2019, con un detalle que para la directiva de los albos no es menor: arrastrarán dos meses de la gestión Rodríguez. Para intentar cumplir sus metas o no tener más allá de un déficit de US$ 3.000.000 si no venden jugadores, se enfocan en el año calendario 2019, que es donde comenzó a funcionar el proyecto Decurnex.

En números, Nacional redujo el presupuesto de su plantel en dos etapas, la primera en enero (no renovó a 14 de 15 contratos que vencieron en diciembre) y la segunda en julio (Esteban Conde, Octavio Rivero, Marcos Angeleri, Joaquín Arzura).

Eso le permitió pasar de un presupuesto mensual del plantel principal de US$ 1.000.000 al actual de US$ 550.000, según explicó Lucas.

Decurnex había anunciado bajar el presupuesto del primer equipo entre 40% y 50%.

Juveniles: el único sector que no hizo recortes

Además de los ajustes salariales de los futbolistas de primera y reducción de números de contratos de jugadores mayores, por encima de juveniles, Nacional ajustó su presupuesto en todas las áreas, excepto en un sector, las divisiones juveniles.

El segundo vicepresidente explicó que el costo operativo de los juveniles sigue siendo el mismo. “Es la fábrica”, reflexionó el dirigente, quien entiende que es la cantera del club la que le brindará los ingresos por venta de jugadores que necesitan anualmente.

¿Qué pasa con los contratos de Vecino y Ocampo?

A fin de año vencen los vínculos de los juveniles Thiago Vecino y Brian Ocampo, que esta temporada debutaron en el plantel principal bajo la dirección técnica de Álvaro Gutiérrez. Las gestiones con el grupo Casal, que es quien representa a los jugadores, está avanzada, dijo el dirigente.

Leonardo Carreño

El acuerdo se realiza sobre la extensión de contrato por dos años y medio, hasta julio de 2022.

No es el único caso de los juveniles que también debe renovar contrato. En la lista de los contratos a vencer aparece ahora el de Joaquín Trasante, quien también debutó este año en Primera.

¿A cuánto asciende el pasivo tricolor?

A octubre de 2018, el último balance aprobado por el club, el pasivo de Nacional ascendía a US$ 29.336.000.

Esto corresponde a los déficit de funcionamiento operativo del club acumulado, que es de US$ 25.336.000, más US$ 4.000.000 del fideicomiso del Gran Parque Central.

Números más profundos, según explicaron a Referí, brindan una situación económica más crítica por lo compromisos que tiene el club: los US$ 12.000.000 que Nacional recibió de adelanto por obras que no culminó en su estadio. Mirado el pasivo desde ese lugar, trepa casi a US$ 42.000.000. En Peñarol, bajo los mismos criterios que utiliza Nacional para establecer su pasivo, asciende a US$ 50.000.000.

Preparan campaña de hasta 2.000 socios vitalicios para cerrar el año y reactivar obras del GPC

La decisión del club de aumentar las cuotas en la primera decisión de Decurnex, hace 11 meses, sorprendió a los dirigentes porque registraron menos del 10% de reducción del padrón social, que era el margen máximo que resistía el club para no sufrir por la merma de sus ingresos. Además, explicaron desde el club, en los meses siguientes se incrementó el número de pagantes.

A partir de esta situación, del equilibrio que comienza a lograr el club y la necesidad de inyectar ingresos para generar dinero que les permita reiniciar las obras del Gran Parque Central entre noviembre y diciembre proyectan para cerrar el año una campaña de socios vitalicios.

¿Cuántos son los socios vitalicios máximos que puede tener Nacional? De acuerdo al porcentaje establecido en los estatutos, actualmente 4.000.

¿Cuántos vitalicios existen en el padrón actual? 2.000, por tanto tiene la capacidad de duplicar el registro si así lo entiende la directiva.

¿En qué pueden utilizar el dinero que recaudan por ese concepto? Exclusivamente en obras.

¿Cuánto costará ser socio vitalicio de Nacional? Aún están ajustando los números, pero por estatuto se establece el valor de 300 cuotas. Actualmente la cuota de socio es $ 600.

¿Dónde juegan el clásico?

La comisión directiva de Nacional debe definir en un plazo máximo de 15 días dónde jugará el clásico del Torneo Clausura ante Peñarol, en el que oficia de local el 17 de noviembre por la decimotercera fecha del tercer torneo del año.

Carlos Pazos

Desde el club explicaron que habrá tres aspectos que estarán en el análisis en el seno de la directiva del club: 1) económico, 2) seguridad, 3) área deportiva.

En lo económico tienen el contrapeso que Peñarol por llevar a los albos al Campeón del Siglo empató los gastos y los tricolores por el Intermedio ingresaron US$ 150.050 a sus arcas por concepto de venta de entradas en el encuentro que oficiaron de locales en el Centenario.

En la seguridad, los hechos violentos que se registraron en el clásico femenino del Campeonato Uruguayo de Primera, y en lo deportivo el triunfo 3-0 en el último partido con Peñarol, son elementos que anunciaron pondrán en la evaluación.

La única razón, que ya fue estipulada por la directiva que el clásico no se jugará en el Gran Parque Central, es si el 17 de noviembre ya reiniciaron las obras.