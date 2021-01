¿Es posible la vuelta del Morro García a Nacional? Esto es lo que se sabe hasta ahora

Los hinchas del fútbol siempre sueñan con el retorno a su club de aquellos jugadores que los hicieron felices. Y para los de Nacional, Santiago "Morro" García es uno de ellos. El delantero, formado en Los Céspedes, fue un predestinado desde el debut en Primera división. Su primer partido fue en el final de la Liguilla de 2008 y marcó el gol con que Nacional venció 1-0 a Defensor Sporting y se coronó campeón. Tenía entonces 17 años.

Hoy el Morro tiene 30 años y un largo recorrido que incluye Atlético Paranaense, Kasimpasa de Turquía, un regreso a Nacional en 2013 que no resultó fructífero, River Plate de Uruguay y Godoy Cruz de Mendoza, donde llegó en 2016 y se transformó en ídolo, también de sus hinchas.

Prensa de Godoy Cruz

Aún permanece en el club de Mendoza y su contrato vence a fines de junio, pero el entrenador no lo va a tener en cuenta durante los próximos seis meses y el presidente intenta negociarlo. Es por ese motivo que surgió la posibilidad de la vuelta a Nacional ahora que tiene escasez de jugadores referentes que ayuden a los juveniles, que son mayoría en el plantel principal. ¿Hay posibilidades de que el Morro vuelva ahora?

La relación del jugador con el club argentino no es la mejor y quedó claro en las últimas declaraciones del presidente José Mansur a una radio local: "Me siento defraudado y lamento no haber tomado una decisión antes. Todo el mundo habla, pero hay que cumplir ciertos requisitos y más si se es un líder. Cuando sos ídolo hay que dar el ejemplo para todos los pibes y él no lo hizo", expresó y añadió: "Es una pena, me hubiera gustado que se fuera por la puerta grande del club, pero no hizo nada para eso. Santiago García está afuera de Godoy Cruz, lo tenemos que negociar, no es nada malo cumplir un ciclo, por más que quiera estar".

Nacional inició gestiones porque es un jugador que le interesa al técnico Jorge Giordano. Además, desde el club albo tienen información de que el delantero quiere volver. La dificultad de la negociación radica en lograr que el futbolista rescinda el contrato con la institución mendocina, una situación que no se avizora fácil. Esa sería la solución más inmediata, aunque el jugador no podría jugar enseguida, sino que quedaría disponible para cuando empiece el Campeonato Uruguayo 2021.

Si bien hay directivos que se ilusionan con su presencia, hay otros que tienen la impresión de que no es posible ni el momento adecuado, según supo Referí.

Tras las bajas de Gonzalo Castro y Sebastián Fernández, en el plantel de Nacional solo quedaron Gonzalo Bergessio y Rafael García como futbolistas experimentados. Es por eso que la comisión directiva tomó la decisión de incluir a Álvaro Recoba en el cuerpo técnico y contratar al argentino Andrés D'Alessandro, de 39 años.

Después de su debut en 2008, el Morro se consolidó en Primera en la temporada 2008/2009, siendo el goleador del equipo con 13 tantos. Ese año el tricolor fue campeón uruguayo y avanzó hasta semifinales de la Copa Libertadores. En la temporada 2009/2010 hizo seis goles y en la 2010/2011 marcó la friolera de 26 goles y se coronó nuevamente campeón uruguayo. En julio de 2011 fue transferido al Atlético Paranaense.

Una condena judicial junto a otro grupo de futbolistas tras una pelea en un clásico de verano, perjudicaron su regreso a Nacional en la temporada 2013/2014, en la que tuvo que cumplir una sanción de 60 días y marcó un solo gol. Al año siguiente en River recuperó su mejor nivel y otra vez armó las valijas para salir al exterior.

Ahora los hinchas tricolores sueñan con su vuelta.