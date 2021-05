“¡Volví a nacer!”: la emotiva carta de Ricardo Alarcón en la que repasa sus días con covid-19

El expresidente de Nacional Ricardo Alarcón publicó una carta en la que repasó cómo han sido sus días con covid-19, la enfermedad que lo tuvo inconsciente durante 30 días y de la que hoy se recupera, ya en etapa de rehabilitación.

“Me siento un sobreviviente”, dijo Alarcón en la nota publicada en su Facebook y dirigida a sus amigos.

El expresidente de Nacional repasó su caso y contó que el pasado 21 de marzo él y su pareja Pierana fueron diagnosticados con covid-19.

Alarcón hace 10 años, en los 112 años de Nacional

“Recibí una carga viral muy fuerte, por eso me internaron, pasé al CTI, me intubaron, estuve en coma farmacológico y con bloqueantes musculares con los riesgos que eso implicaba: infecciones y afectación de diferentes órganos”, señaló. “Obvio que las noticias para mi familia día a día eran muy desalentadoras; el nerviosismo, la ansiedad y la angustia se apoderó de todos. El único que resistió fui yo, que jamás me enteré de nada. Como estaba inconsciente, estuve al margen de este tsunami emocional”.

“Cerré los ojos el 1/04 y me desperté con Nacional bicampeón uruguayo y cuatro técnicos nuevos...”, agregó Alarcón, en mención a los cambios de entrenadores que tuvo el tricolor y la consagración en el último Campeonato Uruguayo.

También contó cómo vivió sus días inconsciente y sus sensaciones al despertar. “Uno está acostumbrado a tener pausas en la vida de 8 horas cuando duerme, que permiten ponerte al día de las cosas que han ocurrido en el mundo y a tu alrededor durante esa pausa. Pero si estás 30 días inconsciente, cuando abrís los ojos no creés ni entendés lo qué pasó, no sabés si esto es real o es un sueño. Empecé a darme cuenta que algo había pasado cuando mi mujer y mis hijos me susurraban al oído, me acariciaban los pies y me hacían mimos en la cabeza...”.

Alarcón en su etapa como presidente de Nacional

Luego, el 22 de abril lo extubaron. “Volví a nacer”, comentó en su nota. “El 29/04 dejé el CTI con la gran noticia que la Providencia me había ayudado”.

Desde hace 10 días, Alarcón se encuentra internado, pero en piso. “En otra etapa, rehabilitándome”, explicó.

“Amigos, me siento un sobreviviente, les ruego que se cuiden y trasmitan a su entorno que esto no es changa. Lo que les conté es el partido de mi vida más difícil que gané, cuando se daba todo para perderlo por goleada”, comentó.

Alarcón en una premiación de FútbolX100

El expresidente tricolor agradeció a todo el personal que lo atendió durante su internación en el Hospital Británico. “Lucharon para salvarme la vida”, expresó.

“También a los amigos como ustedes que de todas partes transformaron esa preocupación en cariño y ondas positivas que llegaron a cada rincón de mi cuerpo y mi alma”, agregó.

“Cada uno a su manera peleó por mí para llegar a este objetivo final: QUE HOY VUELVA A SER FELIZ. Los abrazo con el alma”, concluyó en su saludo.