¿Quiénes fueron los ganadores y perdedores del 2018?

Algunos fueron proclamados y vieron como subió su intención de voto y a otros se les cayó la estantería política. Algunos contaron firmas y llegaron a sus metas con apuestas importantes y otros tuvieron que comunicar números que lapidaron los objetivos que se habían marcado. En el 2018 hubo ganadores y perdedores y El Observador hizo una selección con los más destacados.

A nivel político, el 2018 fue el año en el que la oposición comenzó a ver con claridad que tiene la posibilidad de retornar al poder de cara a las elecciones de 2019 si apela a los acuerdos partidarios. En contrapartida, para el Frente Amplio fue el año de intentar dejar la cancha lo más limpia posible con la sanción al exvicepresidente Raúl Sendic y buscar nuevo precandidatos presidenciales.

También fue el año de golpes al trabajo, con aumentos en el nivel de desempleo y deterioros en el mercado laboral. De hecho, el tercer trimestre cerró con porcentajes de desempleo de 8,5% de la población económicamente activa. A eso se le sumaron reclamos de sectores gremiales y empresariales, con la voz del agro alzándose con fuerza especialmente en los primeros meses bajo la agrupación “Un solo Uruguay”.

La seguridad también generó el grito de varios sectores y organizaciones de la sociedad civil y los niveles de delincuencia se dispararon. Por otro lado, el gobierno desplegó herramientas para el combate al narcotráfico con operativos en barrios que desbarataron a grupos de familias delictivas y provocaron cientos de allanamientos.

En algunos casos, la línea entre ganar o perder es fina. Sin embargo, es posible anticipar que el 2019 será la excepción a ese límite que puede correrse de un lado para otro.

Será un año de ideas, propuestas, recorridas, saturación mediática, encontronazos políticos, celebraciones y llantos. Y tal como pasará este lunes habrá quienes levanten la copa con más alegría. Porque no es necesario hacer futurología para saber que el año entrante tendrá un ganador y un perdedor claro que dispondrá la ciudadanía probablemente el último domingo de noviembre, en el balotaje del año electoral que casi comienza.

Ganadores en la actualidad nacional

Carolina Cosse

Luego de meses de especulación sobre su precandidatura, el MPP proclamó el apoyo a la ministra de Industria, Carolina Cosse, y la colocó como la única candidata mujer del partido de gobierno. Cosse llega a fin de año con mucha exposición pública y sumando simpatías en el electorado. La última encuesta de Opción dio un empate técnico: le adjudicó 39% de intención de voto entre los frenteamplistas, ante 40% del intendente de Montevideo Daniel Martínez.

Partido Colorado

El cimbronazo que en 2017 recibió el Partido Colorado cuando el líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, anunció su retiro de la política a partir de 2020, tuvo una vuelta de tuerca con la reorganización colorada. Dirigentes y militantes debieron reagruparse, formar nuevos sectores e impulsar a nuevos y viejos protagonistas de la política. En ese contexto entró en escena el economista Ernesto Talvi, impulsado por varios referentes, con su nueva agrupación Ciudadanos, y retornó bajo el sector Batllistas el dos veces presidente de la República Julio María Sanguinetti. A priori, el resultado de un año con un nuevo menú colorado parece posicionarlo como uno de los ganadores de 2018. Hubo un importante repunte en la intención de voto del Partido Colorado, que pasó de tener un 7% en el segundo trimestre a 16% en este último, según el informe de situación política de la consultora Factum.

Daniel Martínez

No solo confirmó su precandidatura, con la que coqueteaba desde hacía mucho tiempo, sino que su gestión de la Intendencia de Montevideo goza de la aprobación de buena parte de la ciudadanía. Daniel Martínez tenía en julio un nivel de aprobación de 49% según cifras de la consultora Cifra y en noviembre el nivel de satisfacción de la gestión del jefe comunal trepó a 55% y registró a su vez una desaprobación de 33%, al tiempo que el 12% ni aprueba ni desaprueba su tarea. Por otro lado, la Intendencia de Montevideo alcanzó por segundo año consecutivo el superávit en sus cuentas. Hubo un resultado positivo de US$ 26.000.0000 y el intendente pudo anunciar una rebaja de tributos y nuevas obras.

