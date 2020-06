¿Por qué City Torque abrió las puertas para que sus jugadores fueran a entrenar?

Montevideo City Torque se transformó este lunes en el primer club de Primera división del fútbol uruguayo en abrir sus instalaciones para entrenar al aire libre con todo el plantel.

El club que funcionaba bajo la égida de Grupo City, junto a Defensor Sporting y Wanderers, fue de los primeros en realizar los test para descartar positivos de covid-19 entre sus futbolistas, funcionarios y cuerpos técnicos, y como todos dieron negativo, tomó esta determinación.

La institución se adelantó una semana a la exhortación de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para que comenzaran las prácticas en conjunto, ya que se espera que todos comiencen el lunes 15 de junio.

Desde el club matizaron la información y explicaron que no fue un regreso a los entrenamientos, porque eso se producirá el 15, sino que abrieron las puertas para el plantel completo y los jugadores lo tomaron como una continuidad de lo que se venía haciendo, ya que entrenaron en forma individual desde la hora 9.30 aunque en cuatro grupos de siete y ocho futbolistas. El detalle que no es menor que el trabajo se hizo bajo la mirada atenta del entrenador Pablo Marini y el resto del cuerpo técnico.

Los jugadores se encontraron en el complejo del club para entrenar bajo un estricto protocolo.

@MvdCityTorque

Al llegar, a cada uno de los jugadores se les tomaba la temperatura con el termómetro láser.

Cada futbolista tenía un lugar exclusivo para estacionar su automóvil particular a una buena distancia de los demás.

Los jugadores entrenaron al aire libre y cada uno llevó sus propias pesas, bandas elásticas y pelotas.

Si bien realizaron trabajos con pelota, lo hicieron de forma individual y en carrera, no hubo pases entre ellos.

En el predio de Montevideo City Torque, había tres puestos distintos para desinfectar las pertenencias de cada futbolista una vez que terminaran con la rutina física.

No se realizó un movimiento táctico, ya que se mantuvieron las distancias y los profesionales no se juntaron en ningún momento.

Al retirarse, los futbolistas no se bañaron en el lugar y cada uno se retiraba directamente hacia su automóvil para higienizarse posteriormente en sus domicilios.

@MvdCityTorque

Según confió la misma fuente a Referí, tanto la AUF, como la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, como los principales referentes de los demás clubes, ya estaban al tanto de esta decisión que tomó City Torque.

Con las autoridades de la AUF habló el asesor del grupo City, Pedro Bordaberry, en tanto que el capitán Álvaro Brun, junto con Leandro Ezquerra y Sergio "Chapita" Blanco, fueron quienes se comunicaron con la gente de la Mutual.

A su vez, en dicho club explicaron a Referí que la AUF en ningún momento prohibió el comienzo de los entrenamientos, sino que solo se limitó a exhortar que todos comenzaran el 15 de junio.

El plantel deCity Torque está citado para continuar con estas prácticas en la jornada del martes y el resto de la semana, en cuatro grupos de entre siete y ocho futbolistas.

Wanderers y Defensor, en la vereda opuesta

El presidente bohemio, Gabriel Blanco, admitió a Referí que si bien tienen todo pronto para poder volver a los entrenamientos, aguardarán hasta el próximo lunes como exhortó la AUF.

Camilo dos Santos

"Los jugadores me informaron que no cambió nada de lo aconsejado en su momento por la Mutual, por lo que sumado a la exhortación de la AUF, las prácticas volverán desde el lunes 15", explicó el titular de los bohemios.

Algo similar ocurrió con Defensor Sporting que aguardará hasta el lunes 15 para retornar a los entrenamientos.

Diego Battiste

El director deportivo del club, Fernando Fadeuille, informó a Referí que "nosotros ya estamos prontos y tenemos a todo el plantel a la orden, pero decidimos aceptar la exhortación de la AUF para retornar a los entrenamientos el 15 de junio".

La diferencia entre City Torque y los otros dos clubes, es que el plantel de Grupo City cobró durante todo el receso la totalidad de su salario y no cambió el vínculo con la institución. En el caso de que Wanderers los jugadores volverían bajo el régimen de seguro de paro. Recién el día 15 vuelven a cobrar la totalidad de sus salarios, igual que otros 13 planteles.

Liverpool, Deportivo Maldonado y City Torque son los únicos tres clubes que pagaron el 100% de los salarios en este período sin fútbol.

Tealdi: "Lo que hizo Torque no es lo conveniente"

El vicepresidente de la AUF, Gastón Tealdi, se mostró en contra de esta decisión.

"Lo que hizo Torque no es lo conveniente, no se rige ni se adecua a la exhortación que hizo oportunamente la AUF, que todos los planteles comenzaran conjuntamente y en función del protocolo que todavía no está aprobado. Hay que recordar que el pasado viernes el protocolo tuvo algunas observaciones (del Ministerio de Salud Pública que serán devueltas este mismo lunes por la AUF para su aprobación) y ellas apuntan a flexibilizar los requerimientos que el mismo tiene, porque fue hecho en base a una realidad epidemiológica que hoy ha cambiado, la situación es mucho más favorable, con una perspectiva mucho más optimista y eso permite que las autoridades gubernamentales puedan flexibilizar lo que establece el protocolo", expresó Tealdi.

Leonardo Carreño

Y añadió: "Lo más importante para nosotros es esperar lo que decidan las autoridades, más allá de que entendemos lo que Torque plantea que los entrenamientos individuales y al aire libre están permitidos. Eso es real. Creemos que no es una cuestión que pueda generar un perjuicio relevante o una diferencia tan importante, pero de todas maneras, lo conveniente hubiera sido esperar para que todos los planteles comenzaran conjuntamente el lunes 15 que es lo que tenemos previsto".

Consultado sobre la información que tenía Referí acerca de que Pedro Bordaberry le comunicó esta decisión de comenzar este lunes los entrenamientos a las autoridades de la AUF, Tealdi admitió que fue así. "Sí, es correcto. Él comunicó la determinación, eso es real. Nosotros estábamos en conocimiento. Ellos tienen su postura. Siempre dijimos que los clubes en el marco de la norma y de la reglamentación son libres de comenzar, pero obviamente sin el aval de la AUF, cada club va a asumir su responsabilidad. Si no pasa nada, bienvenido, vamos arriba y está todo bien. Pero nuestra idea era otra", sostuvo.