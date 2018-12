"Vamos a elevar la imagen del consignatario para que se reconozca que cumple un rol preponderante"

¿Qué implica ser el nuevo presidente de la Asociación de Consignatarios de Ganado?

Implica mucho orgullo y una enorme responsabilidad. Estoy muy agradecido por esta oportunidad, que es para mi un crecimiento. Y también estoy agradecido a mi familia, a los amigos que me respaldan y especialmente a los más de 100 asociados a los cuales este equipo directivo representa. Vamos a tratar de estar a la altura de lo que eso significa, para que todos queden conformes con lo que hagamos.

Carlos de Freitas, presidente hasta ahora, integra la nueva directiva de la institución.

Eso es muy bueno. Gracias a Dios venimos atrás de una directiva de dos años comandada por Carlos, que trabajó con un gran equipo humano y con el mismo espíritu que vamos a mantener en esta directiva. Vamos a continuar de ese modo con el desarrollo de proyectos y objetivos de mediano y largo plazo sumándole la impronta personal, predicando con el ejemplo, que es lo que hago con mis hijos, así que vamos a trabajar mucho, a crear equipos y a innovar para adaptarnos a los nuevos desafíos, manejando con la máxima responsabilidad una gremial que tenemos siempre muy claro es de carácter comercial y no político.

¿Cómo se integra la directiva?

Se armó un equipo precioso, con una gente espectacular y muy capaz. Diego Arrospide está como vicepresidente, Ignacio Trigo es el secretario, Facundo Schauricht es el tesorero y también la integran Alberto Gallinal y Carlos De Freitas, que luego de dos mandatos muy buenos se queda con nosotros para sumar toda su experiencia y capacidad. También quiero remarcar que en este equipo de gente de distintas edades se da algo que nos trazamos como meta entre todos hace un año, empezar a formar gente, para que nuevos directivos vayan sabiendo qué se hace, cómo se hace, qué planes de mediano y largo plazo hay, para no llegar de golpe y evitar aquello de una renovación del 100% de los directivos que era lo tradicional. Es mejor hacerlo en forma progresiva. En ese sentido el primer suplente de Carlos será Joaquín Falcón, ya lo conocemos, ya está trabajando y tenemos mucha confianza en él.

¿Qué objetivos clave señalaría?

Tenemos claro hacia dónde ir. Hay objetivos fundamentales. Vamos a elevar la imagen del profesional consignatario, que se ha devaluado, para que se reconozca que cumple un rol preponderante en la cadena y por lo tanto en el sector agropecuario.

¿Hay quienes no lo ven así?

Lo que pasa es que está claro que los consignatarios son empresas de servicios, formalizadas y así son nuestros socios, toda gente de trabajo, con sus equipos estables, que brindan sus servicios como una contraprestación por una comisión. Hay que identificar a toda esa gente que trabaja como se debe, porque, lamentablemente, todos sabemos que hay quienes no lo hacen de esa manera. Hay mucha gente en la calle que anda con un auto, con un teléfono y con datos de negocios de hacienda que se denominan consignatarios, pero no están formalizados. Dicen que pueden cobrar una comisión y eso no puede pasar porque es una competencia desleal. Nos interesa defender la existencia de socios con empresas formalizadas, que pagan sus impuestos, que tienen atrás familias a cargo y que dan servicios confiables, garantizados, seguros, con un asesoramiento, con respaldo. Incluso brindando otras herramientas como puede ser en determinados momentos el financiamiento. Pero, a la vez, hay pensamientos que debemos confrontar. Hay mucha gente que piensa que por vender en forma directa está ahorrando y en realidad no lo hace. Hoy cuando vos miras la tabla de precios abierta de Consignatarios tenes más de 10 categorías que arrancan en el novillo de abasto especial, el bueno, el novillo especial de exportación, el novillo bueno, el general, la vaca especial, el Holando, la vaca Holando. Hoy tenemos una industria muy buena, que cada vez se hace más específica en su demanda en determinados nichos y a veces capaz alguien le vende a una industria que conoce y piensa que logró el mejor valor y si esa industria no consume ese producto probablemente, por no haber pagado una comisión, en realidad no vendió en el mejor lugar ni logró el mejor valor por no haber sido bien asesorado. La comisión no es nada si se considera el valor de un asesoramiento que asegura el mejor negocio. El productor vende dos, tres, cuatro o 10 veces al año, pero nosotros vendemos todos los días. Consignatarios mueve mucho, todos los días hay 500 vehículos que desde el amanecer están recorriendo el país, son más de 100 empresas que si le ponemos un promedio de cinco empleados todo eso genera conocimiento y experiencia, por ejemplo sobre dónde están los ganados, dónde hay una zona que está más seca y eso es posible porque llegamos a todos los rincones del país. Todo eso nos pone en una posición de privilegio para asesorar sobre el mejor negocio y el mejor momento para concretarlo.

¿Cómo ve al sector ganadero?

Lo veo con una mochila de costos muy, pero muy pesada. Es incuestionable. Si subís la lupa para ver todo el sector, hay diferentes realidades. Tenes el arroz con una crisis brutal, también pasa en la lechería y en el motor de los últimos años como lo fue la agricultura porque hay una guerra internacional entre China y Estados Unidos que es una gran amenaza, pero a la vez tenes al sector ganadero, noble, seguro, con historia, con el mayor peso y que ocupa claramente el mayor espacio en el territorio nacional. Además, hay mucha tecnología aplicada, tanto en las empresas extensivas como en las intensivas y eso lo vemos en todo el país, con inversiones en genética, en aguadas, en pasturas, en potreros, tanto en los vacunos como en los ovinos donde mucha gente se quedó y apostó a la lana fina y está recogiendo buenos frutos en un rubro donde la carne suma, aunque no luce tanto porque faenar ovinos es un problema por los costos tremendos que tiene la industria. Soy optimista por naturaleza. Estamos en el sector mejor posicionado, el más estable, con muchos mercados abiertos, con una industria muy eficiente que no nos dejó a pie en todo este año en el que vamos a tener una extracción de las más importantes, con 2,3 millones de cabezas vacunas. Todo eso es muy positivo. Hemos tenido además muy buenos valores que no se lucen por los costos altísimos que tiene este país. El dólar movió un poco la cosa, eso es verdad, pero no lo suficiente. En este sector tan valioso para el país y para toda la sociedad, lo tenemos muy claro y lo vamos a defender siempre: el consignatario es una herramienta muy importante y que está cada vez más vigente.

El perfil

Datos: Nació el 13 de junio de 1971, en Montevideo.

Familia: Casado con la doctora Fabiana Broli. Tienen dos hijos: Nicolás (16 años) y María Inés (12).

Profesión: Ingeniero agrónomo y martillero.

Empresa: Director de MegaAgro desde 2006.

Deportes: Es hincha de Nacional en fútbol y en rugby es hincha de Champagnat y de Seminario.