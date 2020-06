¿Por qué Cavani es el mejor para Carlos Bianchi?

Carlos Bianchi es el técnico más importante y reconocido en la historia de Boca Juniors de Argentina por todos los títulos que cosechó con el club: cuatro veces la liga argentina, tres Copas Libertadores y dos Copas Intercontinentales.

Además, como futbolista, jugó durante muchos años de su carrera -luego de Vélez Sarsfield- en el fútbol francés.

Uno de los tantos clubes que defendió en Francia, fue Paris Saint-Germain que el pasado sábado comunicó que no le renovará el contrato a Edinson Cavani ni a Thiago Silva, como informó Referí.

Con ese club, el goleador argentino consiguió 71 goles, y está entre los máximos artilleros de la institución parisina de la que el salteño es el mejor de todos con 200 tantos.

El Virrey, como lo conocen en Argentina, brindó una entrevista al diario francés Le Parisien y allí habló, entre otras cosas, de Edinson Cavani.

"Es una leyenda. Es el jugador que ha marcado más goles en la historia del club y dejará una marca indeleble. Para mí, la ecuación es simple: es el mejor desde que marcó la mayor cantidad de goles", indicó el exentrenador de Boca Juniors.

A su vez, destacó su "generosidad" como delantero: "Quiere ser útil para el equipo. Sí, puede fallar un gol o dos de vez en cuando, pero no está inactivo. No es una persona perezosa, no se lo puede acusar de caminar la cancha".

Cavani por ahora busca equipo y ofertas no le faltan. Lo quieren Internazionale de Milán, Atlético de Madrid (con el que estuvo a punto de firmar a fines de 2019), y clubes de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.