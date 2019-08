“Hace 25 años que estamos con 65% de procreo", lamentó Enzo Benech

Enzo Benech, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, mencionó como una restricción relevante en la cadena agroindustrial cárnica a la tasa de procreo: “Hace 25 años que estamos con 65% de procreo”, aludiendo a un índice que no ha evolucionado más allá de la existencia de precios altos o bajos por la producción; “estamos clavados en 65”, enfatizó.

El jerarca mencionó eso cuando fue consultado por los periodistas sobre cómo observa a la industria frigorífica nacional, tras una conferencia de prensa en la que se lanzó la campaña “Más agua para el desarrollo rural”.

Benech, tras mencionar que justamente se reunió con industriales este martes, admitió que “sí, me preocupa”, la situación de ese sector de la industria.

Recordó que cuando regresó de un viaje por Alemania y Japón, en mayo de este año, se reunió con trabajadores, con las gremiales rurales y con la industria, preocupado porque Uruguay estaba accediendo a los mercados más importantes del mundo, con la exportación de ganado en pie abierta, una alta extracción de ganado de los campos y que era “muy sencillo” para “cualquiera que hiciera los números” ver que “nos iban a faltar animales para la faena, cosa que es lo que está pasando, ni más ni menos”.

Admitió que “no es un tema sencillo, porque acá todos tenemos derechos y obligaciones”.

Benech señaló que “la industria está con dificultades porque obviamente los precios están altos y le falta materia prima”, pero además mencionó que hay costos industriales asociados a la productividad de la mano de obra más altos que en otros países: “No tengo duda, me lo han dicho y lo creo”, indicó.

Respecto a la producción primaria, indicó como un debe esa baja tasa de procreo ya mencionada.

“Creo que ahí, es lo que yo estoy intentando, ya los llamé y los voy a volver a llamar, tenemos que sentarnos en la mesa a ver cómo hacemos para levantar estas restricciones”, anunció.

Camilo Dos Santos

El 15% de la carne que se consume es importada

Relacionado con eso, señaló que no es casualidad que el 15% de las carnes que se consumen sean importadas, “parece raro, pero no es nada raro, porque eso significa que Uruguay, que viene exportando muy bien, a precios altos, importa carne más barata para que comamos los uruguayos y la verdad no es mala carne”.

Uruguay, en definitiva, coloca sus carnes a mejores precios en diversos mercados y para el abasto interno se recurre a la importación.

“Los estatus sanitarios son importantes, el reconocimiento que tenemos como país en el mundo es importante, hay que cuidarlos”, expresó Benech.

También mencionó que “hace muchos años no teníamos problemas de este tipo” y que recordaba que hubo momentos en los que la industria frigorífica “estaba muy mal, tenía dificultades y algunos productores quedaron con cuentas para cobrar, que no cobraron nunca”.

“Espero que no se repitan esas instancias, yo creo en las cadenas, porque la industria necesita a los productores, los trabajadores necesitan a la industria, estas son mesas de varias patas”, concluyó.