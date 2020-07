¿Se adelanta el fin de la sociedad Suárez-Messi? Afirman que Lio se plantea dejar el Barça

¿El fútbol mundial estará siendo testigo de los últimos partidos de Luis Suárez y Lionel Messi juntos en Barcelona? La dupla rioplatense podría tener un final antes de lo esperado según las versiones que surgieron este jueves en España, donde se informó que el ídolo argentino paró las negociaciones de renovación de contrato con el club catalán.

La radio española Cadena Ser afirmó este jueves que el astro argentino considera abandonar el FC Barcelona en 2021.

"Ahora mismo Messi paraliza la renovación con el Barça que había empezado, iba por buen camino, con sintonía entre ambas partes pero tras los últimos acontecimientos Messi reconsidera todo, para las negociaciones para renovar su contrato", se indicó en el programa "El Larguero", en el que destacó que el rosarino se plantea su salida del Barça.

AFP

"La idea que tiene ahora el argentino es acabar estos cinco partidos, jugar la temporada que viene y marcharse, esto es lo que ahora mismo está en la cabeza de Leo Messi, abandonar el Fútbol Club Barcelona", añadió El Larguero, cuya noticia se replicó en los principales medios deportivos.

El capitán de los blaugranas “está harto”. "Messi le ha dicho a su gente más cercana del vestuario que él nunca ha querido convertirse en un problema para el club, que siempre dijo que se quedaría en el Barça y que acabaría su carrera en el Barça mientras le quisieran", asegura la radio española.

"Está cansado -afirma- de ver cómo se le atribuyen informaciones, filtraciones" y de ver el tiempo pasar sin "el proyecto ganador" que le prometieron.

La información cobró fuerza este jueves y hasta el técnico de Real Madrid, Zinedine Zidane, reaccionó diciendo que "no lo espera" (a la partida de Messi) porque quiere en la Liga a los mejores. "No sé lo que va a pasar. Nosotros no esperamos eso (su salida). Esta en esta Liga y queremos a los mejores. Lo que vaya a pasar no lo sé", respondió Zidane.

AFP

Crisis de Barcelona

La noticia sobre la salida de Messi se da en medio de la crisis que vive Barcelona por estos días, luego de empatar los dos últimos partidos de La Liga y de ver cómo Real Madrid aprovechó esos tropiezos para sacarle cuatro puntos de ventaja en la pelea por el título al ganar sus respectivos partidos.

Además, hubo momentos de tensión en los encuentros, como cuando el argentino no prestó atención a las indicaciones de Eder Sarabia, el asistente del entrenador Quique Setién, en el partido ante Celta de Vigo.

TODO MAL. Messi parece no querer escuchar las indicaciones del segundo entrenador, Eder Sarabia y ni siquiera la presta atención, durante una pausa en el partido entre en Barcelona y el Celta. pic.twitter.com/LktdDkASqm — Bitbol (@Bitbol_LA) June 29, 2020

O con las declaraciones de Suárez, quien tras el partido ante Celta fue consultado sobre por qué Barcelona perdía puntos de visitante. “Para eso están los entrenadores, para analizar por qué perdemos puntos importantes fuera de casa, algo que no nos pasaba otras temporadas”, dijo el delantero, en lo que se ha dado a entender como un recado para Setién.

EFE

Si La Liga actual, con cinco fechas por jugar, se escapa finalmente para Barcelona, solo le quedará como salvación de esta temporada la Liga de Campeones, donde el camino todavía es largo.

Le queda pendiente la vuelta de octavos de final de octavos de final, ante Nápoli (ida: 1-1). Si lo supera accederá a esa inédita 'Final 8' en Lisboa contra lo más selecto del fútbol europeo, pero ¿en qué estado de forma se encontrará este Barça dentro de un mes?

El seis veces ganador del Balón de Oro, de 33 años, tiene contrato hasta el 30 de junio de 2021 con el Barça.

En la misma situación se encuentra Luis Suárez, quien finalizará su vínculo con los catalanes cuando termine la próxima temporada, la que podría ser la última de la dupla rioplatense en FC Barcelona.

Con base en AFP