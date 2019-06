“Erradicar la mosca de la bichera puede ser el cambio productivo más grande que podemos tener en Uruguay”

¿Cuál es el valor que tienen las giras técnicas para una raza?

Son fundamentales. Es el ámbito más importante que tenemos los criadores de las razas. Acá se arrima gente que crió Corriedale y ahora cría otra raza o que cría más de una raza. Es el ámbito más importante que tenemos de discusión, más allá de las exposiciones. Acá se junta un número muy importante de criadores. Se discute y se habla de todo, sobre todo de los temas del momento, de las restricciones que tenemos. Si es un momento bueno, se habla del momento bueno y si es malo se habla de cosas no tan buenas.

¿Y cómo es el momento actual?

Es un momento con claroscuros. Si analizamos el rubro ovino como negocio en una planilla Excel, con los precios actuales de la carne, el plus por la carne de compartimento y los precios por lana –que se han afianzado de una manera impresionante para las lanas medias y sobre todo las finas que han volado este último año–, se podría decir que el momento para la oveja es fantástico. Pero también está la parte oscura de todo esto: tenemos restricciones graves como, por ejemplo, un abigeato totalmente fuera de control y el problema de los predadores, ya sean naturales –como zorros, caranchos o jabalíes– o predadores que se han transformado, como los perros. Además, estamos saliendo de un verano que fue muy llovedor, entonces tuvimos un problema severo con las bicheras. Esa es la parte oscura de todo esto. Creo que el balance es positivo para el productor ovejero. Estamos en un buen momento y no nos podemos quejar. También hay que abrir los ojos porque esa gente que sufre las restricciones en carne propia, acentuada y repetidamente, le va a ganar el ‘pah, voy a dejar porque no se puede más’ y si ese humor le gana al productor es inlevantable.



Pero los números cierran.

Los números cierran. La carne está muy bien, estamos con un buen precio de cordero pesado. Si hacemos un promedio de los últimos 10 años, la carne de cordero pesado siempre se ha mantenido por arriba de la carne de novillo. La lana tiene más altibajos, pero este año hemos tenido una demanda espectacular para las lanas medias. Aquellas majadas que tienen tendencia a afinar y finuras por debajo de 27 micras, esas lanas están con precios excepcionales, arriba de los US$ 7. Estamos arriba de mucha plata.

Como productor ovejero, ¿en qué medida podría influir la erradicación de la mosca de la bichera?

Te lo voy a decir bien clarito: erradicar la mosca de la bichera puede ser el cambio productivo más grande que podemos tener en Uruguay. El gusano barrenador o la mosca de la bichera causa estragos en todo nivel y en toda la pecuaria, no solo en la oveja. Además, es una zoonosis. En menor medida, pero también ataca al hombre. Creo que el año pasado fueron cerca de 1.800 casos declarados de gente abichada. Erradicar eso puede llegar a ser un cambio productivo impresionante. Creo que erradicar la mosca de la bichera puede influir directamente sobre el stock lanar que hoy está en un mínimo histórico, creo que ahí podemos tener un cambio grande. Es una técnica que está aprobada, que funciona, que no hay que experimentar. Lo único que hay que hacer es conseguir quien financie el proyecto. Si vemos lo que Uruguay pierde año a año a causa de la bichera y vemos lo que sale un programa de erradicación, que en seis o siete años tendríamos una erradicación total, pero al segundo año tendríamos un control espectacular, creo que no hay como errarle. El otro día, hablando con un productor, nos dimos cuenta de que hace 50 años que hacemos lo mismo en verano: curar abichados. Eso quiere decir que no hemos evolucionado. Mi abuelo curaba abichados, mi padre curaba abichados y yo curo abichados todos los veranos.

"El Corriedale demostró su vigencia y su alta rentabilidad inserto en cualquier sistema productivo”

¿Qué otra medida se puede adoptar para incrementar el stock?

Si los números funcionan, creo que va por el lado de levantar restricciones. Uruguay tiene una institucionalidad fuertísima, tiene instituciones con un arraigo impresionante en el trabajo agropecuario, tiene al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), tiene al Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), tiene al Plan Estratégico Nacional del Rubro Ovino (Penro) más reciente, pero también trabajando fuerte. La institucionalidad está creada, entonces lo que tenemos que hacer es sentarnos a trabajar en serio. Llamar a las cosas por su nombre. Hay que encarar el problema de los perros como lo que es: un problema de predadores. Hay que encarar el problema del abigeato como lo que es: un delito y hacer lo que haya que hacer con un delincuente. La oveja complementa muy bien cualquier otro sistema productivo. En la medida que se levanten las restricciones, van a adoptar el rubro ovino como uno más de la producción.

¿Cómo está hoy el ánimo del productor ovejero?

Está con los claroscuros derivados de estos problemas. Creo que el ánimo es bueno. Despues del verano llovedor tuvimos un otoño más bien seco que ayudó a mejorar el estado sanitario de las majadas. No tengo dudas que ha sido un año de buenas encarneradas que va a dar sus frutos en la próxima producción de corderos.

¿En qué lineamientos trabaja hoy la Corriedale?

Corriedale trabaja fuerte en los temas de siempre. En la acción social, involucrado en programas sociales, tratando de ver que la oveja llegue al pequeño productor como un medio de vida para que se pueda arraigar en su establecimiento. En ese sentido, estamos con varias programas: uno con la Intendencia de Rivera, apoyando al INIA y al Ministerio de Desarrollo Social en un programa de pequeños productores, en la apuesta de mejorar la genética de nuestras majadas año a año. Los resultados se ven. Desde 2004 hasta ahora hay un progreso genético impresionante. También con una apuesta fuerte a los jóvenes. En la gira, más de la mitad de los participantes fueron jóvenes y eso es algo fundamental para nosotros.

¿Qué balance hace de la gira?

Creo que fue una gira con una concurrencia importante. En todos los puntos hubo más de 100 personas. Anduvimos fácilmente por encima de las 400 personas. Destacó la presencia de criadores brasileños y mexicanos que acompañaron la gira. Vimos distintos tipos de producción de Corriedale inserto en empresas ganaderas con distintos enfoques. Es muy importante destacar que, en todos los casos, vimos grandes equipos de trabajos y sobre todo una gran familia atrás de la oveja. Una vez más el Corriedale demostró su vigencia y su alta rentabilidad inserto en cualquier sistema productivo.

El perfil

Datos: Tiene 46 años.

Familia: Está casado y tiene tres hijos.

Actividad: Es productor rural en Uruguay y en Paraguay. Además de presidir la Sociedad de Criadores de Corriedale del Uruguay integra la junta directiva del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL).

Fútbol: Es hincha de Nacional, “a muerte”.