Ley integral trans

Los grupos que defienden los derechos LGBTI tuvieron una gran victoria este año cuando el Parlamento aprobó el proyecto de ley integral trans. La norma fue duramente cuestionada por movimientos religiosos, algunos de los cuales impulsan un referéndum para derogarla. El texto establece que toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad conforme a su identidad de género, con independencia de su sexo biológico, prevé la adecuación del nombre y habilita a los menores de edad a comenzar procesos de hormonización o a cambiarse de nombre sin la anuencia de sus padres o tutores, mientras que sí exige el permiso para realizar una intervención quirúrgica. Además dispone una pensión (de hasta $ 11.500 mensuales) para las personas trans perseguidas por la dictadura.

Vivir sin miedo

En mayo, Jorge Larrañaga se lanzó a recolectar firmas para impulsar un plebiscito que reforme la Constitución en cuatro aspectos vinculados a la seguridad pública sin el apoyo de los demás líderes nacionalistas. Cientos de casillas se desplegaron por todo el país con colaboradores que invitaban a los ciudadanos a firmar para obtener 270 mil firmas antes de abril de 2019. El 15 de diciembre Larrañaga anunció que la campaña Vivir sin miedo alcanzó 376.427 firmas, por lo que se votará el próximo año junto a las elecciones nacionales.

Nepotismo

Meses después de que se desatara la polémica por casos de nepotismo en la Intendencia de Artigas –a la que le siguió una serie de otros similares en diferentes organismos y departamentos– no mucho cambió. El caso más emblemático de cómo el nepotismo fue un ganador de 2018 se ubica en el Tribunal de Contencioso Administrativo (TCA), que ratificó las contrataciones de los asesores abogados que colaboran con los ministros en el estudio de los casos, entre quienes figuran hijas de tres de los cinco jueces que integran ese organismo. A raíz de las decenas de casos que surgieron, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) debió sacar un comunicado ratificando la ilegalidad de esos puestos y exhortando “a los jerarcas públicos a corregir de inmediato estas situaciones”.

Liceales destacados

Varios liceales se merecen el premio a ganadores del 2018 por sus desempeños en temas vinculados, principalmente, a la ciencia. Por ejemplo, un equipo de estudiantes del liceo rural de Toscas de Caraguatá ganó el primer premio en investigación de proyecto en la competencia First Lego League Open, por un trabajo sobre reciclaje de agua de lluvia. Para el proyecto debieron desarrollar un sistema de recolección de agua de lluvia que la aprovechara para reutilizarla en la huerta que tiene ese centro educativo rural. Por otro lado, en el centro educativo Los Pinos, del barrio montevideano Casavalle, tres adolescentes le dieron vida a un proyecto que parecía ser exclusivo de la NASA. Pablo, Facundo y Ezequiel aprendieron diseño 3D, robótica, algo de matemáticas, química, física y meteorología para poder lanzar un cohete con total éxito.

Forestación

Pese a que productores y empresarios manifestaron a lo largo de todo 2018 que Uruguay está viviendo una crisis en el sector agropecuario, una de las grandes excepciones fue la forestación, que tuvo niveles de exportación muy alentadores. Si el escenario que se dio en los primeros 10 meses del año se ratifica con las cifras de los dos últimos, la forestación se coronará no solo como una ganadora sino como la principal área de cadena exportadora del país, un podio que será difícil de arrebatar en los años venideros. Ese sector logró ser uno de los tres rubros principales en la exportación en un espacio de 800 mil hectáreas, cuando la ganadería alcanza niveles similares pero ocupa de 10 millones a 12 millones de hectáreas.

