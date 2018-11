"Lo político no puede perjudicar el bienestar de los uruguayos"

En el 200° remate de Plaza Rural, minutos después del brindis, dijo que el festejo ya había pasado y que ya mismo había que ponerse a trabajar codo con codo con la mira puesta en los próximos 200 remates. ¿Cómo vivió este logro y qué mensaje procuró trasladar?

Que está bien celebrar los logros y objetivos cumplidos, pero pasado ese momento había que seguir con el trabajo, sin aflojar, es la única manera de que las cosas salgan y los objetivos se cumplan, laburando. En una época donde el trabajo está bastante subvalorado es cuando a quienes nos gusta debemos redoblar esfuerzos, por nuestros objetivos particulares, pero también como ejemplo, sobre todo para nuestros hijos, para que se les pegue este mensaje y no el otro. En cuanto a Plaza, dije lo que hacemos, terminamos un remate y esa misma noche estamos pensando en el que viene, es así.

Plaza Rural, de la mano de varios empresarios y entre ellos su padre, se originó en un momento muy adverso, del agro en particular, ¿qué recuerda?

Me acuerdo bastante porque fue un tema de desvelos de mi padre y de muchos de los actuales socios. Era una época difícil, con aftosa, crisis económica, cadena de pagos cortada, devaluaciones, etcétera, pero a la vez excitante por el ingenio que había que ponerle a las cosas para que salieran. Me quedaron muy buenos recuerdos de personas que laburaron muchísimo y que hoy no están en Plaza, a las cuales les digo gracias.

¿Quiénes son, en la actualidad, los integrantes de Plaza Rural?

Somos 13 socios fundadores: Walter Hugo y Joaquín Abelenda, la barra de Aramburu, Arrosa y Muñoz, Luisito Bengoechea, los hermanos Birriel, el Peto Cánepa, Carlitos de Freitas, Alvarito García, Fernando y Gonzalo Indarte, José de Freitas, Romualdo Rodríguez, Nacho Victorica y nosotros. Todos con su gente y equipos de trabajo que son los que sacan adelante los negocios y que hacen una tarea que es la más importante, juntar compradores y vendedores. En los últimos meses se incorporó Agro Oriental como empresa invitada, alianza que llevó meses de negociación, pero que hoy nos tiene contentos a Plaza y a los principales de la empresa.

En 200 remates han comercializado cerca de tres millones de vacunos y 300 mil lanares. A 17 años del mojón cero, ¿cuáles han sido las bases para un consorcio actualizado y sólido?

Vuelvo a la primera respuesta, laburo. Agregaría la inteligencia de los iniciadores en dejar a los que venimos incorporar ideas y así logramos ir adaptando Plaza a nuevas realidades. Tampoco creas que tenemos la venia así nomás, los más veteranos nos pulsean y cuestionan muchas de las cosas nuevas, por ejemplo la preoferta, pero eso está bien, es necesario.

¿Por dónde vendrán las próximas innovaciones para mantener vigente a la herramienta?

Ideas hay muchas, pero el timming es fundamental. Si se sale con algo nuevo muy antes de su tiempo se pierde o se toma como una idea no útil y por ahí lo único que pasa es que esta adelantada a su tiempo. Siempre recuerdo un cuento respecto a una persona que hizo un parque cementerio privado en un el interior, hace 25 o 30 años. Por 10 o 15 años la idea no gustó y la empresa tuvo dificultades. Al tiempo otro inversor compró los activos justo cuando empezaron a ser aceptados por el público haciendo un excelente negocio, con la idea de otro. Es un ejemplo. Así y todo somos inquietos a seguir probando nuevas ideas. En estos últimos dos remates incorporamos de forma provisoria la opción de seis cuotas para los ganados preñados, el presorteo y dos pantallas led mejorando la resolución para la gente que va en vivo. Hay mejoras internas que no se ven, como el sistema de mapeo de inspecciones. A la hora de coordinar las inspecciones la persona encargada puede ver dónde va a estar cada inspector y en qué horario de forma de mejorar la coordinación para hacer lotes en la zona y así muchas cosas más. Hay otro dicho que me gusta que dice “no envidio a quien tiene una buena idea, sino a quien la lleva a cabo”. Aterrizar una idea es la parte difícil. Plaza va a seguir teniendo novedades, cambios y mejoras importantes, a su tiempo.

