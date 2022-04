A llenar las salas: se viene el festival de Cinemateca y estas son ocho películas que hay que ver

No pasaron ni siquiera seis meses desde el último Festival de Cinemateca, pero ya estamos casi a las puertas de uno nuevo y la perspectiva da como para entusiasmarse. En primer lugar, porque la institución cinematográfica uruguaya celebra su aniversario número 70 –prepara varias actividades alusivas a lo largo del año– y también la 40° edición de su evento estrella, que a pesar de afrontar retrasos, cambios y reprogramaciones por la pandemia jamás llegó a suspenderse en sus últimas dos ediciones, aunque sí se celebraron en diciembre, una fecha atípica. Esta entrega volverá a la Semana de Turismo, su fecha clásica –irá desde el miércoles 13 al domingo 24 de abril en las salas del complejo de Bartolomé Mitre, en la Sala B del Auditorio Nelly Goitiño y en Life 21–, y presentarán 170 producciones provenientes de 50 países, además de que contará con el aforo completo en sus salas gracias al levantamiento de la emergencia sanitaria.

Como este año la grilla está especialmente recargada de títulos a los que vale la pena prestar atención, a continuación se recomiendan ocho largometrajes que merecen ser resaltados con flúor en el programa que podrá encontrarse en estos días en la sede de Cinemateca. Tomen apuntes.

Drive my car

La ganadora a Mejor película extranjera en la última edición de los premios Oscar –y candidata también a Mejor película, dirección y guion adaptado– será una de las películas por las que seguramente habrá que pelearse por las entradas. La obra del japonés Ryusuke Hamaguchi es una de las mejores producciones del año, y esta será la única oportunidad para disfrutarla como se lo merece: en pantalla grande. Drive my car es la adaptación de un conjunto de relatos del best-seller nipón Haruki Murakami y sigue los pasos de un director y actor teatral que, luego de sufrir una tragedia personal, será invitado por una compañía de Hiroshima para que monte una obra de Chéjov, que removerá varias cosas de su pasado. Funciones: sábado 16 en Cinemateca.

Amor y furia

La última realización de la reconocida cineasta francesa Claire Denis es uno de los platos fuertes del festival. Uruguay tendrá el privilegio de ser uno de los primeros países en verla tras su triunfo en el último Festival de Venecia, y en el evento será el título encargado de abrir la programación en el Teatro Solís el miércoles 13. Con la actuación de Juliette Binoche y Vincent Lindon, quizás dos de los intérpretes más importantes del cine galo actual, Amor y furia sigue una historia de infidelidades que se escapa del clásico esquema al que nos han acostumbrado las producciones de la industria. Funciones: miércoles 13 en el Teatro Solís / sábado 16 en Life 21.

Al abordaje

Otro título destacado del cine francés, esta vez a cargo de uno de sus directores jóvenes más peculiares, personales y frescos de la actualidad: Guillaume Brac. Retomando en algún sentido la batuta de su compatriota Éric Rohmer, Brac ha salpicado su filmografía de comedias aparentemente ligeras –no lo son– en donde los sentidos se exaltan y las pasiones se desbocan. Al abordaje no es la excepción: Félix y Alma se conocen en una tarde de calor en París, y después de pasar unas cuantas horas felices, siguen cada uno por su camino. Sin embargo, Félix decide cruzar el país hasta el pueblo de Alma para contarle que se enamoró, un impulso que desencadena en una deliciosa road movie veraniega llena de personajes estrafalarios. Funciones: domingo 24 en Cinemateca.

El empleado y el patrón

El cineasta uruguayo Manolo Nieto fue premiado en San Sebastián y parte de la última Quincena de Realizadores del Festival de Cannes con esta producción que retoma la veta social presente en sus anteriores películas –La perrera, El lugar del hijo– y que se encargará de cerrar el festival con tres funciones simultáneas, el sábado 23. A grandes rasgos, El empleado y el patrón se estaciona en el campo uruguayo y trata sobre el vínculo entre un joven productor rural, padre de un bebé, y un peón que pierde a su hijo en un accidente laboral. Funciones: sábado 23 en Cinemateca.

Un héroe

Rahim, un padre divorciado, está en la cárcel por no pagar una deuda. Sabe que puede ser libre si logra reunir el dinero suficiente y por eso trata de negociar con su acreedor durante los dos días que le otorgan de libertad. Sin embargo, las cosas no le salen como tenía previsto. Esa es la premisa de la última película del iraní Asghar Farhadi, cineasta detrás de La separación o Todos lo saben, que llega tras ganarse los aplausos y un premio en Cannes, y con una polémica: Farhadi fue acusado en su país de haber plagiado el trabajo de uno de sus estudiantes con esta película. Fraude o no, Un héroe vuelve a poner al prestigioso realizador asiático en el mapa mundial del cine, y lo trae de vuelta a Uruguay. Funciones: sábado 16 y domingo 17 en Cinemateca.

Bosco



La salteña Alicia Cano, realizadora detrás de El Bella Vista y Locura al aire, lleva años gestando este documental con tintes autobiográficos que, después del retraso por la pandemia, por fin podrá estrenarse en salas nacionales. El título hace referencia a un pueblo italiano de trece habitantes que se encuentra perdido en medio de un bosque de castaños y montañas, y que se conecta con la historia de los antepasados de la directora, en especial con su abuelo Orlando, de 103 años, que lidera este viaje entre la fábula y la realidad. Cano tardó 13 años en filmar este documental, que se fue recibido con mucho entusiasmo en sus exhibiciones europeas y que se apunta como uno de los estrenos uruguayos del año. Funciones: miércoles 20 en Cinemateca.

El perro que no calla



Cada película de Ana Katz es un acontecimiento, y es que la directora argentina de El juego de la silla, Mi amiga del parque y Sueño Florianópolis se ha convertido en una de las referencias del cine latinoamericano. El perro que no calla es su última producción y quizás la más extraña, porque se aleja parcialmente de la comedia que la caracteriza: retrata la vida de un hombre de treinta y tantos años a partir de encuentros episódicos con el amor y distintos trabajos que lo van marcando. En un blanco y negro que le suma una pátina de melancolía extra, con referencias a una extraña e hilarante pandemia y la actuación de su hermano Diego, Katz alcanza una de sus producciones más destacadas, reflexivas y peculiares. Funciones: jueves 14 y domingo 17 en Cinemateca.

Ennio



Ya hace casi dos años que el legendario compositor italiano Ennio Morricone murió y dejó para la posteridad su legado musical y cinematográfico. Creador de algunas de las bandas sonoras más recordadas del cine, este documental de Guisseppe Tornatore se adentra en la vida del ícono y lo contrasta con testimonio de otras leyendas del séptimo arte, que dan cuenta de su relevancia, entre ellos Quentin Tarantino, Oliver Stone, Hans Zimmer o John Williams, entre otros. Funciones: jueves 14 en Cinemateca.