Perdedores en la actualidad nacional

Eduardo Bonomi

Los homicidios aumentaron 66,4% y las rapiñas 55,8% en el primer semestre de 2018. Los robos con uso de violencia fueron 14.459 en los primeros seis meses del 2018 y los hurtos aumentaron 26,9% en el mismo período. Esos son algunos de los datos que colocan al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, como uno de los perdedores del año, especialmente teniendo en cuenta que a este período de gobierno le queda poco más de un año y el compromiso asumido de bajar 30% las rapiñas parece muy lejano. Bonomi fue centro de críticas de la opinión pública, la oposición pero también de algunos de sus compañeros, como el intendente y precandidato oficialista Daniel Martínez, para quien “un cambio de nombres (en el Ministerio del Interior) podría ayudar a solucionar problemas”. El ministro caminó más de una vez por los pasillos del Palacio Legislativo para visitar comisiones y ser interpelado por novena vez desde que es ministro. Como último movimiento de 2018, la oposición intentó censurarlo en diciembre pero el Frente Amplio lo impidió.

La opinión pública también le puso en el ojo de la tormenta cuando a fines de noviembre, durante la inauguración de la nueva ruta 30 en Artigas, el ministro forcejeó con un grupo de cultivadores de tabaco del norte del país que intentaron manifestarse mientras el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, pronunciaba un discurso. Bonomi se defendió en una entrevista con el programa Todo Pasa de Océano FM y dijo: “Fue un acto público, precedido de una instancia de reunión de los ministros” con organizaciones y vecinos, y “los trabajadores de tabaco no se reunieron con nadie. No se reunieron con el ministro de Trabajo, no se reunieron con la ministra de Industria, no se reunieron con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, no se reunieron con el ministro de Salud Pública, no hubo ninguna reunión, no hubo ningún reclamo”.

Raúl Sendic

El exvicepresidente de la República, Raúl Sendic, culmina su año con dos hechos que lo posicionan como uno de los perdedores de 2018. Por un lado, un tribunal de apelaciones confirmó su procesamiento por los delitos de peculado y abuso de funciones. El organismo concluyó que “se extralimitó arbitrariamente en el ejercicio de sus funciones en el caso que se le imputó” y afirmó que “se apropió de dinero que estaba en posesión por razón de su cargo, en beneficio personal”. Sendic había sido procesado en mayo por la jueza Beatriz Larrieu, de Crimen Organizado, quien entendió que durante su presidencia de ANCAP se “apropió” de “importantes sumas, que empleó en gastos personales” a través de la tarjeta corporativa.

Por el otro, el Plenario del Frente Amplio resolvió su inhabilitación y la del senador de la Lista 711 Leonardo De León para las próximas elecciones. Esa decisión partidaria fue tomada el sábado 15 de diciembre, cuatro días después de que se confirmara su procesamiento. Pese a eso, el exvicepresidente decidió que dará batalla junto a la 711 y será protagonista de todos los actos de su agrupación en la campaña de 2019.

Militares

Con los votos del Frente Amplio, el Senado sancionó la ley de reforma del sistema de previsión social de las Fuerzas Armadas –conocida como caja militar- y colocó a la lucha de los militares contra esa ley como una de las perdedoras de 2018.Pasó más de un año y medio entre discusiones y negociaciones, especialmente dentro oficialismo. El principal opositor frenteamplista era el diputado Darío Pérez, que pretendía que se flexibilizara la aplicación del nuevo régimen a la población militar más vulnerable.

