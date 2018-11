"Uruguay es un país interesante como proveedor de genética y de maquinaria para la ganadería"

Por Juan Samuelle, enviado a Santa Catalina, Soriano

¿Qué lo motivó a venir a Uruguay?

Soy productor ganadero y en Panamá dirijo una compañía importadora y comercializadora, el Grupo Empresarial Montana. Manejamos varias marcas a nivel mundial, la mayoría procedente de Nueva Zelanda como Cyclone, Gallagher y Zitax, también la holandesa Marshall y de Uruguay representamos a la tecnología de Mary –una empresa de Santa Catalina, Soriano–. Ya tenemos trabajando a un mixer grande y hay un pedido por otro de mayor tamaño, así que estamos visitando el complejo industrial de esta fabricante de tecnología uruguaya.

También es integrante de dos gremiales de ganaderos.

Sí, soy miembro de la directiva de la Asociación Panameña de Criadores de Ganado Angus y Brangus (Apangus) y soy miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Brangus (AlBrangus) que fundamos en Corrientes, en Argentina, en noviembre de 2012.

¿Cómo podría presentarnos al Panamá ganadero?

Ahora estamos en un momento de bajón, los precios han bajado algo, pero tenemos muy buenas posibilidades. Panamá goza de un estado sanitario envidiable, somos libres de fiebre aftosa sin vacunación y eso lo recalcamos por lo importante que es, nos brinda la plataforma para exportar carne a cualquier país del mundo, hasta a los más exigentes como Corea del Sur y Japón. Aún no les estamos exportando, no hemos sido capaces de sacarle provecho a ese estatus sanitario, quizás por falta de organización, también por falta de volumen de carne para clientes que eligen super calidad, pero además constante, que sea sostenible y en altos volúmenes. La ganadería definitivamente es un negocio de volumen, puedes venir un novillo a muy buen precio, pero si produces pocos de esos novillos tu capacidad adquisitiva estará restringuida. Por eso nuestra apuesta es a tener mayores hatos y con calidades homogéneas. El que se puede actualizar con tecnología e invertir para sacarle mejor provecho a sus fincas mejora su nivel de vida y en ese sentido Panamá es un muy buen país para invertir, hay muy buenos planes en los bancos para préstamos agropecuarios, que son blandos en intereses y en plazos.

¿Qué volumen tiene el rodeo de bovinos y cuáles son las razas de mayor presencia?

Estamos oscilando entre 1,6 y 1,7 millones de cabezas en un país con 3,5 a cuatro millones de habitantes. El Brahman es la raza de mayor presencia, hay bastante cebú criollo, luego están las razas lecheras con Holstein y Normando en una cuenca lechera grande en un país autosuficiente en la producción de leche, después sí venimos con Angus y Brangus y marcando un buen incremento.

¿Cuál es la mayor dificultad que tienen los productores?

El problema es el monopolio en la cadena de transformación de la carne, manejan los precios los mataderos, no nos reconocen la calidad y lo que queremos es independizarnos de ese paso obligado que tenemos como ganaderos. Para eso es importante crecer y tener un volumen que valga la pena la inversión que hay que realizar para independizarnos de ese monopolio en los mataderos.

¿Y qué pago reciben por lo que remiten a la industria?

Estamos recibiendo por novillos terminados, en promedio, unos US$ 1.000, tal vez un poco menos de eso ahora porque está caído el precio. Son animales que se terminan con pesos arriba de 450 a 500 kilos y con rendimientos que en canal llegan a tener, con la base de alimentación de pasto de buena calidad, con pastoreo intensivo, del 58% en mi caso.

¿Qué opina sobre la ganadería uruguaya, de su genética?

No he visitado muchas fincas, pero veo muy buena actividad productiva y exportadora, con pesos y ganancias interesantes. Otra distinción es que se ha logrado homogeneizar la ganancia de peso en todo el año, algo en lo que en Panamá nos falta mucho, dependemos mucho de las lluvias y de los pastos naturales, muy pocos ganaderos se han puesto al frente de puentear los veranos, las épocas de poca comida, con sistemas de silos y los mixer. Hemos comenzado, pero nos falta recorrer mucho terreno. Sobre la genética, en esta zona del continente hay gran calidad, vengo de una gira con AlBrangus por Argentina y es envidiable lo que pudimos ver y había muchos ganaderos uruguayos, también paraguayos. Acá en el cono sur están manejando una genética muy interesante, tenemos mucho interés en Panamá en importar genética de estos países, también de Uruguay. Estamos algo saturados de la genética del norte y queremos genética de acá, hemos visto que los Brangus de acá están más adaptados que lo que nos llega desde el norte.

¿Qué metas tiene la AlBrangus?

Estamos tratando de canalizar esfuerzos para hacer una mayor presión sobre el mercado internacional, estamos tratando de unificar criterios de juzgamiento y selección y estamos tratando de mejorar los criadores de Brangus para tener un ganado homogéneo y como asociación latinoamericana hacerle frente a cualquier cliente grande y garantizarle un suministro constante, independientemente de que un país puntualmente se caiga o no tenga la oferta, estandarizando los manejos de la cría y de la calidad.

¿Qué distingue al Brangus?

Tiene muchas cosas a favor y una es la presencia de Angus en su nombre. Cualquier ciudadano cuando escucha Angus sabe que se habla de carne de calidad. No hay que salir a promocionar ni a realizar degustaciones, todo el mundo sabe que es la mejor carne. Es una raza mucho más precoz que la mayoría, las hembras están pariendo o próximas a parir a los dos años, cosa que no sucede con el Brahman, por ejemplo. Los Brangus se preñan con más facilidad. Con un poco de selección uno tiene intervalos de parto de 11 o 12 meses máximo y eso incide en la rentabilidad. Es un animal de poco mantenimiento, se rebusca muy bien, no demanda mucha calidad de forraje aunque tenemos claro que a mayor calidad de forraje mejores resultados. Sin duda Brangus es una raza muy machetera, bien combatiente, aguanta todas las inclemencias.

¿Se puede concluir que Uruguay es un país de referencia?

Sí, claro, Uruguay es un país interesante como proveedor de genética y de maquinaria para la ganadería. En el caso de la genética por lo que expliqué y en el de la maquinaria por la robusticidad que hemos visto en los equipos de Mary, se precisan allá máquinas rudas, que aguanten trabajando de sol a sol y bajo inclemencias y con poco mantenimiento y operadores que no siempre se interesan por cuidarlas. Por eso buscamos equipos que duren y en eso Uruguay tiene un gran potencial.

El perfil

Datos: Nació próximo a Valledupar, en el departamento Cesar, en el norte de Colombia, pero hace 20 años que reside en David, que es el centro agropecuario de Panamá, próximo a Costa Rica.

Familia: Es casado y tiene cuatro hijos.

Profesión: Administrador de empresas.

Actividad: Maneja la hacienda Montana, con 600 has en cuatro módulos y 1.000 Brangus en el rodeo.

Pasatiempo: Manejar su avioneta anfibia.