¿Es posible que Nacional le dé vuelta el partido a River? Un uruguayo ya lo consiguió

La tarea que tiene Nacional por delante este jueves desde la hora 21.30 en el Gran Parque Central no es sencilla. Después de perder 2-0 en Buenos Aires frente a River Plate por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, tiene que dar vuelta ese resultado (o ganar por el mismo marcador y definir por penales) para clasificarse a semifinales.

¿Es posible que el equipo de Jorge Giordano lo consiga? ¿Es una utopía? ¿Cuántas veces el equipo de Marcelo Gallardo -campeón en 2015 y 2018, y finalista en 2019- perdió por dos o más goles en la Copa Libertadores? Muy pocas.

De los 70 partidos que lleva disputados el conjunto de Núñez en este torneo desde que el Muñeco es el entrenador, solamente en cuatro perdió por dos o más tantos, apenas el 7,14%.

AFP

Derrotas por 2 o más goles

0-2 contra San José en la fase de grupos 2015, en Oruro.

0-2 contra Independiente del Valle en octavos de final 2016, en Quito.

(River ganó 1-0 en la revancha, pero no le alcanzó para pasar)

0-3 contra Jorge Wilstermann en los cuartos de final 2017, en Cochabamba.

(River ganó 8-0 en la revancha)

2-4 contra Lanús en las semifinales de 2017, en Buenos Aires.

(en la ida había ganado River 1-0)

0-3 contra Liga de Quito en la fase de grupos 2020, en Quito.

El dato que puede colaborar con el optimismo de los tricolores que esta noche observarán el partido por televisión debido a la pandemia de coronavirus, es que en todas las ocasiones que perdió por un resultado abultado fue de visitante. Aunque hay otro detalle que no se puede obviar: salvo contra Lanús, las otras derrotas fueron en estadios con altura.

En dos ocasiones el que le ganó fue el mismo técnico uruguayo: Pablo Repetto, quien lo eliminó en octavos de final 2016 dirigiendo a Independiente del Valle -luego llegó a la final- y también lo venció en marzo pasado, en el primer partido de la edición 2020, al frente de Liga de Quito. En esta ocasión, el técnico de River en la cancha fue Matías Biscay, ya que Gallardo no pudo viajar a Quito porque tenía anginas.

“Es diferente jugar para hacer dos goles que intentar ganarlo por cualquier resultado. El partido con Independiente lo empezamos ganando 1-0 y al final River se arriesgó y le hicimos el segundo gol casi en los descuentos”, recordó Repetto a Referí.

En Quito, por su parte, “ellos no tenían todo el plantel y salimos a ganarlo aprovechando que venían debilitados por la inactividad de algunos jugadores, aunque entre esos jugadores estaban Pratto, Ponzio, Carrascal… Intentamos buscar la diferencia de goles y la conseguimos”, agregó.

El técnico uruguayo expresó que desde su punto de vista, este jueves “Nacional tiene que salir a hacer un partido parejo y a partir de ahí intentar un gol, porque eso genera nerviosismo en el rival. Hacer un partido parejo siendo realista y de acuerdo al potencial de River, parecido al que hizo en el primer tiempo en la ida”, señaló.

Si bien hoy se juega en el Gran Parque Central, para Repetto esa no es una ventaja para el tricolor en estos momentos: “La localía ya no tiene el peso que tenía cuando se jugaba con público. Antes la gente generaba un empuje importante, incluso frente a los jueces que pueden quedar condicionados y no lo digo yo, sino que es un detalle estadístico desde que se juega sin gente”, agregó Repetto, para quien River Plate es, “por regularidad”, el “mejor equipo de América de los últimos cinco o seis años”.

AFP

Giordano, entrenador tricolor, señaló el martes en conferencia de prensa que Nacional tiene que ser un equipo "equilibrado" y "con profundidad" para intentar la clasificación. El DT adelantó que cambiará la "estrategia" respecto a la que utilizó la semana pasada en Avellaneda y que su equipo debe "convertir un gol lo antes posible", aunque no puede "dejarnos llevar porque puede ser algo que paguemos muy caro".

Es por eso que ensayó con un equipo con una línea de tres, dos carrileros y la presencia de Pablo García en ataque, junto a Bergessio y Chory Castro.

El tricolor tiene que mejorar su eficacia ofensiva, ya que de los últimos seis partidos ganó uno, perdió tres, empató dos y marcó solo tres goles. Mejorar este aspecto y conseguir el equilibrio defensivo es clave para intentar conseguir lo que pocos equipos lograron contra el River de Gallardo.

Nacional-River Plate

Nacional: Sergio Rochet; Alfonso Trezza, Mathías Laborda, Renzo Orihuela, Agustín Oliveros, Ayrton Cougo; Emiliano Martínez, Gabriel Neves; Pablo García, Gonzalo Bergessio y Gonzalo Castro. DT: Jorge Giordano.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Paulo Díaz, Fabrizio Angileri; Santiago Sosa o Bruno Zuculini, Leonardo Ponzio, Nicolás De la Cruz; Jorge Carrascal, Rafael Borré y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.

Cancha: Gran Parque Central

Hora: 21:30

Juez: Roberto Tobar (Chile)

Canal: ESPN 2