Arroz

El área sembrada con arroz se achicó aproximadamente 10% en 2018 en relación a la campaña anterior y se situó en 140 mil hectáreas. Ese dato lo lleva a ser la menor superficie desde que en la zafra de 1994-1995 se ocuparon 146 mil hectáreas. Este nuevo registro está a la vez muy lejos de las 205 mil hectáreas que se llegaron a sembrar en 1998-1999. Desde la campaña de 2010-2011, cuando se sembró arroz en 195 mil hectáreas, el área ha ido descendiendo año tras año y, dados los problemas de competitividad que afronta el productor arrocero, es difícil que esa tendencia pueda revertirse. En suma, se acumularon ya cinco ejercicios con números en rojo para la mayoría de los arroceros, con costos productivos que no logran ser cubiertos pese a la excelente productividad alcanzada, distintiva del sector arrocero. A eso se le sumaron 17 ocupaciones en plantas arroceras en diciembre por reclamos salariales de los trabajadores y el cierre de algunas plantas de conocidas marcas de arroz.

Empleo

El empleo fue una de las preocupaciones que tuvo el gobierno durante 2018. Los datos que se conocían mensualmente sobre actividad, puestos de trabajo y desempleo no mejoraban y los últimos registros no variaron. El período comprendido entre julio y setiembre fue el peor tercer trimestre desde 2007. Los datos relevados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) mostraron que la caída en el nivel de ocupación era equivalente a la destrucción de 21.300 puestos de trabajo en el último año.

Cambio mutuales

Los usuarios del sistema de salud que pretendieron cambiarse de mutualista en febrero de 2019 también fueron perdedores este año. El 16 de noviembre, el Poder Ejecutivo resolvió suspender la apertura del corralito mutual de febrero 2019, a través de un decreto, y por segundo año consecutivo. La noticia contradijo el anuncio que había realizado la Junta Nacional de Salud (Junasa), cuando aseguró con bombos y platillos que habilitaría el traspaso de usuarios entre mutualistas a través de un novedoso sistema informático de huellas digitales, que evitaría la intermediación lucrativa y, por lo tanto, beneficiaría al usuario. El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, dijo que la vuelta de tuerca se produjo porque “la movilidad no está limpia”, y el presidente de la República, Tabaré Vázquez, aseguró que “no están dadas las condiciones y porque hay, como dijo un querido expresidente (el colorado Jorge Batlle, fallecido en 2016), una manga de sinvergüenzas metidos en el medio”.

Narcos

A pesar de que la inseguridad pareció ganarle a las políticas públicas del gobierno este año, la lucha contra el narcotráfico se intensificó notoriamente con megaoperativos en barrios del centro y la periferia de Montevideo. A un año del primer operativo, que se realizó en Casavalle, se acumularon más de 460 allanamientos y hay más de 100 delincuentes imputados en la Justicia, 81% de los cuales fueron detenidos por la policía.

Cajeros automáticos

Pese a que se implementó una serie de medidas para evitarlo, las explosiones a cajeros automáticos también marcaron el 2018 y pusieron a esos sistemas de extracción de dinero como uno de los grandes perdedores. Las autoridades creyeron que el sistema de entintado de billetes que se acciona una vez que se detecta una explosión y deja inutilizable el dinero iba a ser la medida más efectiva, pero desde que en febrero de este año las redes financieras comenzaron a instalarlos hubo varios dispensadores que de todas formas fueron explosionados.

Los asaltos con explosión llegaron a 69 en un lapso de 14 meses, según cifras del Ministerio del Interior. Esos datos difieren ligeramente con la cuenta que lleva el experto de seguridad Edward Holfman, quien escribió este viernes en su cuenta de Twitter que contabiliza 74 cajeros explosionados.

Ganadores de la actualidad internacional

Bolsonaro

El ultraderechista Jair Bolsonaro fue electo presidente de Brasil, con 55,18% de los votos, frente a 44,82% para el izquierdista Fernando Haddad y se consagró como uno de los ganadores del 2018 en materia internacional. Bolsonaro tomará el mando del país este 1º de enero y gobernará hasta 2022. El candidato del Partido Social Liberal (PSL) dirigió desde su casa una exitosa campaña que centró en las redes sociales, tras la puñalada que sufrió durante un acto callejero a principios de setiembre.

