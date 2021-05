Torreira tras una temporada difícil: "Más allá del dolor, nunca dejé de pelear por mis objetivos"

Lucas Torreira, el volante de Atlético de Madrid, campeón de la liga española, llegó este martes a Uruguay para sumarse a los entrenamientos de la selección de cara a los partidos de las Eliminatorias frente a Paraguay (3 de junio) y Venezuela (8 de junio) y la posterior Copa América. Si bien coronó la temporada siendo campeón, no fue un año fácil para el futbolista ya que perdió a su mamá por el coronavirus y además no tuvo mayor participación en el equipo español.

El volante habló en rueda de prensa en el aeropuerto tras la llegada de los primeros celestes desde Europa y sobre su estado físico, manifestó: "Me entrené durante todo el año, el profe Ortega nos tenía como locos entrenando; si bien no llego con el rodaje de partidos que se necesito para la selección, me siento muy bien".

Durante la temporada 2020/2021 disputó 19 partidos con la camiseta del Atlético, el último el 18 de abril frente al Eibar por la liga española.

Lucas Torreira, junto a Luis Suárez, festejando el título con el Atlético

Torreira indicó que el título logrado en España fue un premio para él después de un año complicado: "Es una alegría enorme después de un año bastante duro por un montón de cosas que me pasaron, el fallecimiento de mi mamá... Pero más allá del dolor nunca dejé de pelear por mis objetivos, me quedé en el club porque confiaron en mi, si bien no jugué tanto, entendí que hay grandes jugadores y estoy contento por el club".

Sobre la actuación sobresaliente de Luis Suárez, el fraybentino señaló: "Luis no nos deja de sorprender, sabemos lo que es para los uruguayos, para los más jovenes, lo vemos como un reflejo, alguien que nos ha enseñando el camino. Es un orgullo tenerlo de compañero y se lo merecía por lo que pasó en el verano, cuando no tuvo una buena salida del Barcelona y finalmente completa un gran año".

Torreira y su mamá Viviana, fallecida este año por covid

Después del fallecimiento de su mamá por complicaciones derivadas del covid-19, Torreira dijo que le gustaría jugar en Boca Juniors.

"Expresé mi sentimiento y a medida que fue pasando el tiempo entendí que todo es muy difícil. Si bien no dejo de pensar que mi idea es jugar en Boca, si no ahora más adelante, el sueño se sigue alimentando".

Agregó que "uno siempre tiene que decir lo que piensa, mas allá que hay que cuidarse si hay una cámara adelante, es muy difícil que se pueda dar. Ahora quiero estar con mi papá, mis hermanos y pensando en la selección".

Sobre su futuro, el volante expresó: "Tengo un contrato de dos años con Arsenal y cuando termine la selección volveré, analizaremos qué es lo mejor para mi, pero dejo en claro que fui muy feliz en el Atlético y me fui campeón".