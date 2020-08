¿Cuántos hinchas de Nacional estuvieron afuera del Saroldi y qué hicieron?

La visita de Nacional al Saroldi generó todo tipo de comentarios. El triunfo tricolor significó una bocanada de aire fresco para el técnico Gustavo Munúa. En River Plate generó bronca la actuación del árbitro. De hecho su presidente Willie Tucci mostró a través de su cuenta de twitter algunas incidencias polémicas. Y a lo deportivo se sumó lo ocurrido fuera del campo de juego debido a la presencia de un grupo de parciales de Nacional en las inmediaciones del Parque Federico Saroldi.

En determinado momento del juego, cuando el argentino Gonzalo Bergessio anotó uno de los tantos de los tricolores, se escucharon gritos y algunas bombas procedentes desde afuera del estadio.

Leonardo Carreño

Algunos dirigentes de River pusieron en duda si eran bombas o disparos de arma de fuego.

“Nos preocupó la gente de Nacional amontonada en 19 de Abril y las explosiones que según algunos policías eran tiros y no fuegos artificiales”, dijo el presidente Willie Tucci a Referí.

Camilo dos Santos

Por su parte, el directivo darsenero, Ricardo García expresó: “Que había gente afuera es un hecho. Se escuchó el grito de gol, eso es real porque lo sentí. Había gente sí, yo estaba adentro y se sentía que había un coro alentando afuera en el segundo tiempo”.

Y agregó: “Se sintieron algunos gritos y tiraron cohetes. Algunos dicen que eran balazos, para mí eran cohetes. pero no lo puedo confirmar. Luego me mostraron una foto con gente en una azotea sobre 19 de Abril”.

Referí consultó el encargado de seguridad de Nacional, Wilson Miraballes, que le restó trascendencia al tema diciendo:

“Había seis o siete hinchas, estaban en la calle, tranquilos. Deberían ser vecinos que estaban en una casa enfrente, no eran más de 10 hinchas. La policía estaba ahí. Nosotros hicimos la consulta a la policía y nos dijeron que estaban ahí en la vía pública tranquilos”.

Leonardo Carreño

Miraballes agregó en la charla con Referí: “Si te sentabas en la tribuna oficial y mirabas hacia enfrente, por 19 de Abril, donde las casas están más elevadas que la cancha de River, veías gente parada mirando. Pero la calle es pública”.

Sobre las detonaciones, el encargado de seguridad albo expresó: “Sentí que tiraron bombas en uno de los goles de Nacional. Me llama la atención la consulta porque la gente de la zona no tenía ni idea que había partido. Cuando salieron los jugadores no vi más de 10 hinchas y para mé eran vecinos de las casas de enfrente”, concluyó.

La directiva de River Plate se reunirá este lunes y analizará los pasos a seguir. El presidente Tucci, reveló a Referí: "Supongo que esto lo denunciará la policía o los oficiales de seguridad".