Angela Merkel

Angela Merkel anunció este año que su actual mandato como canciller de Alemania, que termina en 2021, “será el último”. De todos modos es una de las ganadoras del 2018 ya que lleva 13 años en el poder. También anunció que dejará en diciembre la presidencia de su formación, la Unión Demócrata Cristiana (CDU), que dirige desde hace 18 años. El partido de Merkel quedó primero en las elecciones y podrá seguir gobernando el Bundesland aliándose con otras formaciones, aunque tuvo una pérdida de 11 puntos con respecto a 2013.

Perdedores de la actualidad internacional

Donald Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue uno de los perdedores. La última pérdida fue la del secretario de Defensa, Jim Mattis, que decidió irse después de que Trump retirara las tropas de Siria. A su vez, luego de perder la mayoría en la Cámara de Representantes, sigue luchando con el Congreso para obtener el dinero para el muro en la frontera con México.

Venezuela

La situación económica y política de Venezuela, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, sigue en caída libre. Casi tres millones de venezolanos emigraron desde 2015, lo que generó una gran crisis migratoria. Colombia, uno de los países de destino, ha recibido en los últimos años a más de un millón, en medio de tensiones con el gobierno de Maduro.

Cultura - espectáculos

Perdedores

Darthés

La actriz argentina Thelma Fardin denunció que en 2009 –en una gira con el programa de televisión Patito Feo en Nicaragua– su compañero de elenco, Juan Darthés, la violó. El actor tenía 45 años y ella 16. Su denuncia generó el rechazo generalizado que fue más allá de Argentina. La frase “Mirá cómo nos ponemos” se hizo viral y quedó marcada como prueba del apoyo a quienes pasaron por situaciones similares. Darthés se fue del país y en Nicaragua la denuncia continúa su trámite.

El Galpón

El actor, director y escritor Franklin Rodríguez fue declarado persona no grata por el teatro El Galpón, lo que generó una ola de críticas por parte de colectivos de la sociedad civil y actores. La declaración en contra de Rodríguez fue confirmada por el actor y director Héctor Guido, secretario general de El Galpón. “Él ha hecho declaraciones extremadamente agraviantes a nuestra institución, a nuestro proyecto y a todo el teatro”, dijo Guido al ser consultado al respecto.

Inclusivo

Pese a que se comenzó a imponer en ciertos colectivos, el lenguaje inclusivo terminó siendo un perdedor del 2018 luego de que la Real Academia Española (RAE) declarara que “no hay razón para pensar que el género masculino excluya a las mujeres en tales situaciones”. “El masculino, por ser el no marcado, puede abarcar el femenino en ciertos contextos”, afirmó en su nuevo manual. “No hace falta forzar para duplicar”, dijo Víctor García de la Concha, coordinador de la publicación.

Ganadores

Inauguraciones

La nueva sede de Cinemateca, ubicada en el flamante edificio de la Cooperativa Andina de Fomento (CAF, Bartolomé Mitre y Ciudadela), se inauguró en diciembre con tres salas. Cinemateca tiene ahora una capacidad para unos 400 espectadores; se proyecta en 35 mm –algo que ya no se podía hacer en las antiguas salas porque no existía un proyector en condiciones– y en digital, tiene una cafetería y un estacionamiento. También se inauguró el esperado -así como criticado- centro de espectáculos Antel Arena. Pasaron más de cinco años y medio desde el martes 2 de abril de 2013 en que Antel y la Intendencia de Montevideo firmaron un convenio para la reconstrucción conjunta del emblemático Cilindro Municipal. La obra insumió una inversión de unos US$ 82 millones.