¿Cómo observa al sector?

Muy enrarecido, principalmente por la guerra comercial China-Estados Unidos, una lástima. El momento no permite ningún tipo de proyección o estimación de los precios o mercados, ni siquiera en el corto plazo. China va a seguir siendo esa aspiradora de todo lo que sea proteína y alimentos, pero la vemos muy sola en esa megademanda y eso es muy arriesgado. Ojalá se reactivaran mercados que en su momento fueron trascendentes en volúmenes, como Rusia. Veo con mucha preocupación el avance de acuerdos comerciales entre grandes potencias a la hora de comprar materias primas y grandes productores. Y a Uruguay lo veo muy quieto, diciendo por parte de los responsables de comercio exterior que es fundamental hacer acuerdos y mejorar condiciones, pero en los hechos con cero avance y concreciones y se les va el período y nos vamos casi invictos. Eso no puede pasar, lo político no puede dañar o perjudicar el bienestar de los uruguayos. Ojalá Uruguay logre cambiar de ser un país con muchas intenciones e ideas a uno ejecutivo y de concreción. Sea quien sea que esté en el gobierno de turno.

¿Y cómo ve al ganadero?

Promediando un año no tan Promediando un año no tan malo desde el punto de vista de los mercados y el clima, pero de los peores en márgenes, producto de un país que se va volviendo muy complicado para cualquier empresa, incluida la producción agropecuaria. Alguno dirá que “se vende todo, hay mercados, el mercado está muy dinámico, entonces, ¿por qué se quejan?”. Seguro que el que dice o piensa eso no es productor, porque son cosas totalmente distintas. El mercado es importante, pero los costos de producir ese producto es igual de importante y el país está caro y complicado. Igual somos optimistas. La ganadería es de margen pequeño, siempre lo fue y el ganadero está acostumbrado, lo que lo hace versátil a los cambios de condiciones o dificultades del momento. También una vez más ha demostrado ser una actividad solida, hoy muchas cuentas por las dificultades de otras áreas, por ejemplo la agricultura, se están pudiendo pagar gracias a la pata ganadera. La vaca no sé si les gana, pero siempre está.

¿Cómo ve al mercado de haciendas, en el gordo y la reposición?

Firme y firme. Te aclaro que es un poco una sorpresa para mí esta firmeza en el gordo ya comenzado noviembre, pero se explica en algo fundamental, la demanda que hay por carne uruguaya. Que la cadena cinche es clave. Veremos cómo cierra el año, pero parecería que de mantenerse la situación climática-forrajera esta tónica se va a mantener hasta fin de año.

¿Qué balance primario puede realizar sobre la zafra de toros?

A priori, positivo, aunque la vorágine de un octubre con un mundo de remates no permite hacer un análisis claro. A fin de noviembre se va a poder evaluar mejor. Sí creo que muchas cabañas, sobre todo las nuevas y más pequeñas, se merecen un análisis y evaluación de viabilidad. Hay mucho toro ofrecido en un mercado con una economía difícil respecto a años pasados y en 2019 no va a cambiar. La cabaña es más que la genética, es servicio, relaciones con clientes todo el año, es poner una propuesta distinta a lo que hay y que se explique por qué el criador lo va a elegir frente a un montón de propuestas que hay en poco más de un mes. Los toros no se venden solos, los venden los cabañeros por relación, por genética, por antigüedad, por servicio o por una propuesta novedosa.

El perfil

Datos: Nació el 11 de julio de 1976, en Montevideo. Está casado con Francisca y es padre de Mauricio (5 años), Francisca (2) y León (4 meses).

Otras responsabilidades: Director de Zambrano y Cía, copropietario en un establecimiento agropecuario arrendado con sus tres hermanos y exvicepresidente de la Asociación de Consignatarios de Ganado.

Pasatiempos y fútbol: Hacer deporte cuando hay tiempo (fútbol y natación) y los caballos “sobre todo para disfrutar con la familia”. Es hincha de Nacional, “pero sobre todo sigo a los uruguayos afuera, especialmente al Barcelona de Luis Suárez”.