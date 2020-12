Giordano: "Es mucho más importante lo que planea el club que quién sea el entrenador"

Nacional se sacó el chip de la competencia local y se puso el de la Copa Libertadores. Es el único equipo uruguayo que sigue en carrera en las competencias internacionales y si bien la parada que se le viene es harto complicada en filas tricolores no se pierde la esperanza.

Los albos recibirán el jueves a la hora 21.30 a River Plate en el Gran Parque Central con la obligación de remontar el 0-2 de la ida. De eso hablaron el entrenador Jorge Giordano y el volante quienes también repasaron lo que pasó el domingo en el clásico que perdieron contra Peñarol en el Campeón del Siglo.

"Hay que ser muy equilibrados, hacer un partido como queremos nosotros, tratar de convertir un gol lo antes posible pero manteniendo el equilibrio sin dejarse llevar porque no tener un equilibrio puede ser algo que paguemos muy caro", expresó Giordano en conferencia de prensa virtual.

Como el aspecto a corregir de cara a la revancha fue lacónico pero contundente: "Tenemos que tener más profundidad".

"Enfrentamos a un gran equipo, hay cosas que me quedaron más claras tras enfrentarlos y vamos a planear otra estrategia que iremos armando en estos días", aseguró.

Staff Images / Conmebol

Neves, por su parte, afirmó: "Las virtudes de River son muchísimas, se notan que tienen un funcionamiento trabajado desde hace años, la movilidad que generan los jugadores cuando tienen la pelota es muy difícil de contrarrestar, pero ya viendo cómo juegan vamos a corregir algunas cosas y sin dudas que el partido de vuelta va a ser diferente. Tenemos que corregir algunas cosas, pero sin dudas que lo tenemos que ir a buscar estando ordenados atrás; vamos a empujar mucho más y lo vamos ir a buscar".

Marcelo Endelli / Pool / AFP

"La intensidad del equipo va a tener que subir un poco más, vamos a tener que llegar mucho más porque es algo en lo que estamos en el debe, se está trabajando y el equipo va a empujar en busca del gol. Tenemos que mantener la intensidad a la hora de presionar y estar mucho más convencidos a la hora de atacar", agregó el notable volante tricolor.

"Estamos defendiendo un poco más atrás, cuando avanzás en la Copa los rivales son más difíciles, marcan mejor y nosotros no estamos presionando tan arriba, es algo que nos atreveríamos a cambiar porque cuando recuperamos la pelota estamos muy lejos del arco; tenemos que presionar mucho más arriba", enfatizó el 8.

Giordano y el clásico: "Estuvimos mejor"

Consultado sobre lo que le dejó la derrota clásica, Giordano dijo: "Fue un partido parejo, en el análisis, después de verlo de nuevo, creo que estuvimos mejor que el adversario; perdimos el partido por algunos detalles que debemos corregir, obviamente, y la responsabilidad del juego pasa por mí".

Diego Battiste

Cuando Referí le preguntó si la jugada del segundo gol estaba ensayada, Giordano no quiso arrogarse méritos: "Hay un mapa de acciones que entrenamos, algunas cosas a veces se producen, pero que se produzca algo es mérito de los futbolistas y de sus cualidades".

Neves, por su parte, también hizo su evaluación: "Se hizo un buen partido, los goles de ellos fueron de pelota quieta, son errores nuestros, no supimos marcar bien ahí, queda esa espina pero ya está. Hay que pensar en River y tenemos una final por delante (Wanderers por el Torneo Intermedio, domingo hora 20 en el Centenario). Hay que mirar lo que hicimos mal y corregirlo cuanto antes para que no vuelva a pasar".

Diego Battiste

Corujo el único descartado

Giordano informó que el zaguero Guzmán Corujo es el único jugador que tiene descartado para el partido del jueves: "Guzmán lamentablemente no ha podido recuperarse a pesar de todo el sacrificio que hizo".

También dijo que a Joaquín Trasante lo tienen que evaluar en los próximos días: "No descartaría a nadie porque hay un compromiso muy grande para jugar el partido y eso es muy importante para nosotros".

Armando Méndez, quien sufrió una molestia muscular ante River y que se perdió el clásico, también está en sanidad.

¿Giordano sigue?

El actual entrenador tricolor agradeció la pregunta acerca de su posible continuidad en el cargo: "Hay una aureola con eso y no es el tema importante en Nacional. Hemos sido claros desde el inicio, el club está en un proceso de evaluación de entrenadores y desde la secretaría técnica lo que hicimos fue sostener el equipo por el Torneo Intermedio. No hay una ansiedad de que alguien sea o no sea el entrenador, se está desvirtuando y el club va a tomar decisiones. Es mucho más importante lo que planea el club que quién sea el entrenador".

Y posteriormente concluyó: "No depende de mí ni pienso en eso, pienso en que Nacional haga lo mejor posible, solo eso".