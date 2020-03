¿Hay riesgos en el consumo del ibuprofeno para paliar los síntomas del Covid-19? Lo que dicen los expertos

El ministro de Sanidad de Francia, Oliver Verán, envió este sábado un mensaje al mundo que motivó respuestas inmediatas en distintos ámbitos: en su cuenta de Twitter, alertó que el consumo del ibuprofeno, el antiinflamatorio del Perifar que suele indicarse para bajar los síntomas de la gripe, podría agravar el cuadro de infección de aquellas personas que sean portadoras del Covid-19, la enfermedad que causa el coronavirus.

⚠️ #COVIDー19 | La prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, cortisone, ...) pourrait être un facteur d'aggravation de l’infection. En cas de fièvre, prenez du paracétamol.

Si vous êtes déjà sous anti-inflammatoires ou en cas de doute, demandez conseil à votre médecin. — Olivier Véran (@olivierveran) March 14, 2020

"Tomar medicamentos antiinflamatorios (ibuprofeno, cortisona...) podría ser un factor en el empeoramiento de la infección. Si tiene fiebre, tome paracetamol. Si ya está tomando antiinflamatorios o tiene dudas, consulte a su médico", dijo el jerarca francés.

Pero esa afirmación no cuenta con consenso científico. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), por ejemplo, emitió un comunicado este domingo en el que rebatió que existiera algún "dato actualmente que permita afirmar un agravamiento de la infección por COVID-19 con el ibuprofeno u otros antiinflamatorios no esteroideos, por lo que no hay razones para que los pacientes que estén en tratamiento crónico con estos medicamentos los interrumpan”.

Sin embargo, lo que sí advierte el organismo español es que se trata de un tema que está sujeto a una "evaluación para toda la Unión Europea en el Comité de Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia".

"Este análisis finalizará previsiblemente en mayo de 2020 pero, con la información disponible es complejo determinar si esta asociación existe, ya que el ibuprofeno se utiliza para el tratamiento de los síntomas iniciales de las infecciones y, por lo tanto, la relación causa-efecto no es fácil de establecer".

Eduardo Savio, Infectólogo grado 5 de la Facultad de Medicina, explicó en diálogo con El Observador que, en efecto, actualmente "no hay ninguna evidencia científica acumulada que demuestre que el uso del ibuprofeno sea contraproducente en la evolución de la enfermedad".

Ello no quiere decir, agregó el experto, que no se esté a la espera "de publicaciones científicas, a las que rápidamente se pueda acceder online" que eventualmente comprueben lo contrario

Según recogió El País de Madrid, el mensaje del ministro de Francia se basa en un trabajo científico publicado en la revista The Lancet Respiratory Medicine el 11 de marzo, a cargo del investigador Michael Roth, que concluyó que el ibuprofeno podría facilitar el ingreso del virus que tiene en vilo al mundo a los pulmones del infectado.

Pero es una afirmación controvertida, tal como también lo subrayó el Departamento de Farmacología y Terapéutica del Hospital de Clínicas, en un boletín difundido este domingo: "No existen contraindicaciones para el uso de ibuprofeno en el manejo de las infecciones virales", informó el comunicado.

En ese documento, titulado "Infección Covid-19: aspectos farmacoterapéuticos", se especificó que "en el tratamiento sintomático de la infección Covid-19, no existe evidencia disponible de que (el uso del ibuprofeno) empeore el transcurso de la enfermedad". Aunque se advirtió: "Como con cualquier medicamento se debe recordar la importancia del uso racional, ya que no están exentos a complicaciones y quizás sus efectos adversos pueden sobre agregarse a los propios del cuadro viral.

Los académicos uruguayos agregan no obstante que "en los cuadros virales se recomienda, como primera línea, el uso de paracetamol para el manejo de la fiebre y el dolor, dado el mayor riesgo de algunas complicaciones como trombocitopenia, sangrado digestivo, afección renal".

Otras posibilidades para calmar síntomas

Aunque los afectados por el coronavirus pueden tomando ibuprofeno sin ninguna contraindicación –"no hay nada que diga que no debamos usarlo", insistió–, Savio recordó que hay otros calmantes cuyo efecto positivo no está siquiera en discusión.

"Sin decir que no se pueda tomar, hay otras opciones, como el paracetamol o la ditirona", agregó el catedrático. El primero es el compuesto que se encuentra en el Zolben, y el segundo en la Dodemina.