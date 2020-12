¿Qué proponen los cinco candidatos a presidente de Peñarol en lo deportivo?

Las elecciones de Peñarol se llevarán a cabo el próximo sábado 5 de diciembre y debido a la pandemia mundial por coronavirus, por primera vez se realizarán en más de un lugar físico. Como viene siendo tradicional en los últimos 40 años, el Palacio Cr. Gastón Guelfi continuará albergando el acto eleccionario, aunque en esta ocasión, será reservado exclusivamente para los socios vitalicios.

Los otros dos lugares para votar el sábado serán el Estadio Campeón del Siglo y el Antel Arena.

La lucha electoral se repartirá entre cinco candidatos: Mario Colla, Evaristo González, Juan Pedro Damiani, Ignacio Ruglio y Guillermo Varela.

¿Cuáles son las propuestas de estos cinco candidatos con relación a lo que serán sus respectivas apuestas deportivas a futuro en caso de ser electos?

Así se expresaron los cinco candidatos a Referí.

Mario Colla

Mario Colla, de la lista 555, tiene asegurado a Pablo Bengoechea como director deportivo y a Gabriel Cedrés como gerente deportivo en caso de que sea electo presidente.

“Que Pablo Bengoechea y Gabriel Cedrés hayan comenzado a hablar en marzo con sus amigos, que me hayan invitado en junio a participar, que el grupo siguiera creyendo, que tengamos el único plan escrito que hay de proyecto fútbol, escrito por Pablo y nuestro equipo, pensado para tres años de trabajo, es la única forma que veo de empezar a cambiar. No podemos arrancar con la idea de traer un técnico y si a los seis meses le va mal lo cambiamos. Sea Diego Aguirre o sea Klopp. Ya Peñarol ha traído técnicos de renombre que no duraron un año. Entonces lo primero es contar con el director deportivo (Bengoechea) y el gerente deportivo (Cedrés) bien respaldados, convencidos de lo que están haciendo. Es la primera vez que un ídolo del club se embarra y está dispuesto a impulsar a gente de bien, de trabajo, empresarios, socios con mucha pasión en el club, para que este grupo cambie esta realidad del club”, dijo Colla.

A su vez, añadió: “Nosotros queremos recuperar el ADN del club, esa fibra y el último gran momento del club fue el quinquenio. Tenemos que relanzarnos desde ahí, con las personas que estuvieron ahí y hoy están vivas, sanas, preparadas”.

Evaristo González

“Nosotros pretendemos a un técnico como Diego Aguirre, a una estructura como la que se ha logrado formar en este último año, pero con un técnico acorde, que no es lo que se hizo ahora. La única vez que elegimos correctamente, fue cuando se eligió al Memo López haciendo un scouting de técnicos, sabiendo qué perfil de técnico queríamos que se asociara al proyecto del Peñarol moderno que es necesario de este fútbol moderno. Ya llevamos 20 años de este siglo con una mentalidad sumamente anticuada y era necesario reformular lo que es la parte deportiva, alimenticia, física, coaching, psicológica, videoanálisis, scouting, pero es muy difícil hacer todo eso si el técnico que está no lo aprovecha o no se adapta a eso. Aguirre valora a Peñarol como Peñarol, y no por quien sea el presidente de turno. Y no tengo la menor duda que nosotros podemos brindarle el respaldo y el proyecto que pretendemos. Evidentemente él tiene una amistad con Juan Pedro (Damiani), pero lo importante, no es el nombre del técnico, si no la función que tiene que cumplir. Si yo fuera presidente, iría por Diego Aguirre, más allá de otros nombres que pudiera haber”, indicó Evaristo González a Referí.

Y añadió: “Entonces, el utilizar nombres de gente con mucha trayectoria muy valedera –que son nombres que hicieron el club–, como rédito propio, no nos parece lo correcto. Es como venderles una falacia a los socios. Nuestra intención es conseguir ese tipo de técnicos, pero no vendérselos a los socios de que los tenemos. Bengoechea quiere trabajar en el club y trabajaría con cualquier presidente de Peñarol que le dé las garantías de un proyecto serio. Aguirre es parte del club y una buena propuesta seria como la nuestra, es para que también nos considere”.

Juan Pedro Damiani

Antes de que oficializara su candidatura a la presidencia de Peñarol, ya había trascendido que Diego Aguirre acompañaría a Juan Pedro Damiani como técnico, si este es electo por cuarta vez.

