¿Habrá ajuste de tarifas públicas este enero? Gobierno espera por señal del entrante

Enero no solo es el mes de los Reyes Magos o las vacaciones de verano para muchos, también se toman decisiones que golpean el bolsillo de los hogares uruguayos. Durante el primer mes del año es habitual que suban las tarifas de UTE, OSE, Antel, y regularmente lo hacen los combustibles de Ancap. En los últimos dos períodos de gobierno (del Frente Amplio) ese tema se resolvió sin mayores contratiempos cada diciembre con alguna reunión previa entre la administración que terminaba la gestión y la que asumiría luego en marzo.

Sin embargo, ahora se plantea un dilema. Será la oposición la que asuma el gobierno y por ello no está claro si efectivamente habrá un ajuste durante el primer mes de 2019 o la pelota pasará para la coalición multicolor que tome las riendas el 1° de marzo para que defina qué hace.

“Si ellos (por la oposición) piensan bajar las tarifas como prometieron durante la campaña, no tiene mucho sentido que nosotros (por el gobierno) hagamos un ajuste de tarifas antes del 1° de marzo”, declaró a El Observador una fuente del Ministerio de Economía y Finanzas.

El informante recordó que la política tarifaria del gobierno del FA fue “muy criticada” por el actual presidente electo Luis Lacalle Pou durante la última campaña electoral, aunque consideró que este tema seguramente “forme parte de la transición” de mando que tendrá su inicio formal este lunes 2 cuando el presidente Tabaré Vázquez reciba al mandatario electo en su despacho.

En una entrevista con El Observador en abril de este año, la futura ministra de Economía, Azucena Arbeleche, había declarado que era imposible fijar un cronograma para reducir las tarifas públicas, aunque se mostró partidaria de rebajas para todos los consumidores y no aplicar parches para sectores en particular. "El abordaje es que reflejen los costos de producción de la empresa y que no se mezclen en esos costos las necesidades de tapar el agujero fiscal", había declarado en ese entonces.

En julio de este año, el ministro de Industria, Guillermo Moncecchi, informó que no habría aumento de las tarifas públicas a fin de año e incluso manifestó que la decisión podría extenderse hasta la finalización de la actual administración, en función de los resultados que habían mostrado las empresas públicas en los últimos meses en ese entonces.

Sin embargo, la coyuntura fiscal que enfrenta hoy el país hace pensar que no ajustar o postergar el ajuste de tarifas de enero (al menos por la inflación de 2019) puede agravar aún más una variable de la macroeconómica que está bajo la lupa de las calificadoras de riesgo y donde existe un amplio consenso entre partidos políticos y analistas en que debe abatirse. El déficit fiscal cerró en los 12 meses a setiembre en 4,9% del PIB, su peor registro 1989 cuando trepó al 6%.

Por otro lado, en enero de 2020 también se define por decreto del Poder Ejecutivo el ajuste de salario anual de los funcionarios públicos. En los últimos años, el criterio ha sido el de ajustar por la evolución de la inflación del año previo.

¿Qué pasó en 2004?

Durante el fin del gobierno de Jorge Batlle y luego de conocido el triunfo del FA en primera vuelta en octubre de 2004, las tarifas de los entes se ajustaron en ambas direcciones. En diciembre de 2004 Ancap bajó el precio de las naftas 6,7% y el gasoil 8%. En abril de 2005 (ya con nuevo gobierno en funciones) las naftas aumentaron 6,5% y el gasoil 8%.

En el caso de las tarifas de UTE, hubo un ajuste a mediados de 2004 y un nuevo aumento en que empezó a regir en abril de 2005 con el FA en funciones. El precio de la tarifa residencial ajustó en esa oportunidad un 8,7%. En el caso de OSE, hubo un ajuste de 4,8% en agosto de 2004 y otro 5% en abril de 2005. En Antel, las tarifas ajustaron 3,8% en julio de 2004 y luego registraron otro aumento de 2,75% en promedio en agosto de 2005.