Ida Vitale

A sus 95 años, la poeta uruguaya Ida Vitale ganó el Premio Cervantes 2018, el galardón literario más importante de las letras españolas. El anuncio se lo hizo por teléfono el ministro de Cultura español, José Guirao. “Este premio reconoce una trayectoria poética, intelectual, crítica y traductora de primer orden”, dijo el ministro leyendo el acta del jurado. El premio otorgado a la uruguaya –representante de la poesía esencialista, última referente de la brillante generación del 45, ensayista, crítica literaria– consta de € 125 mil.El Cervantes ha alternado entre autores españoles y latinoamericanos desde 1996. Ese año lo ganó José García Nieto y luego Guillermo Cabrera Infante. La alternancia se rompió este año con Vitale, luego de que el nicaragüense Sergio Ramírez fuera galardonado en 2017. Vitale es la quinta mujer en recibir el premio y la segunda uruguaya; en 1980 Juan Carlos Onetti fue galardonado con el mismo reconocimiento.

Brechner

La película La noche de 12 años, del cineasta uruguayo Álvaro Brechner, fue uno de los grandes estrenos del cine uruguayo de 2018. La producción es la adaptación de Memorias del calabozo, libro en el que Mauricio Rosencof y Eleuterio Fernández Huidobro cuentan los años de confinamiento en el penal de Punta Carretas durante la dictadura uruguaya, donde fueron rehenes junto a José Mujica. Va camino a ser la película más vista de la historia del cine uruguayo y ya se puede ver en Netflix.

Deportes

Ganadores

Movimiento de futbolistas

Para medir el poder que ganó el movimiento de futbolistas en 2018 basta con mirar números: de no tener voz ni voto a inicios de 2018 pasaron a tener 11 votos (de 76) en el Congreso que surgió del nuevo Estatuto. Con eso, los jugadores de fútbol cosecharon lo que empezaron a sembrar en 2016, con la batalla por los derechos de esponsorización de la selección. Con la espalda de la generación que volvió a poner en los primeros planos a la selección, primero ellos y luego los jugadores del fútbol local iniciaron una serie de reclamos, que terminaron con la solicitud de intervención de FIFA a la AUF. El organismo rector del fútbol mundial los escuchó y les dio un rol clave, con un puesto en el comité interventor y poder para recomendar a los otros dos (Diego Lugano y Diego Godín pesaron para elegir a Pedro Bordaberry y Armando Castaingdebat respectivamente). El nuevo Estatuto, a pesar de tiras y aflojes, refleja gran parte de sus pedidos, y los transforma en un factor clave de poder de aquí en más, avizorando pelea en varios frentes, sobre todo ante Tenfield, el otro gran poder del fútbol uruguayo.

Perdedores

Puma Rodríguez

Pocas veces el presidente de un club grande se va casi con unanimidad. Fue el caso de José Luis Rodriguez en Nacional, pero por lo negativo: dejó a la institución con un pasivo que en su ejercicio alcanzó los US$ 26 millones y pérdidas en el último ejercicio de US% 5.6 millones, al punto que el nuevo presidente tuvo que tomar medidas drásticas y urgentes como elevar un 50% la cuota social, en el medio de un escenario donde en la caja no había dinero ni para pagarle a los funcionarios. En lo institucional Nacional perdió pié, perdió dos de tres campeonatos uruguayos a manos de Peñarol, fracasó a nivel internacional y dejó pasar la chance de grandes transferencias (Diego Polenta, Iván Alonso y Rodrigo Amaral, entre otros, se fueron dejándole nada o muy poco dinero al club). Se peleó con buena parte de la directiva y de los socios por su acercamiento a Casal, y sus propios directivos le enmendaron la plana en varias votaciones clave. Inauguró una ampliación de las obras del Parque, pero en el medio incumplió con cientos de socios que compraron sus palcos y aún no los recibieron. Se fue entre críticas, y los socios no le aprobaron las últimas dos memoria, todo un síntoma de una de las peores presidencias tricolores de los últimos