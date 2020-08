"Estas sierras no volverán a ser las de antes": la bombera voluntaria que se enfrenta al fuego en Córdoba

De acuerdo a su padre, Luciana Amezague, de 29 años, es una entre una "banda de héroes".

Es que Luciana integra desde hace dos años el cuartel de Bomberos Voluntarios de Bialet Massé, una localidad de 5 mil habitantes en el centro del departamento de Punilla, en la provincia argentina de Córdoba.

Con sus compañeros, Luciana se ha entregado a sofocar los fuertes incendios desatados en la provincia desde hace 13 días que han consumido más de 30 mil hectáreas, y que han castigado con severidad el valle de Punilla. "El fuego en algún momento se va a extinguir, pero las pérdidas son irreparables. Estas sierras no van a volver a ser las de antes", cuenta a Infobae.

Se trata del siniestro más grande en las sierras en los últimos 12 años. El gobernador de la provincia, Juan Schiaretti, declaró Zona de Desastre Agropecuario a los sectores afectados por los incendios.

Captura de https://www.youtube.com/watch?v=IaS45GexhD8

Se han tenido que evacuar familias y contar con apoyo aéreo para contener los focos de los incendios que amenazan esta zona cordobesa, de bellos paisajes y buen clima, a la que han llegado a residir personas de la ciudad de Córdoba y de otras de Argentina en busca de calidad de vida.

El padre de Luciana, Ricardo Amezague, publicó una foto del grupo de bomberos voluntarios en un momento de descanso, sentados en la vereda de una vía pública, viendo a la cámara con rostro de satisfacción. El padre de Luciana escribió en Facebook:

"Mi hija luciana y la banda de héroes. Insisto. ..Sin Sueldo y sin Cobertura Social ! Se la juegan por Amor al prójimo. .! Sin Ningún Beneficio Económico! Srs POLÍTICOS. ..Profesionalicen a los Bomberos. ..Páguenle un Sueldo y ofrezcan le la Mejor cobertura Médica .Muchas Gracias Bomberos. ..Sin ustedes ...la provincia , se quema toda".

Los padres de Luciana dejaron hace más de una década Buenos Aires y se instalaron en la provincia en busca de una vida más tranquila. Ella tenía entonces 16 años y poco tardó en anotarse en el curso de aspirantes a bomberos voluntarios, cumpliendo un sueño que guardaba desde muy pequeña.

Cuando aún vivía en Buenos Aires vio arder la casa de unos vecinos, pero lo que más la impactó fueron los bomberos asistiendo a la familia. "No recuerdo cuántos años tenía pero si que pensé: 'qué bueno poder hacer eso'".

Mientras cursaba Ciencias Biológicas se hizo, en paralelo, bombera voluntaria, especializada en la búsqueda y rescate de personas. Y a fines de 2019 Luciana y su perra Siphora fueron certificadas oficialmente por el Ministerio de Seguridad de la Nación para el rescate en estructuras colapsadas y zonas montañosas.

En Bialet Massé el fuego se inició el domingo a la tarde. Arrancó en las Sierras y empezó a bajar hacia las casas. A partir de ese momento, dice Luciana, los Bomberos Voluntarios salieron con todo el equipamiento que tenían disponible para hacerle frente al fuego. Además, convocaron a otras dotaciones de cuarteles cercanos.

"El domingo 23 de agosto a la noche estuve en la zona de Cosquín. El martes 25 estuve todo el día Bialet Massé. A la tardecita, mis compañeros y yo bajamos de las sierras y nos sentamos a tomar agua antes de ir a la base de operaciones. Y ahí fue que le mandé la foto a mi papá", relata Luciana, de una imagen que fue vista más de 25 mil veces.

Luciana cuenta que lo peor de ser bombera es saber que hay una alarma de incendio y no poder ir porque está trabajando. "Me siento mal de no poder estar cuando pasa algo".