¿El Chino en el Bailando? Recoba recordó el día que Tinelli lo quiso llevar a San Lorenzo

Álvaro “Chino” Recoba reveló que tuvo un ofrecimiento de Marceo Tinelli para jugar en San Lorenzo de Almagro, una propuesta que incluyó una visita sorpresa del conductor argentino, hincha y hoy dirigente azulgrana, al exfutbolista en Milán, en la que también le ofreció estar cerca del “Bailando por un sueño”, el certamen de baile que conduce en la TV de la vecina orilla.

En declaraciones a medios argentinos, el Chino contó la anécdota.

“A mí la única vez que me fueron a buscar de allá (Argentina) fue cuando todavía estaba en el Inter. Guillermo Marín (empresario vinculado al fútbol, quien organizó la despedida de Recoba) me dice que viene Marcelo Tinelli a hablar conmigo, que estaba viajando desde Barcelona”, contó a TyC Sports.

“De un momento para otro apareció en mi casa, y me hizo una hermosa propuesta, él me quiso llevar a San Lorenzo, pero justo estaba muy cómodo en Italia”, agregó.

El Chino dio más detalles de ese encuentro en una reciente nota en la que contó que Tinelli buscó todas las formas posibles de llevarlo a San Lorenzo, como que iba a estar cerca del Bailando.

“Me quería convencer de cualquier manera, me decía que iba a estar cerca del Bailando, cualquier cosa me decía, je. No se dio”, dijo además Recoba en DirecTV.

El enganche zurdo jugó en Inter de Milán en la temporada 1997/98 y luego de un año en Venezia, jugó desde 1999 a 2007 en el club negriazul. Luego, pasó a Torino, Panionios de Grecia, retornó a Danubio y luego, en 2011, a Nacional, donde se retiró en 2014 tras ganar dos Campeonatos Uruguayos inolvidables para los hinchas tricolores.