“En mis charlas con Diego Aguirre –que también es algo muy importante para mi vuelta al club–, él me dijo: ‘Creo que nos quedó algo y estamos en edad para hacerlo. Me quiero volver de Catar y quiero hacer algo distinto’. Es un lujo para Uruguay tener a Diego Aguirre, Juan Verzeri y el profesor Piñatares, porque Diego tiene ofertas para ir a cualquier lugar y sin embargo prioriza venir a Peñarol y eso para mí tiene un valor superlativo”, sostuvo Damiani.

El expresidente dijo que la suya con Aguirre “es una dupla probada –en el buen sentido– en el fútbol, porque en el fútbol nunca nada es probado, pero ha coincidido que nos ha ido bien siempre. En 1986, cuando vino a Peñarol, en 1987 que fue campeón de la Libertadores, en 2003, cuando traté de convencer a mi padre y lo hice para que viniera como técnico de Peñarol, en 2010, campeón con una remontada fantástica y le ganamos la final a Nacional por el Uruguayo, en 2011 la final de la Libertadores”.

Ignacio Ruglio

Al igual que Mario Colla, Ignacio Ruglio habló con Pablo Bengoechea y con Gabriel Cedrés quienes, en caso de que este sea el nuevo presidente carbonero, ocuparán los cargos de director y gerente deportivo, respectivamente.

“Encabecé mi proyecto con Bengoechea y con Cedrés a los que fui a buscar especialmente para encaminar el proyecto deportivo, confiando en que tenían que llegar, ordenar la casa, y que tenían que estar al servicio de Peñarol los tres años sin moverse, para arreglar lo que sucede en la cancha. Por eso son todas estas reuniones con Bengoechea, porque hay que ordenar la cancha. Tenés que dejar un equipo funcionando, ganador, que se sepa a qué juega, que haya un mismo equipo todos los fines de semana, y que vaya a pelear ese Torneo Clausura para ganar este Uruguayo”, indicó Ruglio a Referí.

Y agregó: “El nuevo técnico está en la cabeza de Bengoechea, que es quien dirigirá la parte deportiva; todas esas cosas se acuerdan entre presidente y director deportivo. No decido yo ni él. Tenés que consultar, vamos a escuchar las recomendaciones, a qué técnico debemos ir a buscar, por eso a la presentación de Bengoechea y Cedrés la llamamos ‘Al fútbol, los que saben de fútbol’.

Guillermo Varela

A diferencia de los demás candidatos, Guillermo Varela tiene otra estrategia que es la de no manejar nombres antes de las elecciones, si bien, según comentó, ya mantuvo algunas reuniones.

“Creemos en el formato de una dirección deportiva fuerte, con una secretaría técnica en contacto directo con el plantel de Primera división, un director de formativas que esté alineado con la visión del club y con la de los directivos. Sí tenemos la expectativa y la esperanza de que Peñarol se gestione como un club de primer mundo, con los procesos deportivos del primer mundo. Lo que no hemos hecho es entrar en esta batalla ilusoria electoral donde las agrupaciones partidarias ya se han tomado para sí el derecho de elegir el director técnico, las condiciones y los detalles. Eso corresponde al futuro nuevo consejo y al futuro presidente”, expresó.

Varela dijo que “embanderar a determinadas glorias del club que son patrimonio de todos, con específicas candidaturas o listas, es más de lo mismo. Es la vieja política, la política de vender ilusión tres meses antes de las elecciones. Son todos nombres que todos los hinchas de Peñarol estamos alineados en que podrían conducir al club, pero son decisiones posteriores al acto eleccionario. Esta no es una elección para elegir director técnico sino presidente y un modelo de gestión. En eso, en lo deportivo, nosotros queremos escorear a los jugadores, en forma profesional como se hace en el primer mundo, o sea, valoraciones científicas basadas en tecnología. Estamos con un equipo de científicos de datos muy importante, con gente que está trabajando para el primer mundo ya en nuestros equipos, dirigidos por Diego Vallarino y estamos explicando al mundo del fútbol cómo vamos a evaluar a los jugadores, no solo para sus contrataciones, sino también para cómo enseñarles las mejoras que son necesarias y particularmente, para sus remuneraciones”.